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Групповой удар нанесен по центрам принятия решений на Украине
Групповой удар нанесен по центрам принятия решений на Украине - РИА Новости Крым, 26.03.2024
Групповой удар нанесен по центрам принятия решений на Украине
Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по центрам принятия решений, военным предприятиям и местам дислокации иностранных наемников на... РИА Новости Крым, 26.03.2024
2024-03-26T13:27
2024-03-26T13:27
2024-03-26T13:49
министерство обороны рф
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по центрам принятия решений, военным предприятиям и местам дислокации иностранных наемников на Украине. Об этом во вторник сообщает Минобороны РФ.В Минобороны добавили, что цели удара достигнуты, все объекты поражены. Оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 114 районах.С начала проведения специальной военной операции Вооруженные силы России уничтожили около 850 самолетов и вертолетов воздушных сил Украины, а также сбили более 1,7 тысяч беспилотников противника.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы прогремели в центре КиеваВзрывы на Украине: часть Одессы осталась без светаНа Украине повреждены ТЭЦ и электроподстанция
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министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии
Групповой удар нанесен по центрам принятия решений на Украине
ВС РФ нанесли групповой удар по центрам принятия решений на Украине
13:27 26.03.2024 (обновлено: 13:49 26.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по центрам принятия решений, военным предприятиям и местам дислокации иностранных наемников на Украине. Об этом во вторник сообщает Минобороны РФ.
"В течение суток Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решения, объектам СБУ, предприятиям военно-промышленного комплекса, а также местам дислокации украинских нацформирований и иностранных наемников", - говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что цели удара достигнуты, все объекты поражены.
Оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 114 районах.
С начала проведения специальной военной операции Вооруженные силы России уничтожили около 850 самолетов и вертолетов воздушных сил Украины, а также сбили более 1,7 тысяч беспилотников противника.
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