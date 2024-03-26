https://crimea.ria.ru/20240326/gruppovoy-udar-nanesen-po-tsentram-prinyatiya-resheniy-na-ukraine-1136043027.html

Групповой удар нанесен по центрам принятия решений на Украине

Групповой удар нанесен по центрам принятия решений на Украине - РИА Новости Крым, 26.03.2024

Групповой удар нанесен по центрам принятия решений на Украине

Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по центрам принятия решений, военным предприятиям и местам дислокации иностранных наемников на... РИА Новости Крым, 26.03.2024

2024-03-26T13:27

2024-03-26T13:27

2024-03-26T13:49

министерство обороны рф

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по центрам принятия решений, военным предприятиям и местам дислокации иностранных наемников на Украине. Об этом во вторник сообщает Минобороны РФ.В Минобороны добавили, что цели удара достигнуты, все объекты поражены. Оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 114 районах.С начала проведения специальной военной операции Вооруженные силы России уничтожили около 850 самолетов и вертолетов воздушных сил Украины, а также сбили более 1,7 тысяч беспилотников противника.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы прогремели в центре КиеваВзрывы на Украине: часть Одессы осталась без светаНа Украине повреждены ТЭЦ и электроподстанция

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии