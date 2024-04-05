В Харькове полностью остановилось метро
В Харькове на неопределенный срок приостановлена работа метро
09:01 05.04.2024 (обновлено: 09:15 05.04.2024)
© РИА Новости Крым . Анна ВолковаМетро. Архивное фото
© РИА Новости Крым . Анна Волкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Харьковский метрополитен временно приостановил работу. Это следует из сообщения в Telegram-канале организации.
"Уважаемые пассажиры. Временно приостановлено движение поездов на линиях метрополитена", - сказано в сообщении.
Причина остановки не объясняется. Уточняется, что о возобновлении работы харьковской подземки будет сообщено дополнительно.
Накануне в Харькове была обесточена ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов", установленная в здании физико-технического института за счет финансовой помощи Соединенных Штатов Америки.
Ранее мэр города Игорь Терехов в интервью украинским СМИ сообщал, что в Харькове разрушена практически вся критическая инфраструктура в области энергетики. Он назвал ситуацию с обеспечением электроэнергией "крайне тяжелой".
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