https://crimea.ria.ru/20240405/v-kharkove-ostanovilos-metro-1136300946.html

В Харькове полностью остановилось метро

В Харькове полностью остановилось метро - РИА Новости Крым, 05.04.2024

В Харькове полностью остановилось метро

Харьковский метрополитен временно приостановил работу. Это следует из сообщения в Telegram-канале организации. РИА Новости Крым, 05.04.2024

2024-04-05T09:01

2024-04-05T09:01

2024-04-05T09:15

харьков

украина

происшествия

метро

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Харьковский метрополитен временно приостановил работу. Это следует из сообщения в Telegram-канале организации.Причина остановки не объясняется. Уточняется, что о возобновлении работы харьковской подземки будет сообщено дополнительно.Накануне в Харькове была обесточена ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов", установленная в здании физико-технического института за счет финансовой помощи Соединенных Штатов Америки.Ранее мэр города Игорь Терехов в интервью украинским СМИ сообщал, что в Харькове разрушена практически вся критическая инфраструктура в области энергетики. Он назвал ситуацию с обеспечением электроэнергией "крайне тяжелой".2 апреля украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что компания утратила 80% собственных генерирующих мощностей, пять из шести станций получили серьезные повреждения. Гендиректор компании Yasno (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко предупредил, что летом Украину ожидает дефицит электроэнергии.29 марта в компании "Укрэнерго" сообщили о значительном повреждении тепловых и гидроэлектростанций, а также других объектов энергетики в центральных и западных регионах Украины. Это произошло после серии взрывов, которые прозвучали в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.22 марта Минобороны России сообщило о нанесении массированных ударов ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях, в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварийные отключения электроэнергии введены в нескольких областях УкраиныОбъекты инфраструктуры повреждены в Черкасской и Херсонской областяхВзрывы на Украине: повреждены объекты инфраструктуры

харьков

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

харьков, украина, происшествия, метро