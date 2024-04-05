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В Харькове полностью остановилось метро - РИА Новости Крым, 05.04.2024
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В Харькове полностью остановилось метро
В Харькове полностью остановилось метро - РИА Новости Крым, 05.04.2024
В Харькове полностью остановилось метро
Харьковский метрополитен временно приостановил работу. Это следует из сообщения в Telegram-канале организации. РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T09:01
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харьков
украина
происшествия
метро
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Харьковский метрополитен временно приостановил работу. Это следует из сообщения в Telegram-канале организации.Причина остановки не объясняется. Уточняется, что о возобновлении работы харьковской подземки будет сообщено дополнительно.Накануне в Харькове была обесточена ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов", установленная в здании физико-технического института за счет финансовой помощи Соединенных Штатов Америки.Ранее мэр города Игорь Терехов в интервью украинским СМИ сообщал, что в Харькове разрушена практически вся критическая инфраструктура в области энергетики. Он назвал ситуацию с обеспечением электроэнергией "крайне тяжелой".2 апреля украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что компания утратила 80% собственных генерирующих мощностей, пять из шести станций получили серьезные повреждения. Гендиректор компании Yasno (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко предупредил, что летом Украину ожидает дефицит электроэнергии.29 марта в компании "Укрэнерго" сообщили о значительном повреждении тепловых и гидроэлектростанций, а также других объектов энергетики в центральных и западных регионах Украины. Это произошло после серии взрывов, которые прозвучали в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.22 марта Минобороны России сообщило о нанесении массированных ударов ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях, в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварийные отключения электроэнергии введены в нескольких областях УкраиныОбъекты инфраструктуры повреждены в Черкасской и Херсонской областяхВзрывы на Украине: повреждены объекты инфраструктуры
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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харьков, украина, происшествия, метро
В Харькове полностью остановилось метро

В Харькове на неопределенный срок приостановлена работа метро

09:01 05.04.2024 (обновлено: 09:15 05.04.2024)
 
© РИА Новости Крым . Анна ВолковаМетро. Архивное фото
Метро. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости Крым . Анна Волкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Харьковский метрополитен временно приостановил работу. Это следует из сообщения в Telegram-канале организации.
"Уважаемые пассажиры. Временно приостановлено движение поездов на линиях метрополитена", - сказано в сообщении.
Причина остановки не объясняется. Уточняется, что о возобновлении работы харьковской подземки будет сообщено дополнительно.
Накануне в Харькове была обесточена ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов", установленная в здании физико-технического института за счет финансовой помощи Соединенных Штатов Америки.
Ранее мэр города Игорь Терехов в интервью украинским СМИ сообщал, что в Харькове разрушена практически вся критическая инфраструктура в области энергетики. Он назвал ситуацию с обеспечением электроэнергией "крайне тяжелой".
2 апреля украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что компания утратила 80% собственных генерирующих мощностей, пять из шести станций получили серьезные повреждения. Гендиректор компании Yasno (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко предупредил, что летом Украину ожидает дефицит электроэнергии.
29 марта в компании "Укрэнерго" сообщили о значительном повреждении тепловых и гидроэлектростанций, а также других объектов энергетики в центральных и западных регионах Украины. Это произошло после серии взрывов, которые прозвучали в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.
22 марта Минобороны России сообщило о нанесении массированных ударов ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях, в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах.
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