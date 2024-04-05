Рейтинг@Mail.ru
Потери ВСУ за неделю: более пяти тысяч боевиков и склады боеприпасов - РИА Новости Крым, 05.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240405/poteri-vsu-za-nedelyu-bolee-pyati-tysyach-boevikov-i-sklady-boepripasov-1136313226.html
Потери ВСУ за неделю: более пяти тысяч боевиков и склады боеприпасов
Потери ВСУ за неделю: более пяти тысяч боевиков и склады боеприпасов - РИА Новости Крым, 05.04.2024
Потери ВСУ за неделю: более пяти тысяч боевиков и склады боеприпасов
Вооруженные силы России за неделю отразили 64 контратаки противника, освободили населенный пункт и улучшили положение по переднему краю на нескольких... РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T16:02
2024-04-05T16:02
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
херсонская область
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
донецкая народная республика (днр)
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/01/1135339613_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_67637e311ac47fad7a90e23bb4c61ef0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю отразили 64 контратаки противника, освободили населенный пункт и улучшили положение по переднему краю на нескольких направлениях. ВСУ потеряли 5075 боевиков, склады боеприпасов и военную технику, в том числе иностранного производства. Об этом сообщает Минобороны РФ.39 контратак отражено на Авдеевском направлении подразделениями группировки войск "Центр". Здесь был освобожден населенный пункт Водяное. Продолжено продвижение в глубину обороны противника, заняты более выгодные рубежи. Украина потеряла на данном направлении свыше 1695-ти военнослужащих.Еще 10 контратак противник предпринял на Купянском направлении. Все они были успешно отражены подразделениями "Западной" группировки войск. ВСУ лишились до 270 боевиков. Также здесь были уничтожены четыре полевых склада боеприпасов."На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям семи бригад вооруженных сил, нацгвардии и теробороны Украины", - говорится в сообщении Минобороны.Потери противника составили более 760-ти военнослужащих. Еще 240 боевиков были ликвидирован на Херсонском направлении слаженными действиями группировки войск "Днепр". Кроме того, была уничтожена военная техника, в том числе самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" и две артиллерийские системы М777 производства США.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла 39 высокоточных групповых ударов по оборонке ВСУВКС России нанесли удар по энергетике и газодобывающей отрасли УкраиныВзрывы и пожары по всей стране: что известно об ударах по Украине
херсонская область
донецкая народная республика (днр)
харьковская область
луганская народная республика (лнр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/01/1135339613_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_97f709a2f8244e06f5655c05b857231a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , херсонская область, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), харьковская область, луганская народная республика (лнр), инфографика
Потери ВСУ за неделю: более пяти тысяч боевиков и склады боеприпасов

Армия России за неделю ликвидировала 5075 боевиков ВСУ и склады боеприпасов

16:02 05.04.2024
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю отразили 64 контратаки противника, освободили населенный пункт и улучшили положение по переднему краю на нескольких направлениях. ВСУ потеряли 5075 боевиков, склады боеприпасов и военную технику, в том числе иностранного производства. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Сводка Минобороны РФ за неделю с 31 марта по 5 апреля 2024Сводка Минобороны РФ за неделю с 31 марта по 5 апреля 2024
"На Донецком направлении в результате успешных действий подразделений "Южной" группировки войск улучшено тактическое положение по переднему краю. Также отражены 15 контратак. Противник потерял более 2110-ти военнослужащих", - говорится в сообщении.
39 контратак отражено на Авдеевском направлении подразделениями группировки войск "Центр". Здесь был освобожден населенный пункт Водяное. Продолжено продвижение в глубину обороны противника, заняты более выгодные рубежи. Украина потеряла на данном направлении свыше 1695-ти военнослужащих.
Еще 10 контратак противник предпринял на Купянском направлении. Все они были успешно отражены подразделениями "Западной" группировки войск. ВСУ лишились до 270 боевиков. Также здесь были уничтожены четыре полевых склада боеприпасов.
"На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям семи бригад вооруженных сил, нацгвардии и теробороны Украины", - говорится в сообщении Минобороны.
Потери противника составили более 760-ти военнослужащих. Еще 240 боевиков были ликвидирован на Херсонском направлении слаженными действиями группировки войск "Днепр". Кроме того, была уничтожена военная техника, в том числе самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" и две артиллерийские системы М777 производства США.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России нанесла 39 высокоточных групповых ударов по оборонке ВСУ
ВКС России нанесли удар по энергетике и газодобывающей отрасли Украины
Взрывы и пожары по всей стране: что известно об ударах по Украине
 
Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУХерсонская областьСитуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеДонецкая Народная Республика (ДНР)Харьковская областьЛуганская Народная Республика (ЛНР)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:43В МИД предостерегли Киев и его покровителей от атак на Запорожскую АЭС
17:22Новый плацдарм НАТО: втянут ли Молдавию в военный конфликт
17:09Больше 200 машин ждут проезда по Крымскому мосту
16:53Чудом спасся: дрон ВСУ атаковал авто сотрудника администрации Каховки
16:33Движение по Крымскому мосту возобновлено
16:24Есть ли риски для Запорожской АЭС после отключения реактора – эксперт
16:13В Севастополе на пожаре погибла женщина
16:10Украинские боевики атаковали Запорожскую АЭС
16:08Крымский мост временно закрыт
16:02Потери ВСУ за неделю: более пяти тысяч боевиков и склады боеприпасов
15:57Какие льготы получит бизнес в приграничных регионах России в рамках СЭЗ
15:34Армия России нанесла 39 высокоточных групповых ударов по оборонке ВСУ
15:28ВСУ за неделю потеряли шесть самолетов и пять установок С-300
14:58Пожарные успели вынести газовые баллоны из горящего дома в Севастополе
14:42Грозят ли Крыму заморозки
14:31Детей в школах ЛНР учат распознавать мины-ловушки и кассетные боеприпасы
13:58Более 400 населенных пунктов обесточены на Украине
13:57"Ищут варианты захода": для чего НАТО создала миссию на Украине
13:48Россия ознакомится с проектом резолюции США по ядерному оружию в космосе
13:37Песков ответил на заявление Макрона по "Крокусу"
Лента новостейМолния