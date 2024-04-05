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Потери ВСУ за неделю: более пяти тысяч боевиков и склады боеприпасов
Потери ВСУ за неделю: более пяти тысяч боевиков и склады боеприпасов - РИА Новости Крым, 05.04.2024
Потери ВСУ за неделю: более пяти тысяч боевиков и склады боеприпасов
Вооруженные силы России за неделю отразили 64 контратаки противника, освободили населенный пункт и улучшили положение по переднему краю на нескольких... РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T16:02
2024-04-05T16:02
2024-04-05T16:02
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю отразили 64 контратаки противника, освободили населенный пункт и улучшили положение по переднему краю на нескольких направлениях. ВСУ потеряли 5075 боевиков, склады боеприпасов и военную технику, в том числе иностранного производства. Об этом сообщает Минобороны РФ.39 контратак отражено на Авдеевском направлении подразделениями группировки войск "Центр". Здесь был освобожден населенный пункт Водяное. Продолжено продвижение в глубину обороны противника, заняты более выгодные рубежи. Украина потеряла на данном направлении свыше 1695-ти военнослужащих.Еще 10 контратак противник предпринял на Купянском направлении. Все они были успешно отражены подразделениями "Западной" группировки войск. ВСУ лишились до 270 боевиков. Также здесь были уничтожены четыре полевых склада боеприпасов."На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям семи бригад вооруженных сил, нацгвардии и теробороны Украины", - говорится в сообщении Минобороны.Потери противника составили более 760-ти военнослужащих. Еще 240 боевиков были ликвидирован на Херсонском направлении слаженными действиями группировки войск "Днепр". Кроме того, была уничтожена военная техника, в том числе самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" и две артиллерийские системы М777 производства США.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла 39 высокоточных групповых ударов по оборонке ВСУВКС России нанесли удар по энергетике и газодобывающей отрасли УкраиныВзрывы и пожары по всей стране: что известно об ударах по Украине
херсонская область
донецкая народная республика (днр)
харьковская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , херсонская область, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), харьковская область, луганская народная республика (лнр), инфографика
Потери ВСУ за неделю: более пяти тысяч боевиков и склады боеприпасов
Армия России за неделю ликвидировала 5075 боевиков ВСУ и склады боеприпасов
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю отразили 64 контратаки противника, освободили населенный пункт и улучшили положение по переднему краю на нескольких направлениях. ВСУ потеряли 5075 боевиков, склады боеприпасов и военную технику, в том числе иностранного производства. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"На Донецком направлении в результате успешных действий подразделений "Южной" группировки войск улучшено тактическое положение по переднему краю. Также отражены 15 контратак. Противник потерял более 2110-ти военнослужащих", - говорится в сообщении.
39 контратак отражено на Авдеевском направлении подразделениями группировки войск "Центр". Здесь был освобожден населенный пункт Водяное. Продолжено продвижение в глубину обороны противника, заняты более выгодные рубежи. Украина потеряла на данном направлении свыше 1695-ти военнослужащих.
Еще 10 контратак противник предпринял на Купянском направлении. Все они были успешно отражены подразделениями "Западной" группировки войск. ВСУ лишились до 270 боевиков. Также здесь были уничтожены четыре полевых склада боеприпасов.
"На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям семи бригад вооруженных сил, нацгвардии и теробороны Украины", - говорится в сообщении Минобороны.
Потери противника составили более 760-ти военнослужащих. Еще 240 боевиков были ликвидирован на Херсонском направлении слаженными действиями группировки войск "Днепр". Кроме того, была уничтожена военная техника, в том числе самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" и две артиллерийские системы М777 производства США.
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