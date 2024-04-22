В Харькове повреждена телевышка
В Харькове повреждена телевышка – вещание идет с перебоями
© iStock.com / Kathrine AndiХарьков. Архивное фото
© iStock.com / Kathrine Andi
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Перебои с сигналом цифрового телевидения фиксируют в Харькове в результате повреждения объекта телевизионной инфраструктуры. Об этом сообщил глава подконтрольной киевскому режиму Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"На этот час наблюдаются перебои с сигналом цифрового телевидения", – написал в своем Telegram-канале Синегубов.
И уточнил, что причиной стало повреждение телевизионной инфраструктуры в Харькове.
В начале апреля в руководстве Харьковского метрополитена сообщили о временной приостановке работы метро.
В субботу Днепропетровске и подконтрольном киевскому режиму Херсоне прогремели взрывы, воздушная тревога объявлена в 11 областях страны и в Киеве. В ночь на 20 апреля в ряде регионов Украины были поражены военные и инфраструктурные объекты.
По данным министерства инфраструктуры Украины, в порту в пятницу были повреждены два терминала.
Также взрывы гремели в Одесской области, в районе аэродрома Канатово в Кировограде, два "прилета" зафиксировано в Кривом Роге. Воздушная тревога в ночь на пятницу также звучала в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.
В ночь на 19 апреля было повреждено одно из предприятий в Павлограде Днепропетровской области, а также два инфраструктурных объекта в самом Днепропетровске и в районе аэродрома Канатово в Кировограде. Кроме того, повреждена железнодорожная инфраструктура, временно приостанавливалась работа железнодорожного вокзала в Днепропетровске.
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