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Взрывы на Украине: какие объекты поражены

Взрывы на Украине: какие объекты поражены - РИА Новости Крым, 20.04.2024

Взрывы на Украине: какие объекты поражены

В субботу взрывы прогремели в Одессе, Днепропетровской области и подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье, сообщают украинские СМИ. РИА Новости Крым, 20.04.2024

2024-04-20T09:32

2024-04-20T09:32

2024-04-20T09:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. В субботу взрывы прогремели в Одессе, Днепропетровской области и подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье, сообщают украинские СМИ.В ночь на 20 апреля воздушную тревогу объявили в этих регионах, а также в Полтавской, Сумской, Черниговской, Кировоградской, Черкасской и Харьковской областях.РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева сообщает о поражении склада с боекомплектом в пригороде Одессы в селе Нерубайское.В подконтрольном Киеву Запорожье в результате удара поврежден объект инфраструктуры, сообщил секретарь местного горсовета Анатолий Куртев.Кроме того, взрыв прогремел в Днепропетровской области. Информации о поврежденных объектах и разрушениях пока нет.Также, по данным украинских СМИ, в ночь на субботу звуки взрывов были слышны в Сумах и городе Конотоп Сумской области.Накануне в порту Южный Одесской области в результате атаки повреждены два терминала, специализирующиеся на перевалке агропродукции.Кроме того, в ночь на 19 апреля было повреждено одно из предприятий в Павлограде Днепропетровской области, а также два инфраструктурных объекта в самом Днепропетровске.Взрывы также гремели в Никополе и его пригородах. Местное подполье сообщило, что удар в Павлограде нанесен в направлении воинской части 3024 национальной гвардии Украины и по химическому заводу, который специализируется на изготовлении твердого ракетного топлива и ремонтирует установки ракет "Град".Также взрывы в ночь на 19 апреля гремели в районе аэродрома Канатово в Кировограде, два "прилета" зафиксировано в Кривом Роге.Читайте также на РИА Новости Крым:34 групповых удара возмездия нанесены по оборонке и энергетике УкраиныВзрывы гремят в Кривом Роге, Одессе и ЧерниговеПутин прокомментировал удары ВС РФ по энергообъектам Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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