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В городах Украины поражены объекты инфраструктуры

В городах Украины поражены объекты инфраструктуры - РИА Новости Крым, 19.04.2024

В городах Украины поражены объекты инфраструктуры

Взрывы в городах Украины гремели в ночь на 19 апреля, в Днепропетровской области повреждены инфраструктурные объекты, сообщил подконтрольный Киеву глава... РИА Новости Крым, 19.04.2024

2024-04-19T10:12

2024-04-19T10:12

2024-04-19T10:12

днепропетровская область

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Взрывы в городах Украины гремели в ночь на 19 апреля, в Днепропетровской области повреждены инфраструктурные объекты, сообщил подконтрольный Киеву глава областной военной администрации Сергей Лысак.По его словам, ночные взрывы прогремели также в Никополе и его пригородах.Как пишет РИА Новости со ссылкой на местное подполье, удар в Павлограде нанесен в направлении воинской части 3024 национальной гвардии Украины и по химическому заводу, который специализируется в на изготовлении твердого ракетного топлива и ремонтирует установки ракет "Град".Кроме того, в ночь на пятницу повреждена железнодорожная инфраструктура, временно приостанавливалась работа железнодорожного вокзала в Днепропетровске. Сейчас вокзал возобновил работу. Пока существенно задерживаются поезда №38 Киев – Запорожье, №733 Днепропетровск – Киев, №5/215 Черновцы - Запорожье.Также взрывы в ночь на 19 апреля гремели в Одесской области, в районе аэродрома Канатово в Кировограде, два "прилета" зафиксировано в Кривом Роге. Воздушная тревога в ночь на пятницу также звучала в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.Накануне взрывы гремели в Киевской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Харьковской областях Украины, в Хмельницкой области есть попадание по военному аэродрому ВСУ, где, помимо прочего, готовятся принять американские истребители F-16. Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы прогремели в трех областях УкраиныВзрывы на Украине: повреждены объекты критической инфраструктурыНа Украине уничтожен склад натовских безэкипажных катеров ВСУ

днепропетровская область

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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