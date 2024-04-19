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В городах Украины поражены объекты инфраструктуры - РИА Новости Крым, 19.04.2024
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В городах Украины поражены объекты инфраструктуры
В городах Украины поражены объекты инфраструктуры - РИА Новости Крым, 19.04.2024
В городах Украины поражены объекты инфраструктуры
Взрывы в городах Украины гремели в ночь на 19 апреля, в Днепропетровской области повреждены инфраструктурные объекты, сообщил подконтрольный Киеву глава... РИА Новости Крым, 19.04.2024
2024-04-19T10:12
2024-04-19T10:12
днепропетровская область
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Взрывы в городах Украины гремели в ночь на 19 апреля, в Днепропетровской области повреждены инфраструктурные объекты, сообщил подконтрольный Киеву глава областной военной администрации Сергей Лысак.По его словам, ночные взрывы прогремели также в Никополе и его пригородах.Как пишет РИА Новости со ссылкой на местное подполье, удар в Павлограде нанесен в направлении воинской части 3024 национальной гвардии Украины и по химическому заводу, который специализируется в на изготовлении твердого ракетного топлива и ремонтирует установки ракет "Град".Кроме того, в ночь на пятницу повреждена железнодорожная инфраструктура, временно приостанавливалась работа железнодорожного вокзала в Днепропетровске. Сейчас вокзал возобновил работу. Пока существенно задерживаются поезда №38 Киев – Запорожье, №733 Днепропетровск – Киев, №5/215 Черновцы - Запорожье.Также взрывы в ночь на 19 апреля гремели в Одесской области, в районе аэродрома Канатово в Кировограде, два "прилета" зафиксировано в Кривом Роге. Воздушная тревога в ночь на пятницу также звучала в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.Накануне взрывы гремели в Киевской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Харьковской областях Украины, в Хмельницкой области есть попадание по военному аэродрому ВСУ, где, помимо прочего, готовятся принять американские истребители F-16. Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы прогремели в трех областях УкраиныВзрывы на Украине: повреждены объекты критической инфраструктурыНа Украине уничтожен склад натовских безэкипажных катеров ВСУ
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днепропетровская область, украина, взрыв, новости сво, одесская область, харьковская область, полтавская область, сумская область, новости
В городах Украины поражены объекты инфраструктуры

В Днепропетровской области Украины повреждены инфраструктурные объекты

10:12 19.04.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинский пожарный
Украинский пожарный
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Взрывы в городах Украины гремели в ночь на 19 апреля, в Днепропетровской области повреждены инфраструктурные объекты, сообщил подконтрольный Киеву глава областной военной администрации Сергей Лысак.
"В Павлограде повреждено одно из предприятий. В Днепропертовске повреждены два инфраструктурных объекта", - написал Лысак в своем Telegram-канале.
По его словам, ночные взрывы прогремели также в Никополе и его пригородах.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на местное подполье, удар в Павлограде нанесен в направлении воинской части 3024 национальной гвардии Украины и по химическому заводу, который специализируется в на изготовлении твердого ракетного топлива и ремонтирует установки ракет "Град".
Кроме того, в ночь на пятницу повреждена железнодорожная инфраструктура, временно приостанавливалась работа железнодорожного вокзала в Днепропетровске. Сейчас вокзал возобновил работу. Пока существенно задерживаются поезда №38 Киев – Запорожье, №733 Днепропетровск – Киев, №5/215 Черновцы - Запорожье.
Также взрывы в ночь на 19 апреля гремели в Одесской области, в районе аэродрома Канатово в Кировограде, два "прилета" зафиксировано в Кривом Роге. Воздушная тревога в ночь на пятницу также звучала в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.
Накануне взрывы гремели в Киевской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Харьковской областях Украины, в Хмельницкой области есть попадание по военному аэродрому ВСУ, где, помимо прочего, готовятся принять американские истребители F-16.
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Днепропетровская областьУкраинаВзрывНовости СВООдесская областьХарьковская областьПолтавская областьСумская областьНовости
 
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