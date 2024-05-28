https://crimea.ria.ru/20240528/bolee-20-tysyach-detey-vyvezeny-s-ukrainy-v-evropu-1137653082.html

Более 20 тысяч детей вывезены с Украины в Европу

Более 20 тысяч детей вывезены с Украины в Европу - РИА Новости Крым, 28.05.2024

Более 20 тысяч детей вывезены с Украины в Европу

Из Луганской и Донецкой народных республик вывезены учреждения с большим количеством детей-сирот, и их судьба неизвестна. Об этом в международном мультимедийном РИА Новости Крым, 28.05.2024

2024-05-28T13:42

2024-05-28T13:42

2024-05-28T13:42

родион мирошник

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Из Луганской и Донецкой народных республик вывезены учреждения с большим количеством детей-сирот, и их судьба неизвестна. Об этом в международном мультимедийном пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" рассказал посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник.Советник главы ДНР по правам ребенка подчеркнул, что судьба каждого ребенка, которых эвакуировали во время военных действий российские военнослужащие, известна, понятна и прозрачна. По каждому из них есть соответствующие данные.При этом представители Международного уголовного суда выдвигали обвинения, что российская сторона незаконно вывозила детей с украинских территорий."Никакого незаконного вывоза детей никогда не происходило. Дети, находясь, в государственных учреждениях, выезжали с официальным представителем, либо с родителями, либо по доверенности", – заявила советник главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко.По ее словам, сейчас только в Подмосковье, не считая других регионов, уже два года находятся почти полтысячи детей с территории ДНР. Это дети с прифронтовых территорий, чьи родители боятся за жизнь своего ребенка. Они там учатся, заканчивают школу растут, влюбляются.Кроме того, Родион Мирошник сообщил, что с начала года в прифронтовой зоне РФ погибли 30 детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев проводит насильственную эвакуацию семей с детьми из сел ХерсонщиныИз Херсона в Крым эвакуировали дом малюткиОколо тысячи детей из Донбасса и Украины учатся в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

родион мирошник, новости, россия, украина, дети