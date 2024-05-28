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Более 20 тысяч детей вывезены с Украины в Европу - РИА Новости Крым, 28.05.2024
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Более 20 тысяч детей вывезены с Украины в Европу
Более 20 тысяч детей вывезены с Украины в Европу - РИА Новости Крым, 28.05.2024
Более 20 тысяч детей вывезены с Украины в Европу
Из Луганской и Донецкой народных республик вывезены учреждения с большим количеством детей-сирот, и их судьба неизвестна. Об этом в международном мультимедийном РИА Новости Крым, 28.05.2024
2024-05-28T13:42
2024-05-28T13:42
родион мирошник
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Из Луганской и Донецкой народных республик вывезены учреждения с большим количеством детей-сирот, и их судьба неизвестна. Об этом в международном мультимедийном пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" рассказал посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник.Советник главы ДНР по правам ребенка подчеркнул, что судьба каждого ребенка, которых эвакуировали во время военных действий российские военнослужащие, известна, понятна и прозрачна. По каждому из них есть соответствующие данные.При этом представители Международного уголовного суда выдвигали обвинения, что российская сторона незаконно вывозила детей с украинских территорий."Никакого незаконного вывоза детей никогда не происходило. Дети, находясь, в государственных учреждениях, выезжали с официальным представителем, либо с родителями, либо по доверенности", – заявила советник главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко.По ее словам, сейчас только в Подмосковье, не считая других регионов, уже два года находятся почти полтысячи детей с территории ДНР. Это дети с прифронтовых территорий, чьи родители боятся за жизнь своего ребенка. Они там учатся, заканчивают школу растут, влюбляются.Кроме того, Родион Мирошник сообщил, что с начала года в прифронтовой зоне РФ погибли 30 детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев проводит насильственную эвакуацию семей с детьми из сел ХерсонщиныИз Херсона в Крым эвакуировали дом малюткиОколо тысячи детей из Донбасса и Украины учатся в Крыму
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родион мирошник, новости, россия, украина, дети
Более 20 тысяч детей вывезены с Украины в Европу

Судьба вывезенных украинской стороной детей-сирот из ЛНР и ДНР неизвестна – Мирошник

13:42 28.05.2024
 
© Depositphotos.com NatulrichДевочка в машине смотрит в окно
Девочка в машине смотрит в окно - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© Depositphotos.com Natulrich
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Из Луганской и Донецкой народных республик вывезены учреждения с большим количеством детей-сирот, и их судьба неизвестна. Об этом в международном мультимедийном пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" рассказал посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник.

"Куда они были направлены? Входили ли они в число детей: мы знаем, что как минимум 23 тысячи детей были вывезены через Польшу в Европу. По ним мы не знаем практически ничего. И украинская сторона это активно скрывает", – заявил Мирошник.

Советник главы ДНР по правам ребенка подчеркнул, что судьба каждого ребенка, которых эвакуировали во время военных действий российские военнослужащие, известна, понятна и прозрачна. По каждому из них есть соответствующие данные.
При этом представители Международного уголовного суда выдвигали обвинения, что российская сторона незаконно вывозила детей с украинских территорий.
"Никакого незаконного вывоза детей никогда не происходило. Дети, находясь, в государственных учреждениях, выезжали с официальным представителем, либо с родителями, либо по доверенности", – заявила советник главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко.
По ее словам, сейчас только в Подмосковье, не считая других регионов, уже два года находятся почти полтысячи детей с территории ДНР. Это дети с прифронтовых территорий, чьи родители боятся за жизнь своего ребенка. Они там учатся, заканчивают школу растут, влюбляются.

"Также идут обмены. Когда родитель находится на территории Украины, по запросу украинской стороны через международные обмены ребенок воссоединяется с семьей. Ребенок должен быть в семье. Это приоритет", – добавила советник главы ДНР по правам ребенка.

Кроме того, Родион Мирошник сообщил, что с начала года в прифронтовой зоне РФ погибли 30 детей.
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