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30 детей погибли в прифронтовой зоне РФ с начала года - РИА Новости Крым, 28.05.2024
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30 детей погибли в прифронтовой зоне РФ с начала года
30 детей погибли в прифронтовой зоне РФ с начала года - РИА Новости Крым, 28.05.2024
30 детей погибли в прифронтовой зоне РФ с начала года
С начала года в прифронтовых российских регионах погибли 30 детей. Об этом в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" сообщил посол по особым... РИА Новости Крым, 28.05.2024
2024-05-28T12:16
2024-05-28T13:33
родион мирошник
новости
дети
россия
министерство иностранных дел рф (мид рф)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. С начала года в прифронтовых российских регионах погибли 30 детей. Об этом в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" сообщил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник.Он напомнил, что из-за удара по Белгороду погиб четырехмесячный ребенок, а совсем недавно в Белгородской области дрон-камикадзе ВСУ атаковал машину, в которой ехала семья: родители и их малыш. Женщина погибла сразу, а раненый отец на попутках довез сына до больницы, но спасти жизнь ребенка не удалось.По словам Мирошника, сотни тысяч детей не видели иной жизни, кроме войны. Более 200 тысяч вынуждены учиться дистанционно. Более двух тысяч образовательных учреждений были разрушены.Читайте также на РИА Новости Крым:Девочка погибла при ударе беспилотника по КрымуВСУ нанесли удар по херсонскому поселку Днепряны – погиб ребенокЮная девушка погибла при атаке ВСУ на Белгородскую область
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родион мирошник, новости, дети, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
30 детей погибли в прифронтовой зоне РФ с начала года

Десятки детей погибли в прифронтовой зоне РФ с начала года – Родион Мирошник

12:16 28.05.2024 (обновлено: 13:33 28.05.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрелов ВСУ Валуйского городского округа Белгородской области
Последствия обстрелов ВСУ Валуйского городского округа Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. С начала года в прифронтовых российских регионах погибли 30 детей. Об этом в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" сообщил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник.

"11 регионов находятся в прифронтовой зоне и по ним прилетает ежедневно. Только с 1 января этого года пострадали 125 несовершеннолетних детей, из них 30 детей погибли", – рассказал Мирошник.

Он напомнил, что из-за удара по Белгороду погиб четырехмесячный ребенок, а совсем недавно в Белгородской области дрон-камикадзе ВСУ атаковал машину, в которой ехала семья: родители и их малыш. Женщина погибла сразу, а раненый отец на попутках довез сына до больницы, но спасти жизнь ребенка не удалось.
По словам Мирошника, сотни тысяч детей не видели иной жизни, кроме войны. Более 200 тысяч вынуждены учиться дистанционно. Более двух тысяч образовательных учреждений были разрушены.

"Война и детский смех несовместимы. Это огромный потенциал, который никогда не будет реализован в этом мире. Это то, что мир потерял", – заявил Родион Мирошник.

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Родион МирошникНовостидетиРоссияМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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