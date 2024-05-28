https://crimea.ria.ru/20240528/30-detey-pogibli-v-prifrontovoy-zone-s-nachala-goda--rodion-miroshnik-1137649313.html

30 детей погибли в прифронтовой зоне РФ с начала года

30 детей погибли в прифронтовой зоне РФ с начала года - РИА Новости Крым, 28.05.2024

30 детей погибли в прифронтовой зоне РФ с начала года

С начала года в прифронтовых российских регионах погибли 30 детей. Об этом в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" сообщил посол по особым... РИА Новости Крым, 28.05.2024

2024-05-28T12:16

2024-05-28T12:16

2024-05-28T13:33

родион мирошник

новости

дети

россия

министерство иностранных дел рф (мид рф)

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. С начала года в прифронтовых российских регионах погибли 30 детей. Об этом в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" сообщил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник.Он напомнил, что из-за удара по Белгороду погиб четырехмесячный ребенок, а совсем недавно в Белгородской области дрон-камикадзе ВСУ атаковал машину, в которой ехала семья: родители и их малыш. Женщина погибла сразу, а раненый отец на попутках довез сына до больницы, но спасти жизнь ребенка не удалось.По словам Мирошника, сотни тысяч детей не видели иной жизни, кроме войны. Более 200 тысяч вынуждены учиться дистанционно. Более двух тысяч образовательных учреждений были разрушены.Читайте также на РИА Новости Крым:Девочка погибла при ударе беспилотника по КрымуВСУ нанесли удар по херсонскому поселку Днепряны – погиб ребенокЮная девушка погибла при атаке ВСУ на Белгородскую область

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

родион мирошник, новости, дети, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу