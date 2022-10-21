https://crimea.ria.ru/20221021/iz-khersona-v-krym-evakuirovali-dom-malyutki-1125031153.html

Из Херсона в Крым эвакуировали дом малютки

Из Херсона в Крым эвакуировали дом малютки - РИА Новости Крым, 21.10.2022

Из Херсона в Крым эвакуировали дом малютки

Из Херсона в Крым эвакуировали 46 детей-сирот из дома малютки. Об этом сообщил замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов. РИА Новости Крым, 21.10.2022

2022-10-21T17:24

2022-10-21T17:24

2022-10-21T17:24

херсонская область

здравоохранение в россии

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123458258_0:36:1620:947_1920x0_80_0_0_bbe6dfa1ad83e7756773599e57c18420.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Из Херсона в Крым эвакуировали 46 детей-сирот из дома малютки. Об этом сообщил замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов.18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС. По его словам, всего планируется переместить порядка 50-60 тысяч человек.

херсонская область

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, здравоохранение в россии, крым