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Из Херсона в Крым эвакуировали дом малютки - РИА Новости Крым, 21.10.2022
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Из Херсона в Крым эвакуировали дом малютки
Из Херсона в Крым эвакуировали дом малютки - РИА Новости Крым, 21.10.2022
Из Херсона в Крым эвакуировали дом малютки
Из Херсона в Крым эвакуировали 46 детей-сирот из дома малютки. Об этом сообщил замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов. РИА Новости Крым, 21.10.2022
2022-10-21T17:24
2022-10-21T17:24
херсонская область
здравоохранение в россии
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Из Херсона в Крым эвакуировали 46 детей-сирот из дома малютки. Об этом сообщил замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов.18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС. По его словам, всего планируется переместить порядка 50-60 тысяч человек.
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херсонская область, здравоохранение в россии, крым
Из Херсона в Крым эвакуировали дом малютки

Из Херсона в Крым эвакуировали 46 детей-сирот из дома малютки

17:24 21.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБеженцы
Беженцы - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Из Херсона в Крым эвакуировали 46 детей-сирот из дома малютки. Об этом сообщил замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов.
"46 детей сирот из дома малютки были доставлены в Крым и уже сейчас находятся под наблюдением докторов. Огромное спасибо главе Республики за оперативную помощь в решении этого непростого вопроса", - написал он в своем Telegram-канале.
18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС. По его словам, всего планируется переместить порядка 50-60 тысяч человек.
Херсонская областьЗдравоохранение в РоссииКрым
 
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