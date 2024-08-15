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Власти Украины призвали срочно эвакуироваться из Красноармейска

Власти Украины призвали срочно эвакуироваться из Красноармейска - РИА Новости Крым, 15.08.2024

Власти Украины призвали срочно эвакуироваться из Красноармейска

Власти Красноармейска (украинское название города Покровск) на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики призвали местное население срочно... РИА Новости Крым, 15.08.2024

2024-08-15T18:32

2024-08-15T18:32

2024-08-15T18:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Власти Красноармейска (украинское название города Покровск) на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики призвали местное население срочно эвакуироваться."Мы видим, что сегодня враг почти подошел вплотную к городу Покровску. Чуть более 10 километров от окрестностей города Покровск... Прошу не медлить и эвакуироваться", - сказал глава военной администрации Сергей Добряк в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.Красноармейск (Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. Здесь расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с соседней Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.13 августа в Сумской области Украины ограничили перемещение граждан в 20-километровой приграничной зоне по причине "увеличения интенсивности боевых действий". Накануне сообщалось, что идет эвакуация жителей из 183 населенных пунктов 15 территориальных общин Сумской области. Уже вывезены более 20 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Ивановку в ДНРЖителей подконтрольной Киеву части ДНР принудительно эвакуируютПринудительная эвакуация в Харьковской области: выселят более 150 детей

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украина, эвакуация, новости, в мире, общество, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе