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Киев запретил въезд в 20-километровую приграничную зону Сумской области

Киев запретил въезд в 20-километровую приграничную зону Сумской области - РИА Новости Крым, 13.08.2024

Киев запретил въезд в 20-километровую приграничную зону Сумской области

В Сумской области Украины ограничили перемещение граждан в 20-километровой приграничной зоне. Соответствующее решение принял генеральный штаб ВСУ. РИА Новости Крым, 13.08.2024

2024-08-13T13:18

2024-08-13T13:18

2024-08-13T13:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В Сумской области Украины ограничили перемещение граждан в 20-километровой приграничной зоне. Соответствующее решение принял генеральный штаб ВСУ.Причиной введения ограничений стало "увеличение интенсивности боевых действий", уточнили в ведомстве.В генштабе добавили, что допуск лиц на указанную территорию осуществляется "по паспортам граждан Украины с соответствующей отметкой о регистрации проживания в этой зоне".Сумская область Украины граничит с Курской областью России, где российские войска продолжают операцию по уничтожению формирований ВСУ, предпринявших попытку вторжения на территорию страны.Ситуация в Курской области6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области, информировали в Минобороны. Пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).Как сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов, в Курскую область прибывают дополнительные силы и средства. В воскресенье российские силы отразили попытки ВСУ проникнуть вглубь российской территории на четырех направлениях. При этом сейчас под контролем противника находятся 28 населенных пунктов региона. Судьба около двух тысяч человек на занятых противником территориях остается неизвестной. Выехали и эвакуированы из опасных регионов более 121 тысячи человек, эта работа продолжается.Потери ВСУ за время боевых действий в Курской области составили более 1 600 боевиков, 32 танка, 23 бронетранспортера, за последние суки ВС РФ ликвидировали до 260 боевиков и 31 единицу вражеской техники.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве уличили Зеленского в попытке втянуть НАТО в конфликт с Россией"Шоу должно продолжаться": зачем Киев пустился в курскую авантюруРакетный удар нанесен по критической инфраструктуре Сумской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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