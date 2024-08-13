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Киев запретил въезд в 20-километровую приграничную зону Сумской области - РИА Новости Крым, 13.08.2024
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Киев запретил въезд в 20-километровую приграничную зону Сумской области
Киев запретил въезд в 20-километровую приграничную зону Сумской области - РИА Новости Крым, 13.08.2024
Киев запретил въезд в 20-километровую приграничную зону Сумской области
В Сумской области Украины ограничили перемещение граждан в 20-километровой приграничной зоне. Соответствующее решение принял генеральный штаб ВСУ. РИА Новости Крым, 13.08.2024
2024-08-13T13:18
2024-08-13T13:25
сумская область
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генштаб всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В Сумской области Украины ограничили перемещение граждан в 20-километровой приграничной зоне. Соответствующее решение принял генеральный штаб ВСУ.Причиной введения ограничений стало "увеличение интенсивности боевых действий", уточнили в ведомстве.В генштабе добавили, что допуск лиц на указанную территорию осуществляется "по паспортам граждан Украины с соответствующей отметкой о регистрации проживания в этой зоне".Сумская область Украины граничит с Курской областью России, где российские войска продолжают операцию по уничтожению формирований ВСУ, предпринявших попытку вторжения на территорию страны.Ситуация в Курской области6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области, информировали в Минобороны. Пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).Как сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов, в Курскую область прибывают дополнительные силы и средства. В воскресенье российские силы отразили попытки ВСУ проникнуть вглубь российской территории на четырех направлениях. При этом сейчас под контролем противника находятся 28 населенных пунктов региона. Судьба около двух тысяч человек на занятых противником территориях остается неизвестной. Выехали и эвакуированы из опасных регионов более 121 тысячи человек, эта работа продолжается.Потери ВСУ за время боевых действий в Курской области составили более 1 600 боевиков, 32 танка, 23 бронетранспортера, за последние суки ВС РФ ликвидировали до 260 боевиков и 31 единицу вражеской техники.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве уличили Зеленского в попытке втянуть НАТО в конфликт с Россией"Шоу должно продолжаться": зачем Киев пустился в курскую авантюруРакетный удар нанесен по критической инфраструктуре Сумской области
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4.7
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сумская область, украина, генштаб всу, в мире, новости сво, новости, курская область
Киев запретил въезд в 20-километровую приграничную зону Сумской области

Генштаб ВСУ ограничил въезд в 20-километровую приграничную зону Сумской области

13:18 13.08.2024 (обновлено: 13:25 13.08.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБеженцы с Украины
Беженцы с Украины - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В Сумской области Украины ограничили перемещение граждан в 20-километровой приграничной зоне. Соответствующее решение принял генеральный штаб ВСУ.
"Военным командованием введены ограничения на перемещение всех категорий граждан в пограничной двадцатикилометровой зоне Сумской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале украинского генштаба.
Причиной введения ограничений стало "увеличение интенсивности боевых действий", уточнили в ведомстве.
В генштабе добавили, что допуск лиц на указанную территорию осуществляется "по паспортам граждан Украины с соответствующей отметкой о регистрации проживания в этой зоне".
Сумская область Украины граничит с Курской областью России, где российские войска продолжают операцию по уничтожению формирований ВСУ, предпринявших попытку вторжения на территорию страны.

Ситуация в Курской области

6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области, информировали в Минобороны. Пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
Как сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов, в Курскую область прибывают дополнительные силы и средства. В воскресенье российские силы отразили попытки ВСУ проникнуть вглубь российской территории на четырех направлениях.
При этом сейчас под контролем противника находятся 28 населенных пунктов региона. Судьба около двух тысяч человек на занятых противником территориях остается неизвестной. Выехали и эвакуированы из опасных регионов более 121 тысячи человек, эта работа продолжается.
Потери ВСУ за время боевых действий в Курской области составили более 1 600 боевиков, 32 танка, 23 бронетранспортера, за последние суки ВС РФ ликвидировали до 260 боевиков и 31 единицу вражеской техники.
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Сумская областьУкраинаГенштаб ВСУВ миреНовости СВОНовостиКурская область
 
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