Рейтинг@Mail.ru
В захваченном ВС РФ Bradley на Украине американцы забыли карту своей базы - РИА Новости Крым, 14.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240914/v-zakhvachennom-vs-rf-bradley-na-ukraine-amerikantsy-zabyli-kartu-svoey-bazy-1140350562.html
В захваченном ВС РФ Bradley на Украине американцы забыли карту своей базы
В захваченном ВС РФ Bradley на Украине американцы забыли карту своей базы - РИА Новости Крым, 14.09.2024
В захваченном ВС РФ Bradley на Украине американцы забыли карту своей базы
Американцы забыли карту крупной военной базы США в одной из боевых машин пехоты Bradley, которая была отправлена на Украину в рамках военной помощи ВСУ и... РИА Новости Крым, 14.09.2024
2024-09-14T19:57
2024-09-14T20:10
новости
донецкая народная республика (днр)
bradley
украина
россия
вооруженные силы россии
поставки западного оружия украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0d/1140315780_0:37:1234:731_1920x0_80_0_0_63711cf0f444160a4a9a5c8ffc03127b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Американцы забыли карту крупной военной базы США в одной из боевых машин пехоты Bradley, которая была отправлена на Украину в рамках военной помощи ВСУ и захвачена в зоне СВО российскими бойцами. Об этом сообщает РИА Новости.Форт Ирвин – ключевой тренировочный полигон ВС США. Он расположен в штате Калифорния посреди пустыни Мохаве.Эта база известна тем, что военные США отрабатывают там действия против своих потенциальных противников, отмечается в сообщении. На полигоне здесь имитировались бои американских войск в Ираке и Афганистане. А после начала СВО там создают сценарии сражений на Украине, отрабатывая бои с российской армией.БМП Bradley, поставленные Америкой Украине, регулярно уничтожаются российскими войсками, а часть машин захватывается бойцами ВС РФ в качестве трофеев.Об одной из таких на днях сообщали в Минобороны России.Отмечалось, что российские бойцы группировки войск "Центр" эвакуировали очередной Bradley из зоны боевых действий в Донецкой Народной Республике на Авдеевском направлении и отремонтировали ее. Теперь специалистам-ремонтникам осталось заменить некоторые элементы, после чего будет принято решение о дальнейшем использовании трофейной американской техники армией России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне СВО массово горят натовские "Крабы" и "Бредли"Российские системы ПВО сбили французские и американские бомбы и снарядыГермания планирует передать Украине 77 танков Leopard
донецкая народная республика (днр)
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0d/1140315780_106:0:1129:767_1920x0_80_0_0_ab5d67cd7a1aa01d81eaccfdb8093cd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, донецкая народная республика (днр), bradley, украина, россия, вооруженные силы россии, поставки западного оружия украине
В захваченном ВС РФ Bradley на Украине американцы забыли карту своей базы

Военные США в переданном Украине Bradley карту своей военной базы – машина захвачена ВС РФ

19:57 14.09.2024 (обновлено: 20:10 14.09.2024)
 
© Министерство обороны РФВС РФ эвакуировали из ДНР БМП Bradley и отремонтировали ее
ВС РФ эвакуировали из ДНР БМП Bradley и отремонтировали ее
© Министерство обороны РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Американцы забыли карту крупной военной базы США в одной из боевых машин пехоты Bradley, которая была отправлена на Украину в рамках военной помощи ВСУ и захвачена в зоне СВО российскими бойцами. Об этом сообщает РИА Новости.

"Карта национального учебного центра Форт Ирвин оказалась в распоряжении РИА Новости после того, как боевую машину захватили на Купянском направлении российские военные", – говорится в сообщении.

Форт Ирвин – ключевой тренировочный полигон ВС США. Он расположен в штате Калифорния посреди пустыни Мохаве.
Эта база известна тем, что военные США отрабатывают там действия против своих потенциальных противников, отмечается в сообщении. На полигоне здесь имитировались бои американских войск в Ираке и Афганистане. А после начала СВО там создают сценарии сражений на Украине, отрабатывая бои с российской армией.
БМП Bradley, поставленные Америкой Украине, регулярно уничтожаются российскими войсками, а часть машин захватывается бойцами ВС РФ в качестве трофеев.
Об одной из таких на днях сообщали в Минобороны России.
Отмечалось, что российские бойцы группировки войск "Центр" эвакуировали очередной Bradley из зоны боевых действий в Донецкой Народной Республике на Авдеевском направлении и отремонтировали ее. Теперь специалистам-ремонтникам осталось заменить некоторые элементы, после чего будет принято решение о дальнейшем использовании трофейной американской техники армией России.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В зоне СВО массово горят натовские "Крабы" и "Бредли"
Российские системы ПВО сбили французские и американские бомбы и снаряды
Германия планирует передать Украине 77 танков Leopard
 
НовостиДонецкая Народная Республика (ДНР)BradleyУкраинаРоссияВооруженные силы РоссииПоставки западного оружия Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:57В захваченном ВС РФ Bradley на Украине американцы забыли карту своей базы
19:19Украинский беспилотник уничтожен над Черным морем
19:11В Севастополе построят академию тенниса на месте советского мототрека
18:50Крым отказывается от раздельного сбора мусора – причины
18:15Теракты ВСУ и назначения после выборов в Крыму: топ новостей недели
17:36Погодный апокалипсис: в Чехии эвакуируют тысячи людей из-за наводнения
17:20Беспилотник ВСУ атаковал пожарных в ДНР - пострадали три человека
17:01В Севастополе простились с командиром отделения взвода связи ЧФ
16:39Захарова: обвинения США в адрес RT - это объявление информационной войны
16:27Украина стала первой в мире по смертности и последней по рождаемости
15:58До 15 лет тюрьмы грозит в России обсуждающим нападения на школы в чатах
15:28Уже не президентом Украины: боксер Усик хочет стать министром спорта
15:18Подросток в школе Хабаровска выстрелил из сигнальной ракетницы
15:02Четверо мирных жителей ранены в Белгородской области при обстреле ВСУ
14:48Ситуация в Курской области: новые данные от Минобороны РФ
14:19Безальтернативная реакция: как ответит Россия на ракеты США в Японии
13:49В Россию вернулись более ста захваченных в плен в Курской области военных
13:32Массовый отказ от гражданства Украины за рубежом - в чем причина
13:02В Крыму ребенок упал в 7-метровый бетонный резервуар
12:54Более 2 тысяч военных потерь и прорванная оборона: итоги суток для ВСУ
Лента новостейМолния