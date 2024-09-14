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В захваченном ВС РФ Bradley на Украине американцы забыли карту своей базы

В захваченном ВС РФ Bradley на Украине американцы забыли карту своей базы - РИА Новости Крым, 14.09.2024

В захваченном ВС РФ Bradley на Украине американцы забыли карту своей базы

Американцы забыли карту крупной военной базы США в одной из боевых машин пехоты Bradley, которая была отправлена на Украину в рамках военной помощи ВСУ и... РИА Новости Крым, 14.09.2024

2024-09-14T19:57

2024-09-14T19:57

2024-09-14T20:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Американцы забыли карту крупной военной базы США в одной из боевых машин пехоты Bradley, которая была отправлена на Украину в рамках военной помощи ВСУ и захвачена в зоне СВО российскими бойцами. Об этом сообщает РИА Новости.Форт Ирвин – ключевой тренировочный полигон ВС США. Он расположен в штате Калифорния посреди пустыни Мохаве.Эта база известна тем, что военные США отрабатывают там действия против своих потенциальных противников, отмечается в сообщении. На полигоне здесь имитировались бои американских войск в Ираке и Афганистане. А после начала СВО там создают сценарии сражений на Украине, отрабатывая бои с российской армией.БМП Bradley, поставленные Америкой Украине, регулярно уничтожаются российскими войсками, а часть машин захватывается бойцами ВС РФ в качестве трофеев.Об одной из таких на днях сообщали в Минобороны России.Отмечалось, что российские бойцы группировки войск "Центр" эвакуировали очередной Bradley из зоны боевых действий в Донецкой Народной Республике на Авдеевском направлении и отремонтировали ее. Теперь специалистам-ремонтникам осталось заменить некоторые элементы, после чего будет принято решение о дальнейшем использовании трофейной американской техники армией России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне СВО массово горят натовские "Крабы" и "Бредли"Российские системы ПВО сбили французские и американские бомбы и снарядыГермания планирует передать Украине 77 танков Leopard

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, донецкая народная республика (днр), bradley, украина, россия, вооруженные силы россии, поставки западного оружия украине