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Российские системы ПВО сбили французские и американские бомбы и снаряды
Российские системы ПВО сбили французские и американские бомбы и снаряды - РИА Новости Крым, 09.09.2024
Российские системы ПВО сбили французские и американские бомбы и снаряды
Российские системы ПВО уничтожили за минувшие сутки две управляемые авиационные бомбы Hammer, четыре реактивных снаряда HIMARS и 45 вражеских дронов. Об этом в... РИА Новости Крым, 09.09.2024
2024-09-09T13:33
2024-09-09T13:33
2024-09-09T13:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Российские системы ПВО уничтожили за минувшие сутки две управляемые авиационные бомбы Hammer, четыре реактивных снаряда HIMARS и 45 вражеских дронов. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Минобороны.Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, артиллерия российской армии, а также беспилотники поразили скопления живой силы и военной техники ВСУ в 148 районах, уточнили в оборонном ведомстве.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31166 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 17969 танков и других боевых бронированных машин, 1447 боевых машин реактивных систем залпового огня, 14358 орудий полевой артиллерии и минометов, 25825 единиц специальной военной автомобильной техники.Ранее в понедельник сообщалось, что российские войска освободили населенный пункт Мемрик в ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России поразила украинский пункт дислокации центра спецоперацийВ лесополосе под Курском разбиты боевики ВСУДроны ВСУ с термитной смесью - в чем опасность
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новости сво, министерство обороны рф, авиация, ракетные войска, артиллерия, беспилотник (бпла, дрон), потери всу
Российские системы ПВО сбили французские и американские бомбы и снаряды
Французские и американские бомбы и снаряды сбили системы ПВО России в зоне спецоперации
13:33 09.09.2024 (обновлено: 13:36 09.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Российские системы ПВО уничтожили за минувшие сутки две управляемые авиационные бомбы Hammer, четыре реактивных снаряда HIMARS и 45 вражеских дронов. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Минобороны.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 45 беспилотных летательных аппаратов", – говорится в сводке.
Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, артиллерия российской армии, а также беспилотники поразили скопления живой силы и военной техники ВСУ в 148 районах, уточнили в оборонном ведомстве.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31166 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 17969 танков и других боевых бронированных машин, 1447 боевых машин реактивных систем залпового огня, 14358 орудий полевой артиллерии и минометов, 25825 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее в понедельник сообщалось
, что российские войска освободили населенный пункт Мемрик в ДНР.
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