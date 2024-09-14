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В Севастополе построят академию тенниса на месте советского мототрека - РИА Новости Крым, 14.09.2024
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В Севастополе построят академию тенниса на месте советского мототрека
В Севастополе построят академию тенниса на месте советского мототрека - РИА Новости Крым, 14.09.2024
В Севастополе построят академию тенниса на месте советского мототрека
В центре нового жилого квартала в Гагаринском районе Севастополя, который появится в рамках комплексного развития территории, построят академию тенниса... РИА Новости Крым, 14.09.2024
2024-09-14T19:11
2024-09-14T18:24
севастополь
спорт
михаил развожаев
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В центре нового жилого квартала в Гагаринском районе Севастополя, который появится в рамках комплексного развития территории, построят академию тенниса. Архитектурно-градостроительную концепцию утвердили на заседании градсовета.На этом месте в районе Фиолентовского шоссе и авторынка в 1980-х был мототрек. Площадка для мотоциклетного спорта спидвей использовалась для тренировок и проведения соревнований.Сейчас трибуны разрушены и территория в целом в удручающем состоянии, рассказал представитель компании-разработчика документации Александр Новиков.По его словам, авторы архитектурно-градостроительной концепции развития этой территории учли прежние замечания градостроительного совета и теперь спортивный объект перенесен в центральную часть будущей коммерческой застройки. Мототрека уже не будет – появится академия тенниса.Председательствовавший на заседании губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что основная идея при принятии решения заключалась в том, чтобы сохранить историческую спортивную суть данной территории.Но мототрек, по словам губернатора, выглядел бы здесь странно "с учетом всех параметров в этой части города". К тому же, мотоспорт "нельзя назвать сегодня ярко востребованным" в городе, заметил он.По его словам, здесь появятся и крытые, и открытые корты."И город получит современный профильный спортивный объект, на базе которого мы будем развивать прежде детский спорт. Ну и еще один центр досуга для горожан появится", – добавил Развожаев.Потребность Севастополя в новом спортивном объекте отметил и председатель Законодательного собрания Владимир Немцев. "Теннисных кортов действительно сейчас не хватает", – сказал он.При этом он обратился к разработчикам с просьбой учесть в проекте и согласовать с департаментом транспорта необходимость изменить транспортную схему, чтобы решить проблему коллапсов в часы пик.В свою очередь бывший глава дептранса, и.о. замгубернатора Павел Йено отметил, что для разгрузки Фиолентовского шоссе уже сейчас строится новая развязка на Столетовском проспекте и это разрешит ситуацию.В рамках проекта на участке, общей площадью более 6 гектаров, помимо академии тенниса, вырастет новый жилой квартал с паркингами, торговым центром и детским садом. Под МКД запланировано 20% территории, это 1260 квартир.По словам губернатора, согласно условиям комплексного развития территорий, часть жилого фонда будет передана застройщиком городу.Градостроительный совет одобрил предложенную концепцию развития территории, теперь непосредственно проект рассмотрит архитектурно-художественный совет.Ранее 12 сентября правительство Севастополя приняло постановление, которым обязало инвесторов из числа участников СЭЗ передавать 7% квартир в строящихся ими многоквартирных домах в собственность города, предоставив также право сокращать этот объем жилого фонда за счет завершения долгостроев из списка проблемных в городе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе долгострои будут завершать участники СЭЗ В Джанкойском районе Крыма построят новый детский сад за 280 миллионов Между Санкт-Петербургом и Севастополем появится единый маршрут в 2600 км
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РИА Новости Крым
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севастополь, спорт, михаил развожаев, новости крыма, крым
В Севастополе построят академию тенниса на месте советского мототрека

В центре нового жилого квартала в Севастополе построят академию тенниса

19:11 14.09.2024
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТеннис
Теннис - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В центре нового жилого квартала в Гагаринском районе Севастополя, который появится в рамках комплексного развития территории, построят академию тенниса. Архитектурно-градостроительную концепцию утвердили на заседании градсовета.
На этом месте в районе Фиолентовского шоссе и авторынка в 1980-х был мототрек. Площадка для мотоциклетного спорта спидвей использовалась для тренировок и проведения соревнований.
Сейчас трибуны разрушены и территория в целом в удручающем состоянии, рассказал представитель компании-разработчика документации Александр Новиков.
По его словам, авторы архитектурно-градостроительной концепции развития этой территории учли прежние замечания градостроительного совета и теперь спортивный объект перенесен в центральную часть будущей коммерческой застройки. Мототрека уже не будет – появится академия тенниса.
"Физкультурно-оздоровительный центр является ядром застройки, вокруг которого формируется окружающая инфраструктура", – сказал Новиков.
Председательствовавший на заседании губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что основная идея при принятии решения заключалась в том, чтобы сохранить историческую спортивную суть данной территории.
Но мототрек, по словам губернатора, выглядел бы здесь странно "с учетом всех параметров в этой части города". К тому же, мотоспорт "нельзя назвать сегодня ярко востребованным" в городе, заметил он.
"Обсуждали с учетом популярного вида спорта и решили построить в центре квартала академию тенниса, которую застройщик передаст в собственность города полностью", – сказал Развожаев.
По его словам, здесь появятся и крытые, и открытые корты.
"И город получит современный профильный спортивный объект, на базе которого мы будем развивать прежде детский спорт. Ну и еще один центр досуга для горожан появится", – добавил Развожаев.
Потребность Севастополя в новом спортивном объекте отметил и председатель Законодательного собрания Владимир Немцев. "Теннисных кортов действительно сейчас не хватает", – сказал он.
При этом он обратился к разработчикам с просьбой учесть в проекте и согласовать с департаментом транспорта необходимость изменить транспортную схему, чтобы решить проблему коллапсов в часы пик.
В свою очередь бывший глава дептранса, и.о. замгубернатора Павел Йено отметил, что для разгрузки Фиолентовского шоссе уже сейчас строится новая развязка на Столетовском проспекте и это разрешит ситуацию.
В рамках проекта на участке, общей площадью более 6 гектаров, помимо академии тенниса, вырастет новый жилой квартал с паркингами, торговым центром и детским садом. Под МКД запланировано 20% территории, это 1260 квартир.
По словам губернатора, согласно условиям комплексного развития территорий, часть жилого фонда будет передана застройщиком городу.
"По закону о КРТ, не менее 5% жилых помещений передаются городу. Соответственно, продолжая наш разговор о служебном жилье для врачей и учителей, также будет с помощью проекта это частично реализовано", – заключил он.
Градостроительный совет одобрил предложенную концепцию развития территории, теперь непосредственно проект рассмотрит архитектурно-художественный совет.
Ранее 12 сентября правительство Севастополя приняло постановление, которым обязало инвесторов из числа участников СЭЗ передавать 7% квартир в строящихся ими многоквартирных домах в собственность города, предоставив также право сокращать этот объем жилого фонда за счет завершения долгостроев из списка проблемных в городе.
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СевастопольСпортМихаил РазвожаевНовости КрымаКрым
 
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