https://crimea.ria.ru/20240914/v-sevastopole-postroyat-akademiyu-tennisa-na-meste-sovetskogo-mototreka-1140308720.html

В Севастополе построят академию тенниса на месте советского мототрека

В Севастополе построят академию тенниса на месте советского мототрека - РИА Новости Крым, 14.09.2024

В Севастополе построят академию тенниса на месте советского мототрека

В центре нового жилого квартала в Гагаринском районе Севастополя, который появится в рамках комплексного развития территории, построят академию тенниса... РИА Новости Крым, 14.09.2024

2024-09-14T19:11

2024-09-14T19:11

2024-09-14T18:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В центре нового жилого квартала в Гагаринском районе Севастополя, который появится в рамках комплексного развития территории, построят академию тенниса. Архитектурно-градостроительную концепцию утвердили на заседании градсовета.На этом месте в районе Фиолентовского шоссе и авторынка в 1980-х был мототрек. Площадка для мотоциклетного спорта спидвей использовалась для тренировок и проведения соревнований.Сейчас трибуны разрушены и территория в целом в удручающем состоянии, рассказал представитель компании-разработчика документации Александр Новиков.По его словам, авторы архитектурно-градостроительной концепции развития этой территории учли прежние замечания градостроительного совета и теперь спортивный объект перенесен в центральную часть будущей коммерческой застройки. Мототрека уже не будет – появится академия тенниса.Председательствовавший на заседании губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что основная идея при принятии решения заключалась в том, чтобы сохранить историческую спортивную суть данной территории.Но мототрек, по словам губернатора, выглядел бы здесь странно "с учетом всех параметров в этой части города". К тому же, мотоспорт "нельзя назвать сегодня ярко востребованным" в городе, заметил он.По его словам, здесь появятся и крытые, и открытые корты."И город получит современный профильный спортивный объект, на базе которого мы будем развивать прежде детский спорт. Ну и еще один центр досуга для горожан появится", – добавил Развожаев.Потребность Севастополя в новом спортивном объекте отметил и председатель Законодательного собрания Владимир Немцев. "Теннисных кортов действительно сейчас не хватает", – сказал он.При этом он обратился к разработчикам с просьбой учесть в проекте и согласовать с департаментом транспорта необходимость изменить транспортную схему, чтобы решить проблему коллапсов в часы пик.В свою очередь бывший глава дептранса, и.о. замгубернатора Павел Йено отметил, что для разгрузки Фиолентовского шоссе уже сейчас строится новая развязка на Столетовском проспекте и это разрешит ситуацию.В рамках проекта на участке, общей площадью более 6 гектаров, помимо академии тенниса, вырастет новый жилой квартал с паркингами, торговым центром и детским садом. Под МКД запланировано 20% территории, это 1260 квартир.По словам губернатора, согласно условиям комплексного развития территорий, часть жилого фонда будет передана застройщиком городу.Градостроительный совет одобрил предложенную концепцию развития территории, теперь непосредственно проект рассмотрит архитектурно-художественный совет.Ранее 12 сентября правительство Севастополя приняло постановление, которым обязало инвесторов из числа участников СЭЗ передавать 7% квартир в строящихся ими многоквартирных домах в собственность города, предоставив также право сокращать этот объем жилого фонда за счет завершения долгостроев из списка проблемных в городе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе долгострои будут завершать участники СЭЗ В Джанкойском районе Крыма построят новый детский сад за 280 миллионов Между Санкт-Петербургом и Севастополем появится единый маршрут в 2600 км

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, спорт, михаил развожаев, новости крыма, крым