https://crimea.ria.ru/20240914/v-sevastopole-prostilis-s-komandirom-otdeleniya-vzvoda-svyazi-chf-1140347780.html

В Севастополе простились с командиром отделения взвода связи ЧФ

В Севастополе простились с командиром отделения взвода связи ЧФ - РИА Новости Крым, 14.09.2024

В Севастополе простились с командиром отделения взвода связи ЧФ

Севастополь простился с погибшим в зоне СВО на Херсонском направлении командиром отделения взвода связи ЧФ Василием Казаковым. Об этом сообщил губернатор города РИА Новости Крым, 14.09.2024

2024-09-14T17:01

2024-09-14T17:01

2024-09-14T17:01

новости

утраты

память

севастополь

крым

герои сво

михаил развожаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0e/1140347386_0:146:623:496_1920x0_80_0_0_14adb965a558b6b95afd3153b0f9745f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Севастополь простился с погибшим в зоне СВО на Херсонском направлении командиром отделения взвода связи ЧФ Василием Казаковым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, Василий Казаков родился в городе Ермак Павлодарской области Казахской ССР. В середине 1980-х вместе с семьей переехал в Ивановскую область.Для прохождения срочной службы был направлен на Черноморский флот, в Севастополь, где служил на одном из корабельных соединений. После этого Казаков остался жить и служить в городе, заключив контракт с Минобороны РФ.Военную службу проходил на разных кораблях и в воинских частях флота. С началом СВО неоднократно выполнял боевые задачи, поставленные командованием. На момент гибели являлся командиром отделения взвода связи.В Севастополе герои СВО находят свой последний покой на Аллее Славы на кладбище 5-го км Балаклавского шоссе. Также бюсты участника спецоперации установлены на Аллее Героев в парке Победы, который был заложен на 30-летие Победы в Великой Отечественной войне в 1975 году. В Крыму первый памятник бойцам, погибшим в ходе специальной военной операции, открыли в мае 2023 года. Он появился в поселке Гвардейское Симферопольского района. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил Орденом мужества погибших участников Народного фронта Орден Мужества посмертно: в Керчи вручили награду родным героя СВО Погиб на Купянском направлении: в Севастополе простились с героем СВО

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, утраты, память, севастополь, крым, герои сво, михаил развожаев