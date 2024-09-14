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В Севастополе простились с командиром отделения взвода связи ЧФ
В Севастополе простились с командиром отделения взвода связи ЧФ - РИА Новости Крым, 14.09.2024
В Севастополе простились с командиром отделения взвода связи ЧФ
Севастополь простился с погибшим в зоне СВО на Херсонском направлении командиром отделения взвода связи ЧФ Василием Казаковым. Об этом сообщил губернатор города РИА Новости Крым, 14.09.2024
2024-09-14T17:01
2024-09-14T17:01
2024-09-14T17:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Севастополь простился с погибшим в зоне СВО на Херсонском направлении командиром отделения взвода связи ЧФ Василием Казаковым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, Василий Казаков родился в городе Ермак Павлодарской области Казахской ССР. В середине 1980-х вместе с семьей переехал в Ивановскую область.Для прохождения срочной службы был направлен на Черноморский флот, в Севастополь, где служил на одном из корабельных соединений. После этого Казаков остался жить и служить в городе, заключив контракт с Минобороны РФ.Военную службу проходил на разных кораблях и в воинских частях флота. С началом СВО неоднократно выполнял боевые задачи, поставленные командованием. На момент гибели являлся командиром отделения взвода связи.В Севастополе герои СВО находят свой последний покой на Аллее Славы на кладбище 5-го км Балаклавского шоссе. Также бюсты участника спецоперации установлены на Аллее Героев в парке Победы, который был заложен на 30-летие Победы в Великой Отечественной войне в 1975 году. В Крыму первый памятник бойцам, погибшим в ходе специальной военной операции, открыли в мае 2023 года. Он появился в поселке Гвардейское Симферопольского района. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил Орденом мужества погибших участников Народного фронта Орден Мужества посмертно: в Керчи вручили награду родным героя СВО Погиб на Купянском направлении: в Севастополе простились с героем СВО
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РИА Новости Крым
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новости, утраты, память, севастополь, крым, герои сво, михаил развожаев
В Севастополе простились с командиром отделения взвода связи ЧФ
Севастополь простился с погибшим военнослужащим Черноморского флота Василием Казаковым
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Севастополь простился с погибшим в зоне СВО на Херсонском направлении командиром отделения взвода связи ЧФ Василием Казаковым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Василий Геннадьевич Казаков геройски погиб на Херсонском направлении, обеспечивая в бою связью своих боевых товарищей. Будем помнить нашего героя!" – сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, Василий Казаков родился в городе Ермак Павлодарской области Казахской ССР. В середине 1980-х вместе с семьей переехал в Ивановскую область.
Для прохождения срочной службы был направлен на Черноморский флот, в Севастополь, где служил на одном из корабельных соединений. После этого Казаков остался жить и служить в городе, заключив контракт с Минобороны РФ.
Военную службу проходил на разных кораблях и в воинских частях флота. С началом СВО неоднократно выполнял боевые задачи, поставленные командованием. На момент гибели являлся командиром отделения взвода связи.
В Севастополе герои СВО находят свой последний покой на Аллее Славы
на кладбище 5-го км Балаклавского шоссе. Также бюсты участника спецоперации установлены на Аллее Героев в парке Победы, который был заложен на 30-летие Победы в Великой Отечественной войне в 1975 году.
В Крыму первый памятник бойцам, погибшим
в ходе специальной военной операции, открыли в мае 2023 года. Он появился в поселке Гвардейское Симферопольского района.
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