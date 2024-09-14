https://crimea.ria.ru/20240914/chetvero-mirnykh-zhiteley-raneny-v-belgorodskoy-oblasti-pri-obstrele-vsu-1140345700.html

Четверо мирных жителей ранены в Белгородской области при обстреле ВСУ

Четверо мирных жителей ранены в Белгородской области при обстреле ВСУ - РИА Новости Крым, 14.09.2024

Четверо мирных жителей ранены в Белгородской области при обстреле ВСУ

Четверо мирных жителей ранены в Шебекинском округе Белгородской области в результате атак со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 14.09.2024

2024-09-14T15:02

2024-09-14T15:02

2024-09-14T15:02

вячеслав гладков

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы белгородской области

белгородская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Четверо мирных жителей ранены в Шебекинском округе Белгородской области в результате атак со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По информации губернатора, двух мужчин с осколочными ранениями грудной клетки и женщину с минно-взрывной травмой, контузией и осколочным ранением бедра доставили в городскую больницу. Одно транспортное средство уничтожено огнем, второе — получило повреждения.Он добавил, что в селе Вознесеновка дрон влетел в окно частного дома. Женщине с минно-взрывной травмой и контузией медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации отказалась.По данным губернатора, в Шебекинском городском округе загорелась подстилка в лесном массиве. Пожарные расчеты выехали на место.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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