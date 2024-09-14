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Четверо мирных жителей ранены в Белгородской области при обстреле ВСУ - РИА Новости Крым, 14.09.2024
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Четверо мирных жителей ранены в Белгородской области при обстреле ВСУ
Четверо мирных жителей ранены в Белгородской области при обстреле ВСУ - РИА Новости Крым, 14.09.2024
Четверо мирных жителей ранены в Белгородской области при обстреле ВСУ
Четверо мирных жителей ранены в Шебекинском округе Белгородской области в результате атак со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 14.09.2024
2024-09-14T15:02
2024-09-14T15:02
вячеслав гладков
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Четверо мирных жителей ранены в Шебекинском округе Белгородской области в результате атак со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По информации губернатора, двух мужчин с осколочными ранениями грудной клетки и женщину с минно-взрывной травмой, контузией и осколочным ранением бедра доставили в городскую больницу. Одно транспортное средство уничтожено огнем, второе — получило повреждения.Он добавил, что в селе Вознесеновка дрон влетел в окно частного дома. Женщине с минно-взрывной травмой и контузией медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации отказалась.По данным губернатора, в Шебекинском городском округе загорелась подстилка в лесном массиве. Пожарные расчеты выехали на место.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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вячеслав гладков, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия
Четверо мирных жителей ранены в Белгородской области при обстреле ВСУ

Четверо мирных жителей ранены в Белгородской области при обстреле ВСУ - губернатор

15:02 14.09.2024
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаШебекинский городской округ подвергся атакам со стороны ВСУ.
Шебекинский городской округ подвергся атакам со стороны ВСУ.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Четверо мирных жителей ранены в Шебекинском округе Белгородской области в результате атак со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Шебекинский городской округ подвергся атакам со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадали четверо мирных жителей. На участке автодороги Шебекино — Белгород в результате попадания снаряда три мирных жителя получили ранения", - написал Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, двух мужчин с осколочными ранениями грудной клетки и женщину с минно-взрывной травмой, контузией и осколочным ранением бедра доставили в городскую больницу. Одно транспортное средство уничтожено огнем, второе — получило повреждения.
Он добавил, что в селе Вознесеновка дрон влетел в окно частного дома. Женщине с минно-взрывной травмой и контузией медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации отказалась.
По данным губернатора, в Шебекинском городском округе загорелась подстилка в лесном массиве. Пожарные расчеты выехали на место.
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Вячеслав ГладковОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьПроисшествия
 
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