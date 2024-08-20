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В Сумской области Украины поражены объекты энергетики
В Сумской области Украины поражены объекты энергетики - РИА Новости Крым, 20.08.2024
В Сумской области Украины поражены объекты энергетики
В Сумской области Украины поражены объекты энергетики, часть региона осталась без света. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областную администрацию. РИА Новости Крым, 20.08.2024
2024-08-20T10:19
2024-08-20T10:19
2024-08-20T10:19
сумская область
украина
критическая инфраструктура
инфраструктура
новости
энергосистема украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В Сумской области Украины поражены объекты энергетики, часть региона осталась без света. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областную администрацию.Генштаб ВСУ ранее заявил о введении запрета на перемещение всех категорий граждан в 20-километровой приграничной зоне в Сумской области. Решение аргументировалось возросшей интенсивностью боевых действий. Жители 183 населенных пунктов были вывезены.16 августа министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил о готовности эвакуировать из приграничных районов Сумской области еще 25 тысяч жителей.Сумская область расположена на севере Украины, граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр Сумы находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через него проходит трасса, соединяющая его с российским городом Суджа.В мае текущего года глава местной областной военной администрации Владимир Артюх заявлял об эвакуации населения двух районов Сумской области. В начале июня он сообщил, что в Сумской области решено эвакуировать еще восемь населенных пунктов, которые входят в десятикилометровую зону от границы с Россией.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Украины призвали срочно эвакуироваться из КрасноармейскаПринудительная эвакуация в Харьковской области: выселят более 150 детей Жителей подконтрольной Киеву части ДНР принудительно эвакуируют
сумская область
украина
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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сумская область, украина, критическая инфраструктура, инфраструктура, новости, энергосистема украины
В Сумской области Украины поражены объекты энергетики
В Сумской области Украины поражены объекты энергетики
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В Сумской области Украины поражены объекты энергетики, часть региона осталась без света. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областную администрацию.
Сообщается, что по объектам энергетики Глуховской общины был нанесен ракетный удар, после чего без электроснабжения остались 72 населенных пункта, более 18,5 тысяч абонентов.
Генштаб ВСУ ранее заявил о введении запрета на перемещение всех категорий граждан в 20-километровой приграничной зоне в Сумской области. Решение аргументировалось возросшей интенсивностью боевых действий. Жители 183 населенных пунктов были вывезены
.
16 августа министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил о готовности эвакуировать из приграничных районов Сумской области еще 25 тысяч жителей
.
Сумская область расположена на севере Украины, граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр Сумы находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через него проходит трасса, соединяющая его с российским городом Суджа.
В мае текущего года глава местной областной военной администрации Владимир Артюх заявлял об эвакуации населения двух районов Сумской области
. В начале июня он сообщил, что в Сумской области решено эвакуировать
еще восемь населенных пунктов, которые входят в десятикилометровую зону от границы с Россией.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.
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