https://crimea.ria.ru/20240820/v-sumskoy-oblasti-ukrainy-porazheny-obekty-energetiki-1139731235.html

В Сумской области Украины поражены объекты энергетики

В Сумской области Украины поражены объекты энергетики - РИА Новости Крым, 20.08.2024

В Сумской области Украины поражены объекты энергетики

В Сумской области Украины поражены объекты энергетики, часть региона осталась без света. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областную администрацию. РИА Новости Крым, 20.08.2024

2024-08-20T10:19

2024-08-20T10:19

2024-08-20T10:19

сумская область

украина

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энергосистема украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В Сумской области Украины поражены объекты энергетики, часть региона осталась без света. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областную администрацию.Генштаб ВСУ ранее заявил о введении запрета на перемещение всех категорий граждан в 20-километровой приграничной зоне в Сумской области. Решение аргументировалось возросшей интенсивностью боевых действий. Жители 183 населенных пунктов были вывезены.16 августа министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил о готовности эвакуировать из приграничных районов Сумской области еще 25 тысяч жителей.Сумская область расположена на севере Украины, граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр Сумы находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через него проходит трасса, соединяющая его с российским городом Суджа.В мае текущего года глава местной областной военной администрации Владимир Артюх заявлял об эвакуации населения двух районов Сумской области. В начале июня он сообщил, что в Сумской области решено эвакуировать еще восемь населенных пунктов, которые входят в десятикилометровую зону от границы с Россией.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Украины призвали срочно эвакуироваться из КрасноармейскаПринудительная эвакуация в Харьковской области: выселят более 150 детей Жителей подконтрольной Киеву части ДНР принудительно эвакуируют

сумская область

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сумская область, украина, критическая инфраструктура, инфраструктура, новости, энергосистема украины