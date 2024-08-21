Рейтинг@Mail.ru
Армия России освободила населенный пункт Желанное в ДНР - РИА Новости Крым, 21.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240821/armiya-rossii-osvobodila-naselennyy-punkt-zhelannoe-v-dnr-1139770460.html
Армия России освободила населенный пункт Желанное в ДНР
Армия России освободила населенный пункт Желанное в ДНР - РИА Новости Крым, 21.08.2024
Армия России освободила населенный пункт Желанное в ДНР
Российская группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Желанное в ДНР, об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.08.2024
2024-08-21T13:04
2024-08-21T13:32
донецкая народная республика (днр)
министерство обороны рф
новости
армия и флот
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/13/1137388755_0:0:3126:1759_1920x0_80_0_0_d32db89f63da63d3ac88074b836153cc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Российская группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Желанное в ДНР, об этом сообщает Минобороны РФ.Во вторник армия России освободила село Новгородское (Нью-Йорк) в ДНР - один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел. По данным Минобороны, там была разгромлена крупная группировка ВСУ.Накануне стало известно о взятии под контроль российскими войсками населенного пункта Артемово в ДНР.Также ВС РФ в ДНР освободили населенный пункт Свиридоновка и Сергеевка, а также Лисичное и Ивановка в ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:Войсками РФ установлен контроль над городскими кварталами в КрасногоровкеДиверсантов ВСУ уничтожили на Кинбурнской косеРоссийские морпехи уничтожили диверсантов ВСУ на Тендровской косе
https://crimea.ria.ru/20240820/minoborony-soobschilo-o-sozdanii-gruppirovok-belgorod-bryansk-i-kursk-1139743462.html
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/13/1137388755_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c7d804e8eb766d9e9afe2ad0308819d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, новости, армия и флот, вооруженные силы россии
Армия России освободила населенный пункт Желанное в ДНР

Российская группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Желанное в ДНР

13:04 21.08.2024 (обновлено: 13:32 21.08.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Российская группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Желанное в ДНР, об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Центр" в результате активных действий освобожден населенный пункт Желанное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Во вторник армия России освободила село Новгородское (Нью-Йорк) в ДНР - один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел. По данным Минобороны, там была разгромлена крупная группировка ВСУ.
Накануне стало известно о взятии под контроль российскими войсками населенного пункта Артемово в ДНР.
Также ВС РФ в ДНР освободили населенный пункт Свиридоновка и Сергеевка, а также Лисичное и Ивановка в ДНР.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Войсками РФ установлен контроль над городскими кварталами в Красногоровке
Диверсантов ВСУ уничтожили на Кинбурнской косе
Российские морпехи уничтожили диверсантов ВСУ на Тендровской косе
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Вчера, 17:22
Минобороны сообщило о создании группировок "Белгород", "Брянск" и "Курск"
 
Донецкая Народная Республика (ДНР)Министерство обороны РФНовостиАрмия и флотВооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:45На Крым надвигаются грозы и град - объявлено штормовое предупреждение
14:42Вторжение ВСУ в Курскую область санкционировано Западом – Захарова
14:31Ученые обнаружили в Азовском море новых обитателей – опасны ли они
14:02Потери ВСУ исчисляются тысячами: за сутки уничтожено почти 2060 боевиков
13:47Россия выходит на первое место по экспорту газа в Китай – Мишустин
13:11В Крыму легковушка сбила мотоциклиста с пассажиром на обочине
13:04Армия России освободила населенный пункт Желанное в ДНР
12:57В Ростовской области обломки сбитой ракеты повредили дома
12:49Один человек погиб и двое ранены при атаке дрона ВСУ в Курской области
12:38ЦИК отложила выборы депутатов в семи муниципалитетах Курской области
12:30Крым просит продлить субсидирование грузоперевозок на паромной переправе
12:18Крымский мост сегодня: новости последнего часа
12:11Порт Камыш-Бурун в Керчи передадут в федеральную собственность
12:05В России воссоздадут Запорожское казачье войско
12:01Севастопольцу грозит до 5 лет колонии за экстремизм в сети
11:57Захотел покататься: подростку из Керчи грозит срок за угон машины
11:27Морпехи ЧФ взяли в плен 18 штурмовиков ВСУ в Курской области 0:29
11:20Курил в постели: в Крыму на пожаре спасли мужчину
11:11В Крыму семья с маленьким ребенком отравилась угарным газом
10:58В Крыму устроили автопробег и развернули триколор на Чатыр-Даге
Лента новостейМолния