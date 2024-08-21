https://crimea.ria.ru/20240821/armiya-rossii-osvobodila-naselennyy-punkt-zhelannoe-v-dnr-1139770460.html
Армия России освободила населенный пункт Желанное в ДНР
Армия России освободила населенный пункт Желанное в ДНР - РИА Новости Крым, 21.08.2024
Армия России освободила населенный пункт Желанное в ДНР
Российская группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Желанное в ДНР, об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.08.2024
2024-08-21T13:04
2024-08-21T13:04
2024-08-21T13:32
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новости
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Российская группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Желанное в ДНР, об этом сообщает Минобороны РФ.Во вторник армия России освободила село Новгородское (Нью-Йорк) в ДНР - один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел. По данным Минобороны, там была разгромлена крупная группировка ВСУ.Накануне стало известно о взятии под контроль российскими войсками населенного пункта Артемово в ДНР.Также ВС РФ в ДНР освободили населенный пункт Свиридоновка и Сергеевка, а также Лисичное и Ивановка в ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:Войсками РФ установлен контроль над городскими кварталами в КрасногоровкеДиверсантов ВСУ уничтожили на Кинбурнской косеРоссийские морпехи уничтожили диверсантов ВСУ на Тендровской косе
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, новости, армия и флот, вооруженные силы россии
Армия России освободила населенный пункт Желанное в ДНР
Российская группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Желанное в ДНР
13:04 21.08.2024 (обновлено: 13:32 21.08.2024)