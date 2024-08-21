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Вертолет Ми-35М уничтожил боевиков и технику ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 21.08.2024
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Вертолет Ми-35М уничтожил боевиков и технику ВСУ в Курской области
Вертолет Ми-35М уничтожил боевиков и технику ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 21.08.2024
Вертолет Ми-35М уничтожил боевиков и технику ВСУ в Курской области
Российский вертолет Ми-35М ракетным ударом уничтожил военнослужащих и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.08.2024
2024-08-21T10:33
2024-08-21T10:33
новости сво
вооруженные силы россии
потери всу
ситуация в курской области после нападения всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Российский вертолет Ми-35М ракетным ударом уничтожил военнослужащих и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ.По данным разведки, личный состав и бронированная техника противника были уничтожены.6 августа подразделения ВСУ прорвались через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов региона.В воскресенье, 18 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для прорыва в Курскую область Зеленский собрал мощные силы наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:Минобороны сообщило о создании группировок "Белгород", "Брянск" и "Курск"Провокация Зеленского в Курской области: цели раскрыли западные СМИКиев пытается спровоцировать Москву на применение ядерного оружия
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новости сво, вооруженные силы россии, потери всу , ситуация в курской области после нападения всу, курская область
Вертолет Ми-35М уничтожил боевиков и технику ВСУ в Курской области

Экипаж вертолета Ми-35М нанес удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в Курской области

10:33 21.08.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВертолет Ми-35М
Вертолет Ми-35М - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Российский вертолет Ми-35М ракетным ударом уничтожил военнослужащих и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
По данным разведки, личный состав и бронированная техника противника были уничтожены.
6 августа подразделения ВСУ прорвались через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.
По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов региона.
В воскресенье, 18 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для прорыва в Курскую область Зеленский собрал мощные силы наемников.
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