https://crimea.ria.ru/20240821/vertolet-mi-35m-unichtozhil-boevikov-i-tekhniku-vsu-v-kurskoy-oblasti-1139755817.html

Вертолет Ми-35М уничтожил боевиков и технику ВСУ в Курской области

Вертолет Ми-35М уничтожил боевиков и технику ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 21.08.2024

Вертолет Ми-35М уничтожил боевиков и технику ВСУ в Курской области

Российский вертолет Ми-35М ракетным ударом уничтожил военнослужащих и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.08.2024

2024-08-21T10:33

2024-08-21T10:33

2024-08-21T10:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Российский вертолет Ми-35М ракетным ударом уничтожил военнослужащих и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ.По данным разведки, личный состав и бронированная техника противника были уничтожены.6 августа подразделения ВСУ прорвались через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов региона.В воскресенье, 18 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для прорыва в Курскую область Зеленский собрал мощные силы наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:Минобороны сообщило о создании группировок "Белгород", "Брянск" и "Курск"Провокация Зеленского в Курской области: цели раскрыли западные СМИКиев пытается спровоцировать Москву на применение ядерного оружия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, потери всу , ситуация в курской области после нападения всу, курская область