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"Днепр" уничтожил боевиков ВСУ при попытке взять остров на Херсонщине - РИА Новости Крым, 22.08.2024
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"Днепр" уничтожил боевиков ВСУ при попытке взять остров на Херсонщине
"Днепр" уничтожил боевиков ВСУ при попытке взять остров на Херсонщине - РИА Новости Крым, 22.08.2024
"Днепр" уничтожил боевиков ВСУ при попытке взять остров на Херсонщине
Артиллеристы группировки войск "Днепр" уничтожили боевиков ВСУ, попытавшихся закрепиться на одном из островов дельты Днепра в Херсонской области. Об этом... РИА Новости Крым, 22.08.2024
2024-08-22T09:28
2024-08-22T09:28
министерство обороны рф
днепр
группировка войск "днепр"
херсонская область
потери всу
новости сво
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Артиллеристы группировки войск "Днепр" уничтожили боевиков ВСУ, попытавшихся закрепиться на одном из островов дельты Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России.Отмечается, что артиллеристы работают ежедневно в сложнейших условиях, справляться с которыми удается благодаря высокому уровню подготовки расчетов. Это "позволяет за несколько минут от получения цели до произведения выстрела выполнить поставленную боевую задачу, используя тактику частых смен огневых позиций"."В ходе проведения специальной военной операции артиллерийские расчеты группировки войск "Днепр" в круглосуточном режиме продолжают наносить точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой техники и живой силе ВСУ на Каховском направлении", – уточнили в ведомстве.Также артиллеристы "Днепра" уничтожают выявленные места хранения боеприпасов и ГСМ противника, удаленные от линии соприкосновения на правом берегу реки Днепр в Херсонской области, добавили в МО.По данным ведомства, установки БМ-21 "Град" наносят огневое поражение противнику с расстояния до 20 км. В уничтожении целей позволяют убедиться кадры объективного контроля, полученные с беспилотников в режиме реального времени, уточнили в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила населенный пункт Желанное в ДНР Потери ВСУ исчисляются тысячами: за сутки уничтожено почти 2060 боевиков Минобороны сообщило о создании группировок "Белгород", "Брянск" и "Курск"
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министерство обороны рф, днепр, группировка войск "днепр", херсонская область, потери всу , новости сво, вооруженные силы россии
"Днепр" уничтожил боевиков ВСУ при попытке взять остров на Херсонщине

Боевики ВСУ уничтожены при попытке закрепиться на острове в дельте Днепра

09:28 22.08.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Артиллеристы группировки войск "Днепр" уничтожили боевиков ВСУ, попытавшихся закрепиться на одном из островов дельты Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
"С получением от воздушной разведки координат цели, расчеты реактивных систем залпового огня "Град" артиллерийского соединения из состава группировки войск "Днепр" уничтожили скопление живой силы ВСУ, которые пытались закрепиться на одном из островов в дельте Днепра в Херсонской области", – говорится в сообщении военного ведомства.
Отмечается, что артиллеристы работают ежедневно в сложнейших условиях, справляться с которыми удается благодаря высокому уровню подготовки расчетов. Это "позволяет за несколько минут от получения цели до произведения выстрела выполнить поставленную боевую задачу, используя тактику частых смен огневых позиций".
"В ходе проведения специальной военной операции артиллерийские расчеты группировки войск "Днепр" в круглосуточном режиме продолжают наносить точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой техники и живой силе ВСУ на Каховском направлении", – уточнили в ведомстве.
Также артиллеристы "Днепра" уничтожают выявленные места хранения боеприпасов и ГСМ противника, удаленные от линии соприкосновения на правом берегу реки Днепр в Херсонской области, добавили в МО.
По данным ведомства, установки БМ-21 "Град" наносят огневое поражение противнику с расстояния до 20 км. В уничтожении целей позволяют убедиться кадры объективного контроля, полученные с беспилотников в режиме реального времени, уточнили в Минобороны.
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Министерство обороны РФДнепрГруппировка войск "Днепр"Херсонская областьПотери ВСУНовости СВОВооруженные силы России
 
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