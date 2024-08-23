https://crimea.ria.ru/20240823/desantniki-rf-sorvali-vysadku-pekhoty-vsu-na-ostrova-v-delte-dnepra-1139820572.html
Десантники РФ сорвали высадку пехоты ВСУ на острова в дельте Днепра
Десантники РФ сорвали высадку пехоты ВСУ на острова в дельте Днепра - РИА Новости Крым, 23.08.2024
Десантники РФ сорвали высадку пехоты ВСУ на острова в дельте Днепра
Российские десантники уничтожили украинскую пехоту при попытке высадиться на один из островов в дельте Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.08.2024
2024-08-23T11:24
2024-08-23T11:24
2024-08-23T11:24
днепр
херсонская область
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Российские десантники уничтожили украинскую пехоту при попытке высадиться на один из островов в дельте Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Как рассказали в ведомстве, моторную лодку ВСУ с шестью военнослужащими, которая шла по реке в направлении одного из островов, подразделения российских десантников обнаружили в ходе ведения воздушной разведки.Уничтожать противника не спешили: операторы беспилотников сопроводили цель до берега одного из островов, после чего передали координаты цели на пункт управления артиллерией, где выжидать уже не стали.Уточняется, что после разведгруппа десантников провела корректировку огня "для нанесения максимального огневого поражения противнику".В Минобороны отмечают, что боевая работа артиллеристов-десантников ведется круглосуточно, что позволяет пресекать все попытки ВСУ высадиться на островах как в дельте Днепра, так и на левом берегу реки.Накануне в Минобороны сообщили, что "Днепр" уничтожил боевиков ВСУ при попытке взять остров на Херсонщине. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин принял решение по ответу за Курскую область – Антонов Российские военные взяли под контроль Межевое в ДНР
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днепр, херсонская область, министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, потери всу
Десантники РФ сорвали высадку пехоты ВСУ на острова в дельте Днепра
Российские десантники сорвали высадку пехоты ВСУ в дельте Днепра
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Российские десантники уничтожили украинскую пехоту при попытке высадиться на один из островов в дельте Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Как рассказали в ведомстве, моторную лодку ВСУ с шестью военнослужащими, которая шла по реке в направлении одного из островов, подразделения российских десантников обнаружили в ходе ведения воздушной разведки.
Уничтожать противника не спешили: операторы беспилотников сопроводили цель до берега одного из островов, после чего передали координаты цели на пункт управления артиллерией, где выжидать уже не стали.
"Артиллерийский расчет 122-мм гаубицы Д-30 беглым огнем с закрытой огневой позиции уничтожил пехоту ВСУ при попытке спешивания с плавсредства и выхода на берег", поделились в военном ведомстве.
Уточняется, что после разведгруппа десантников провела корректировку огня "для нанесения максимального огневого поражения противнику".
В Минобороны отмечают, что боевая работа артиллеристов-десантников ведется круглосуточно, что позволяет пресекать все попытки ВСУ высадиться на островах как в дельте Днепра, так и на левом берегу реки.
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