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Пункт дислокации ВСУ поражен в Сумской области - уничтожены 35 боевиков - РИА Новости Крым, 31.08.2024
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Пункт дислокации ВСУ поражен в Сумской области - уничтожены 35 боевиков
Пункт дислокации ВСУ поражен в Сумской области - уничтожены 35 боевиков - РИА Новости Крым, 31.08.2024
Пункт дислокации ВСУ поражен в Сумской области - уничтожены 35 боевиков
Пункт временной дислокации десантно-штурмового батальона ВСУ уничтожен ракетным ударом в районе Чернетчина Сумской области Украины, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 31.08.2024
2024-08-31T08:27
2024-08-31T08:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Пункт временной дислокации десантно-штурмового батальона ВСУ уничтожен ракетным ударом в районе Чернетчина Сумской области Украины, сообщило Минобороны РФ."В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в 30 километрах юго-восточнее г. Сумы в районе н.п. Чернетчина был обнаружен пункт временной дислокации 3-го десантно-штурмового батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. После доразведки и подтверждения цели было принято решение о нанесении удара по военному объекту противника", - говорится в сообщении.В результате высокоточного ракетного удара средствами объективного контроля было подтверждено уничтожение двух грузовых автомобилей, двух автомобилей повышенной проходимости, автобуса для перевозки личного состава и до 35 украинских националистов, добавили в ведомстве.
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всу (вооруженные силы украины), потери всу , министерство обороны рф, новости сво, украина
Пункт дислокации ВСУ поражен в Сумской области - уничтожены 35 боевиков

Пункт дислокации ВСУ поражен в Сумской области - уничтожено до 35 националистов

08:27 31.08.2024 (обновлено: 08:28 31.08.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Пункт временной дислокации десантно-штурмового батальона ВСУ уничтожен ракетным ударом в районе Чернетчина Сумской области Украины, сообщило Минобороны РФ.
"В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в 30 километрах юго-восточнее г. Сумы в районе н.п. Чернетчина был обнаружен пункт временной дислокации 3-го десантно-штурмового батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. После доразведки и подтверждения цели было принято решение о нанесении удара по военному объекту противника", - говорится в сообщении.
В результате высокоточного ракетного удара средствами объективного контроля было подтверждено уничтожение двух грузовых автомобилей, двух автомобилей повышенной проходимости, автобуса для перевозки личного состава и до 35 украинских националистов, добавили в ведомстве.
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