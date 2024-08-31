https://crimea.ria.ru/20240831/punkt-dislokatsii-vsu-porazhen-v-sumskoy-oblasti---unichtozheno-35-boevikov-1140020858.html

Пункт дислокации ВСУ поражен в Сумской области - уничтожены 35 боевиков

Пункт дислокации ВСУ поражен в Сумской области - уничтожены 35 боевиков - РИА Новости Крым, 31.08.2024

Пункт дислокации ВСУ поражен в Сумской области - уничтожены 35 боевиков

Пункт временной дислокации десантно-штурмового батальона ВСУ уничтожен ракетным ударом в районе Чернетчина Сумской области Украины, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 31.08.2024

2024-08-31T08:27

2024-08-31T08:27

2024-08-31T08:28

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Пункт временной дислокации десантно-штурмового батальона ВСУ уничтожен ракетным ударом в районе Чернетчина Сумской области Украины, сообщило Минобороны РФ."В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в 30 километрах юго-восточнее г. Сумы в районе н.п. Чернетчина был обнаружен пункт временной дислокации 3-го десантно-штурмового батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. После доразведки и подтверждения цели было принято решение о нанесении удара по военному объекту противника", - говорится в сообщении.В результате высокоточного ракетного удара средствами объективного контроля было подтверждено уничтожение двух грузовых автомобилей, двух автомобилей повышенной проходимости, автобуса для перевозки личного состава и до 35 украинских националистов, добавили в ведомстве.

https://crimea.ria.ru/20240830/dezertirstvo-v-vsu-dostiglo-nevoobrazimykh-masshtabov--mid-rossii-1140014588.html

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всу (вооруженные силы украины), потери всу , министерство обороны рф, новости сво, украина