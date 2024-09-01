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В Харьковской области уничтожены цеха по сборке БПЛА и ангары их хранения - РИА Новости Крым, 01.09.2024
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В Харьковской области уничтожены цеха по сборке БПЛА и ангары их хранения
В Харьковской области уничтожены цеха по сборке БПЛА и ангары их хранения - РИА Новости Крым, 01.09.2024
В Харьковской области уничтожены цеха по сборке БПЛА и ангары их хранения
Силами авиации, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией за сутки уничтожены радиолокационная станция, а также цеха по сборке беспилотных летательных аппаратов... РИА Новости Крым, 01.09.2024
2024-09-01T12:43
2024-09-01T12:53
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
артиллерия
авиация
ракетные войска
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Силами авиации, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией за сутки уничтожены радиолокационная станция, а также цеха по сборке беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 171 беспилотный летательный аппарат.Также российские военные взяли под свой контроль населенные пункты Птичье и Выемка в Донецкой Народной Республике.
https://crimea.ria.ru/20240901/158-dronov-nad-14-regionami-rossii-podrobnosti-nochnoy-ataki-vsu-1140034593.html
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новости сво, беспилотник (бпла, дрон), артиллерия, авиация, ракетные войска, всу (вооруженные силы украины), потери всу
В Харьковской области уничтожены цеха по сборке БПЛА и ангары их хранения

Цеха по сборке беспилотников и ангары для их хранения уничтожены в Харьковской области

12:43 01.09.2024 (обновлено: 12:53 01.09.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллерии РФ
Боевая работа артиллерии РФ - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Силами авиации, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией за сутки уничтожены радиолокационная станция, а также цеха по сборке беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Уничтожены радиолокационная станция воздушного наблюдения RPS-42 производства Израиля, поражены цеха по сборке беспилотных летательных аппаратов и ангары для их хранения в Харьковской области, а также скопления живой силы и военной техники противника в 133 районах", – говорится в сообщении.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 171 беспилотный летательный аппарат.
Также российские военные взяли под свой контроль населенные пункты Птичье и Выемка в Донецкой Народной Республике.
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Новости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)АртиллерияАвиацияРакетные войскаВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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