https://crimea.ria.ru/20240901/v-kharkovskoy-oblasti-unichtozheny-tsekha-po-sborke-bpla-i-angary-ikh-khraneniya-1140039141.html

В Харьковской области уничтожены цеха по сборке БПЛА и ангары их хранения

В Харьковской области уничтожены цеха по сборке БПЛА и ангары их хранения - РИА Новости Крым, 01.09.2024

В Харьковской области уничтожены цеха по сборке БПЛА и ангары их хранения

Силами авиации, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией за сутки уничтожены радиолокационная станция, а также цеха по сборке беспилотных летательных аппаратов... РИА Новости Крым, 01.09.2024

2024-09-01T12:43

2024-09-01T12:43

2024-09-01T12:53

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

артиллерия

авиация

ракетные войска

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Силами авиации, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией за сутки уничтожены радиолокационная станция, а также цеха по сборке беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 171 беспилотный летательный аппарат.Также российские военные взяли под свой контроль населенные пункты Птичье и Выемка в Донецкой Народной Республике.

https://crimea.ria.ru/20240901/158-dronov-nad-14-regionami-rossii-podrobnosti-nochnoy-ataki-vsu-1140034593.html

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2024

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новости сво, беспилотник (бпла, дрон), артиллерия, авиация, ракетные войска, всу (вооруженные силы украины), потери всу