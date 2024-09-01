https://crimea.ria.ru/20240901/v-kharkovskoy-oblasti-unichtozheny-tsekha-po-sborke-bpla-i-angary-ikh-khraneniya-1140039141.html
В Харьковской области уничтожены цеха по сборке БПЛА и ангары их хранения
В Харьковской области уничтожены цеха по сборке БПЛА и ангары их хранения - РИА Новости Крым, 01.09.2024
В Харьковской области уничтожены цеха по сборке БПЛА и ангары их хранения
Силами авиации, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией за сутки уничтожены радиолокационная станция, а также цеха по сборке беспилотных летательных аппаратов... РИА Новости Крым, 01.09.2024
2024-09-01T12:43
2024-09-01T12:43
2024-09-01T12:53
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
артиллерия
авиация
ракетные войска
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Силами авиации, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией за сутки уничтожены радиолокационная станция, а также цеха по сборке беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 171 беспилотный летательный аппарат.Также российские военные взяли под свой контроль населенные пункты Птичье и Выемка в Донецкой Народной Республике.
https://crimea.ria.ru/20240901/158-dronov-nad-14-regionami-rossii-podrobnosti-nochnoy-ataki-vsu-1140034593.html
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РИА Новости Крым
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новости сво, беспилотник (бпла, дрон), артиллерия, авиация, ракетные войска, всу (вооруженные силы украины), потери всу
В Харьковской области уничтожены цеха по сборке БПЛА и ангары их хранения
Цеха по сборке беспилотников и ангары для их хранения уничтожены в Харьковской области
12:43 01.09.2024 (обновлено: 12:53 01.09.2024)