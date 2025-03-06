https://crimea.ria.ru/20250306/peremirie-na-polgoda-i-izobreteniya-kryma-protiv-dronov-glavnoe-za-den-1144719049.html
Перемирие на полгода и изобретения Крыма против дронов: главное за день
Перемирие на полгода и изобретения Крыма против дронов: главное за день - РИА Новости Крым, 06.03.2025
Перемирие на полгода и изобретения Крыма против дронов: главное за день
США и Украина обсудят перемирие с Россией на полгода. Крым находится на передовой в борьбе с морскими и воздушными беспилотниками. Президент России Владимир... РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T22:49
2025-03-06T22:49
2025-03-06T22:49
новости
новости крыма
новости севастополя
политика
сша
украина
россия
внешняя политика
франция
главное за день
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1d/1131008147_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1b7271eda91decdbab7fb76a0482c1f0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. США и Украина обсудят перемирие с Россией на полгода. Крым находится на передовой в борьбе с морскими и воздушными беспилотниками. Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости уступок по Украине. В Севастополе национализируют имущество пособников киевского режима. В Крыму открылось первое отделение кардиореабилитации. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.США и Украина обсудят шестимесячное перемирие с РФВозможность шестимесячного перемирия и прекращения огня обсудят США и Украина на встрече в Саудовской Аравии, которая запланирована на 12 марта. Об этом рассказал спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Крым находится на передовой по борьбе с беспилотникамиСпециалисты центра компетенций во взаимодействии с военными постоянно работают над способами противодействовать морским и авиационным беспилотникам противника. Об этом рассказал основатель центра компетенций "Крымский беспилотник", куратор всероссийского проекта "Архангел" Виталий Романов.Он отметил, что российские специалисты совместно с бойцами нашли способ подавлять FPV-дроны противника на оптоволокне, которые неуязвимы для средств радиоэлектронной борьбы.Заявления Путина на встрече с "Защитниками Отечества"России нужен такой вариант урегулирования ситуации на Украине, "который обеспечивал бы стабильное развитие страны в условиях мира и безопасности". Москва не собирается никому уступать свое в ситуации на Украине, заявил президент Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".По словам президента, сплоченность российских граждан – это одно из основных условий победы в спецоперации.Кроме того, Владимир Путин поддержал предложение распространить меры социальной поддержки на несовершеннолетних братьев, сестер и пасынков погибших участников СВО.Украина получит запчасти от F-16Бельгия готовится к поставкам Украине запчастей F-16 в этом году, а в 2026 – самих истребителей. Такое заявление сделал премьер-министр страны Барт де Вевер."Мы поставим F-16. Мы сделаем это как можно скорее. Мы уже заняты тренировками, мы обучаем пилотов. Мы поставим Украине запасные части. И я не исключаю, что F-16 отправятся в Киев в этом году. Или на Украину. Но, скорее, пока это будут запчасти. Однако в следующем году мы уже поставим самолеты, готовые к бою", – сказал он.Лавров назвал последствие размещения войск ЕС на УкраинеРоссия будет расценивать размещение на Украине европейских воинских контингентов как присутствие вооруженных сил НАТО, что будет означать прямое вовлечение альянса в конфликт. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.Он также подсеркнул, что Москва воспринимает слова президента Франции Эммануэля Макрона о ядерном оружии как угрозу в адрес России.Национализация в СевастополеВ Севастополе изымут в госсобственность имущество пособников киевского режима, заявил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, Антитеррористическая комиссия обнаружила доказательства, что юридические и физические лица осуществляли сбор денег и финансировали ВСУ, являлись руководителями и спонсорами польского "правозащитного" фонда", который перевел киевскому режиму свыше 520 тыс. долларов.В Крыму открылось первое отделение кардиореабилитацииВ Симферополе открылось первое в Крыму отделение кардиореабилитации на базе республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн. В отделении 15 коек, оно рассчитано на пациентов, перенесших острый инфаркт миокарда и другие сердечно-сосудистые заболевания, операции на сердце и магистральных сосудах, а также здесь смогут лечиться люди со стабильными формами сердечно-сосудистый заболеваний.
https://crimea.ria.ru/20250306/tramp-postavil-zelenskomu-usloviya-dlya-sdelki-po-resursam--smi-1144718296.html
https://crimea.ria.ru/20250306/evrope-ne-vyigrat-u-rossii-v-gonke-vooruzheniy--kreml-1144717788.html
https://crimea.ria.ru/20250306/putin-vyskazalsya-o-popytke-pokusheniya-na-mitropolita-tikhona-1144715716.html
https://crimea.ria.ru/20250306/krym-i-sevastopol-v-liderakh-po-ispolneniyu-natsproektov--khusnullin-1144714238.html
https://crimea.ria.ru/20250306/bliznets-zelenskogo-v-krymu-otsenili-kurs-makrona-1144718858.html
https://crimea.ria.ru/20250306/stali-izvestny-podrobnosti-smertelnogo-dtp-so-skoroy-v-kerchi-1144715457.html
сша
украина
россия
франция
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1d/1131008147_0:0:1205:904_1920x0_80_0_0_95db9f44d756386c340f933952f13f98.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, новости крыма, новости севастополя, политика, сша, украина, россия, внешняя политика, франция, главное за день, нато, контингент нато
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. США и Украина обсудят перемирие с Россией на полгода. Крым находится на передовой в борьбе с морскими и воздушными беспилотниками. Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости уступок по Украине. В Севастополе национализируют имущество пособников киевского режима. В Крыму открылось первое отделение кардиореабилитации.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
США и Украина обсудят шестимесячное перемирие с РФ
Возможность шестимесячного перемирия
и прекращения огня обсудят США и Украина на встрече в Саудовской Аравии, которая запланирована на 12 марта. Об этом рассказал спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Крым находится на передовой по борьбе с беспилотниками
Специалисты центра компетенций во взаимодействии с военными постоянно работают
над способами противодействовать морским и авиационным беспилотникам противника. Об этом рассказал основатель центра компетенций "Крымский беспилотник", куратор всероссийского проекта "Архангел" Виталий Романов.
Он отметил, что российские специалисты совместно с бойцами нашли способ подавлять FPV-дроны противника на оптоволокне, которые неуязвимы для средств радиоэлектронной борьбы.
Заявления Путина на встрече с "Защитниками Отечества"
России нужен такой вариант урегулирования ситуации на Украине, "который обеспечивал бы стабильное развитие страны в условиях мира и безопасности". Москва не собирается никому уступать свое в ситуации на Украине
, заявил президент Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".
По словам президента, сплоченность российских граждан – это одно из основных условий победы
в спецоперации.
Кроме того, Владимир Путин поддержал предложение распространить меры социальной поддержки
на несовершеннолетних братьев, сестер и пасынков погибших участников СВО.
Украина получит запчасти от F-16
Бельгия готовится к поставкам
Украине запчастей F-16 в этом году, а в 2026 – самих истребителей. Такое заявление сделал премьер-министр страны Барт де Вевер.
"Мы поставим F-16. Мы сделаем это как можно скорее. Мы уже заняты тренировками, мы обучаем пилотов. Мы поставим Украине запасные части. И я не исключаю, что F-16 отправятся в Киев в этом году. Или на Украину. Но, скорее, пока это будут запчасти. Однако в следующем году мы уже поставим самолеты, готовые к бою", – сказал он.
Лавров назвал последствие размещения войск ЕС на Украине
Россия будет расценивать размещение на Украине европейских воинских контингентов
как присутствие вооруженных сил НАТО, что будет означать прямое вовлечение альянса в конфликт. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он также подсеркнул, что Москва воспринимает слова президента Франции Эммануэля Макрона о ядерном оружии как угрозу в адрес России
.
Национализация в Севастополе
В Севастополе изымут в госсобственность имущество пособников киевского режима
, заявил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, Антитеррористическая комиссия обнаружила доказательства, что юридические и физические лица осуществляли сбор денег и финансировали ВСУ, являлись руководителями и спонсорами польского "правозащитного" фонда", который перевел киевскому режиму свыше 520 тыс. долларов.
В Крыму открылось первое отделение кардиореабилитации
В Симферополе открылось первое в Крыму отделение кардиореабилитации
на базе республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн. В отделении 15 коек, оно рассчитано на пациентов, перенесших острый инфаркт миокарда и другие сердечно-сосудистые заболевания, операции на сердце и магистральных сосудах, а также здесь смогут лечиться люди со стабильными формами сердечно-сосудистый заболеваний.