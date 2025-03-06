https://crimea.ria.ru/20250306/peremirie-na-polgoda-i-izobreteniya-kryma-protiv-dronov-glavnoe-za-den-1144719049.html

Перемирие на полгода и изобретения Крыма против дронов: главное за день

Перемирие на полгода и изобретения Крыма против дронов: главное за день - РИА Новости Крым, 06.03.2025

Перемирие на полгода и изобретения Крыма против дронов: главное за день

США и Украина обсудят перемирие с Россией на полгода. Крым находится на передовой в борьбе с морскими и воздушными беспилотниками. Президент России Владимир... РИА Новости Крым, 06.03.2025

2025-03-06T22:49

2025-03-06T22:49

2025-03-06T22:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. США и Украина обсудят перемирие с Россией на полгода. Крым находится на передовой в борьбе с морскими и воздушными беспилотниками. Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости уступок по Украине. В Севастополе национализируют имущество пособников киевского режима. В Крыму открылось первое отделение кардиореабилитации. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.США и Украина обсудят шестимесячное перемирие с РФВозможность шестимесячного перемирия и прекращения огня обсудят США и Украина на встрече в Саудовской Аравии, которая запланирована на 12 марта. Об этом рассказал спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Крым находится на передовой по борьбе с беспилотникамиСпециалисты центра компетенций во взаимодействии с военными постоянно работают над способами противодействовать морским и авиационным беспилотникам противника. Об этом рассказал основатель центра компетенций "Крымский беспилотник", куратор всероссийского проекта "Архангел" Виталий Романов.Он отметил, что российские специалисты совместно с бойцами нашли способ подавлять FPV-дроны противника на оптоволокне, которые неуязвимы для средств радиоэлектронной борьбы.Заявления Путина на встрече с "Защитниками Отечества"России нужен такой вариант урегулирования ситуации на Украине, "который обеспечивал бы стабильное развитие страны в условиях мира и безопасности". Москва не собирается никому уступать свое в ситуации на Украине, заявил президент Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".По словам президента, сплоченность российских граждан – это одно из основных условий победы в спецоперации.Кроме того, Владимир Путин поддержал предложение распространить меры социальной поддержки на несовершеннолетних братьев, сестер и пасынков погибших участников СВО.Украина получит запчасти от F-16Бельгия готовится к поставкам Украине запчастей F-16 в этом году, а в 2026 – самих истребителей. Такое заявление сделал премьер-министр страны Барт де Вевер."Мы поставим F-16. Мы сделаем это как можно скорее. Мы уже заняты тренировками, мы обучаем пилотов. Мы поставим Украине запасные части. И я не исключаю, что F-16 отправятся в Киев в этом году. Или на Украину. Но, скорее, пока это будут запчасти. Однако в следующем году мы уже поставим самолеты, готовые к бою", – сказал он.Лавров назвал последствие размещения войск ЕС на УкраинеРоссия будет расценивать размещение на Украине европейских воинских контингентов как присутствие вооруженных сил НАТО, что будет означать прямое вовлечение альянса в конфликт. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.Он также подсеркнул, что Москва воспринимает слова президента Франции Эммануэля Макрона о ядерном оружии как угрозу в адрес России.Национализация в СевастополеВ Севастополе изымут в госсобственность имущество пособников киевского режима, заявил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, Антитеррористическая комиссия обнаружила доказательства, что юридические и физические лица осуществляли сбор денег и финансировали ВСУ, являлись руководителями и спонсорами польского "правозащитного" фонда", который перевел киевскому режиму свыше 520 тыс. долларов.В Крыму открылось первое отделение кардиореабилитацииВ Симферополе открылось первое в Крыму отделение кардиореабилитации на базе республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн. В отделении 15 коек, оно рассчитано на пациентов, перенесших острый инфаркт миокарда и другие сердечно-сосудистые заболевания, операции на сердце и магистральных сосудах, а также здесь смогут лечиться люди со стабильными формами сердечно-сосудистый заболеваний.

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https://crimea.ria.ru/20250306/krym-i-sevastopol-v-liderakh-po-ispolneniyu-natsproektov--khusnullin-1144714238.html

https://crimea.ria.ru/20250306/bliznets-zelenskogo-v-krymu-otsenili-kurs-makrona-1144718858.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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