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Перемирие на полгода и изобретения Крыма против дронов: главное за день - РИА Новости Крым, 06.03.2025
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Перемирие на полгода и изобретения Крыма против дронов: главное за день
Перемирие на полгода и изобретения Крыма против дронов: главное за день - РИА Новости Крым, 06.03.2025
Перемирие на полгода и изобретения Крыма против дронов: главное за день
США и Украина обсудят перемирие с Россией на полгода. Крым находится на передовой в борьбе с морскими и воздушными беспилотниками. Президент России Владимир... РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T22:49
2025-03-06T22:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. США и Украина обсудят перемирие с Россией на полгода. Крым находится на передовой в борьбе с морскими и воздушными беспилотниками. Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости уступок по Украине. В Севастополе национализируют имущество пособников киевского режима. В Крыму открылось первое отделение кардиореабилитации. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.США и Украина обсудят шестимесячное перемирие с РФВозможность шестимесячного перемирия и прекращения огня обсудят США и Украина на встрече в Саудовской Аравии, которая запланирована на 12 марта. Об этом рассказал спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Крым находится на передовой по борьбе с беспилотникамиСпециалисты центра компетенций во взаимодействии с военными постоянно работают над способами противодействовать морским и авиационным беспилотникам противника. Об этом рассказал основатель центра компетенций "Крымский беспилотник", куратор всероссийского проекта "Архангел" Виталий Романов.Он отметил, что российские специалисты совместно с бойцами нашли способ подавлять FPV-дроны противника на оптоволокне, которые неуязвимы для средств радиоэлектронной борьбы.Заявления Путина на встрече с "Защитниками Отечества"России нужен такой вариант урегулирования ситуации на Украине, "который обеспечивал бы стабильное развитие страны в условиях мира и безопасности". Москва не собирается никому уступать свое в ситуации на Украине, заявил президент Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".По словам президента, сплоченность российских граждан – это одно из основных условий победы в спецоперации.Кроме того, Владимир Путин поддержал предложение распространить меры социальной поддержки на несовершеннолетних братьев, сестер и пасынков погибших участников СВО.Украина получит запчасти от F-16Бельгия готовится к поставкам Украине запчастей F-16 в этом году, а в 2026 – самих истребителей. Такое заявление сделал премьер-министр страны Барт де Вевер."Мы поставим F-16. Мы сделаем это как можно скорее. Мы уже заняты тренировками, мы обучаем пилотов. Мы поставим Украине запасные части. И я не исключаю, что F-16 отправятся в Киев в этом году. Или на Украину. Но, скорее, пока это будут запчасти. Однако в следующем году мы уже поставим самолеты, готовые к бою", – сказал он.Лавров назвал последствие размещения войск ЕС на УкраинеРоссия будет расценивать размещение на Украине европейских воинских контингентов как присутствие вооруженных сил НАТО, что будет означать прямое вовлечение альянса в конфликт. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.Он также подсеркнул, что Москва воспринимает слова президента Франции Эммануэля Макрона о ядерном оружии как угрозу в адрес России.Национализация в СевастополеВ Севастополе изымут в госсобственность имущество пособников киевского режима, заявил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, Антитеррористическая комиссия обнаружила доказательства, что юридические и физические лица осуществляли сбор денег и финансировали ВСУ, являлись руководителями и спонсорами польского "правозащитного" фонда", который перевел киевскому режиму свыше 520 тыс. долларов.В Крыму открылось первое отделение кардиореабилитацииВ Симферополе открылось первое в Крыму отделение кардиореабилитации на базе республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн. В отделении 15 коек, оно рассчитано на пациентов, перенесших острый инфаркт миокарда и другие сердечно-сосудистые заболевания, операции на сердце и магистральных сосудах, а также здесь смогут лечиться люди со стабильными формами сердечно-сосудистый заболеваний.
https://crimea.ria.ru/20250306/tramp-postavil-zelenskomu-usloviya-dlya-sdelki-po-resursam--smi-1144718296.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Перемирие на полгода и изобретения Крыма против дронов: главное за день

Перемирие на полгода и изобретения Крыма против дронов: главное за день

22:49 06.03.2025
 
© РИА Новости КрымБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. США и Украина обсудят перемирие с Россией на полгода. Крым находится на передовой в борьбе с морскими и воздушными беспилотниками. Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости уступок по Украине. В Севастополе национализируют имущество пособников киевского режима. В Крыму открылось первое отделение кардиореабилитации.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

США и Украина обсудят шестимесячное перемирие с РФ

Возможность шестимесячного перемирия и прекращения огня обсудят США и Украина на встрече в Саудовской Аравии, которая запланирована на 12 марта. Об этом рассказал спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Вчера, 21:24
Трамп поставил Зеленскому условия для сделки по ресурсам – СМИ

Крым находится на передовой по борьбе с беспилотниками

Специалисты центра компетенций во взаимодействии с военными постоянно работают над способами противодействовать морским и авиационным беспилотникам противника. Об этом рассказал основатель центра компетенций "Крымский беспилотник", куратор всероссийского проекта "Архангел" Виталий Романов.
Он отметил, что российские специалисты совместно с бойцами нашли способ подавлять FPV-дроны противника на оптоволокне, которые неуязвимы для средств радиоэлектронной борьбы.
Экипаж танка Т-90М - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Вчера, 20:53
Европе не выиграть у России в гонке вооружений – Кремль

Заявления Путина на встрече с "Защитниками Отечества"

России нужен такой вариант урегулирования ситуации на Украине, "который обеспечивал бы стабильное развитие страны в условиях мира и безопасности". Москва не собирается никому уступать свое в ситуации на Украине, заявил президент Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".
По словам президента, сплоченность российских граждан – это одно из основных условий победы в спецоперации.
Кроме того, Владимир Путин поддержал предложение распространить меры социальной поддержки на несовершеннолетних братьев, сестер и пасынков погибших участников СВО.
Митрополит Симферопольский и Крымский владыка Тихон - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Вчера, 18:46
Путин высказался о попытке покушения на митрополита Тихона

Украина получит запчасти от F-16

Бельгия готовится к поставкам Украине запчастей F-16 в этом году, а в 2026 – самих истребителей. Такое заявление сделал премьер-министр страны Барт де Вевер.
"Мы поставим F-16. Мы сделаем это как можно скорее. Мы уже заняты тренировками, мы обучаем пилотов. Мы поставим Украине запасные части. И я не исключаю, что F-16 отправятся в Киев в этом году. Или на Украину. Но, скорее, пока это будут запчасти. Однако в следующем году мы уже поставим самолеты, готовые к бою", – сказал он.
Марат Хуснуллин
Вчера, 18:22
Крым и Севастополь в лидерах по исполнению нацпроектов – Хуснуллин

Лавров назвал последствие размещения войск ЕС на Украине

Россия будет расценивать размещение на Украине европейских воинских контингентов как присутствие вооруженных сил НАТО, что будет означать прямое вовлечение альянса в конфликт. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он также подсеркнул, что Москва воспринимает слова президента Франции Эммануэля Макрона о ядерном оружии как угрозу в адрес России.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Вчера, 22:23
Близнец Зеленского: в Крыму оценили курс Макрона

Национализация в Севастополе

В Севастополе изымут в госсобственность имущество пособников киевского режима, заявил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, Антитеррористическая комиссия обнаружила доказательства, что юридические и физические лица осуществляли сбор денег и финансировали ВСУ, являлись руководителями и спонсорами польского "правозащитного" фонда", который перевел киевскому режиму свыше 520 тыс. долларов.
В Керчи машина скорой помощи врезалась в столб
Вчера, 18:35Ситуация на дорогах Крыма
Стали известны подробности смертельного ДТП со "скорой" в Керчи

В Крыму открылось первое отделение кардиореабилитации

В Симферополе открылось первое в Крыму отделение кардиореабилитации на базе республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн. В отделении 15 коек, оно рассчитано на пациентов, перенесших острый инфаркт миокарда и другие сердечно-сосудистые заболевания, операции на сердце и магистральных сосудах, а также здесь смогут лечиться люди со стабильными формами сердечно-сосудистый заболеваний.
 
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00:14Атака на Севастополь отражена
00:01Майское тепло: погода в Крыму 7 марта
00:00Какой сегодня праздник: 7 марта
23:52Атака на Севастополь – четыре беспилотника сбиты над морем
23:36Саммит ЕС по Украине – главное
23:26Беспилотники ВСУ пытаются атаковать Севастополь
23:11Беспилотник уничтожен над Азовским морем
23:02Столкнулись автобусы – в ДТП в Белгородской области погибли 6 человек
22:49Перемирие на полгода и изобретения Крыма против дронов: главное за день
22:41Как выбрать настоящую парфюмерию к 8 марта
22:23Близнец Зеленского: в Крыму оценили курс Макрона
22:06В Крыму нашли способ сбивать неуязвимые для РЭБ дроны
21:52Пять человек погибли в аварии в Белгородской области
21:37США и Украина обсудят перемирие с Россией на полгода
21:24Трамп поставил Зеленскому условия для сделки по ресурсам – СМИ
21:06Дрон гонялся за МЧС после обстрела в Горловке – ранен спасатель
20:53Европе не выиграть у России в гонке вооружений – Кремль
20:35Люди и собаки – в Севастополе ищут решение проблемы
20:17Трамп может отказаться защищать партнеров по НАТО – СМИ
20:01Запорожская область обесточена из-за аварии на высоковольтной линии
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