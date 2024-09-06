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Подтопление в Первомайском районе Крыма: ситуация сейчас
Подтопление в Первомайском районе Крыма: ситуация сейчас - РИА Новости Крым, 06.09.2024
Подтопление в Первомайском районе Крыма: ситуация сейчас
В Первомайском районе Крыма продолжают ликвидировать последствия подтопления. От воды освобождены более 40 домов. Об этом сообщает Главное управление МЧС по... РИА Новости Крым, 06.09.2024
2024-09-06T14:57
2024-09-06T14:57
2024-09-06T15:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. В Первомайском районе Крыма продолжают ликвидировать последствия подтопления. От воды освобождены более 40 домов. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Республике Крым.По информации чрезвычайного ведомства, работы по ликвидации последствий подтопления продолжаются. В селе Кормовое работают два эшелона аэромобильной группировки, а также пожарно-спасательный отряд ГУ МЧС России по РК, "КРЫМ-СПАС", муниципальное звено.Всего в группировку РСЧС для ликвидации последствий подтопления входили 117 человек, 53 единиц техники, (20 мотопомп, 8 плавсредств), из них от МЧС России 56 человек личного состава, 30 единиц техники (15 мотопомп, 6 плавсредств, 4 световые башни).Подтопление в Первомайском районе Крыма произошло в ночь на пятницу.4 сентября в результате выпадения обильных осадков в Красноперекопском и Джанкойском районах подтопило ряд населенных пунктов. Основной удар стихии пришелся на село Кондратьево. Всего были подтоплены более 150 придворовых территорий и свыше 30 жилых домов. Ситуацию с подтоплениями жилых домов и дворов взяла на контроль прокуратура.Утром 5 сентября подтопленными в результате ливня и града в Джанкойском районе оставались 17 частных домовладений и 70 приусадебных участков. В Джанкойском и Красноперекопском районах была объявлена угроза чрезвычайной ситуации муниципального характера. Воду отвели из всех домов.Читайте также на РИА Новости Крым:Климат Крыма лихорадит – экспертВ Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждениеВ Ялте закрыли пляжи
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Подтопление в Первомайском районе Крыма: ситуация сейчас
47 домов в Первомайском районе Крыма освобождены от воды после подтопления
14:57 06.09.2024 (обновлено: 15:30 06.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. В Первомайском районе Крыма продолжают ликвидировать последствия подтопления. От воды освобождены более 40 домов. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Республике Крым.
"В селе Кормовое Первомайского района подтопленным остается 1 приусадебный участок, 47 домов и 46 приусадебных участков освобождены от воды, проведена просушка 16 частных домовладений", - говорится в сообщении.
По информации чрезвычайного ведомства, работы по ликвидации последствий подтопления продолжаются. В селе Кормовое работают два эшелона аэромобильной группировки, а также пожарно-спасательный отряд ГУ МЧС России по РК, "КРЫМ-СПАС", муниципальное звено.
"Инженерной техникой расчищены дренажные и водоотводные каналы длиной 210 метров. Работала высокопроходимая и водооткачивающая техника Главного управления, применялись мотопомпы", - уточняют в крымском главке МЧС России.
Всего в группировку РСЧС для ликвидации последствий подтопления входили 117 человек, 53 единиц техники, (20 мотопомп, 8 плавсредств), из них от МЧС России 56 человек личного состава, 30 единиц техники (15 мотопомп, 6 плавсредств, 4 световые башни).
Подтопление в Первомайском районе Крыма произошло
в ночь на пятницу.
4 сентября в результате выпадения обильных осадков
в Красноперекопском и Джанкойском районах подтопило ряд населенных пунктов. Основной удар стихии пришелся на село Кондратьево. Всего были подтоплены более 150 придворовых территорий и свыше 30 жилых домов. Ситуацию с подтоплениями жилых домов и дворов взяла на контроль прокуратура
.
Утром 5 сентября подтопленными в результате ливня и града в Джанкойском районе оставались
17 частных домовладений и 70 приусадебных участков. В Джанкойском и Красноперекопском районах была объявлена угроза чрезвычайной ситуации
муниципального характера. Воду отвели
из всех домов.
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