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В двух районах Крыма объявили угрозу ЧС муниципального характера

В двух районах Крыма объявили угрозу ЧС муниципального характера - РИА Новости Крым, 05.09.2024

В двух районах Крыма объявили угрозу ЧС муниципального характера

Угроза чрезвычайной ситуации муниципального характера объявлена в Джанкойском и Красноперекопском районах Крыма после подтоплений, которые вызваны сильными... РИА Новости Крым, 05.09.2024

2024-09-05T10:47

2024-09-05T10:47

2024-09-05T10:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Угроза чрезвычайной ситуации муниципального характера объявлена в Джанкойском и Красноперекопском районах Крыма после подтоплений, которые вызваны сильными ливнями. Об этом сообщает республиканский Главк МЧС России.Накануне вечером на Крым обрушились ливни. Сильнее всего от непогоды пострадало село Кондратьево Джанкойского района Крыма, где вода подтопила 70 частных домовладений. Ситуацию с подтоплениями жилых домов и дворов взяла на контроль прокуратура. Утром 5 сентября подтопленными в результате ливня и града в Джанкойском районе Крыма оставались 17 частных домовладений и 70 приусадебных участков.По информации чрезвычайного ведомства, на данный момент обстановка на территории Джанкойского района стабилизировалась. Подтопленными остаются пять приусадебных участков в селе Кондратьево. На месте продолжает работать аэромобильная группировка республиканского главка МЧС, высокопроходимая и водооткачивающая техника, применяются мотопомпы."Вода быстро уходит с придомовых территорий. Работы по откачке воды продолжаются. Сил и средств достаточно. Ситуация находится на контроле чрезвычайного ведомства", - добавляют в ГУ МЧС России по РК.Читайте также на РИА Новости Крым:Кратковременные сильные дожди и туман: погода в Крыму в четвергУровень воды до полуметра: что происходит в Крыму из-за непогодыВ Крыму ливень подтопил дома и дворы – ситуация на контроле прокуратуры

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красноперекопский район

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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