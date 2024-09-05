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Кратковременные сильные дожди и туман: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 05.09.2024
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Кратковременные сильные дожди и туман: погода в Крыму в четверг
Кратковременные сильные дожди и туман: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 05.09.2024
Кратковременные сильные дожди и туман: погода в Крыму в четверг
В четверг в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ночью без осадков, в северных районах кратковременный дождь, гроза. Днем кратковременные дожди,... РИА Новости Крым, 05.09.2024
2024-09-05T00:01
2024-09-05T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
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судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ночью без осадков, в северных районах кратковременный дождь, гроза. Днем кратковременные дожди, местами сильные, грозы. Ночью и утром в отдельных пунктах ожидается туман. В Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +27...+29.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем небольшой дождь, гроза. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +26…+28 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха +21...+23 градуса, днем +27...+29.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью и ждем дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут от +19 до +22 градусов, днем +26...+28.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240831/barkhatnyy-sezon-v-krymu-kak-dolgo-budet-dlitsya-1140006886.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Кратковременные сильные дожди и туман: погода в Крыму в четверг

В Крыму в четверг местами кратковременные сильные дожди с грозами и туман

00:01 05.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТуман в Симферополе
Туман в Симферополе - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ночью без осадков, в северных районах кратковременный дождь, гроза. Днем кратковременные дожди, местами сильные, грозы. Ночью и утром в отдельных пунктах ожидается туман. В Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, на южном и восточном побережье до +23, днем +25…+30 градусов, в горах +18…+23", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +27...+29.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем небольшой дождь, гроза. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +26…+28 градусов.
В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха +21...+23 градуса, днем +27...+29.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью и ждем дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут от +19 до +22 градусов, днем +26...+28.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Кратковременные сильные дожди и туман: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 5 сентября
23:05Главное за день: 4 сентября
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