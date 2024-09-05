https://crimea.ria.ru/20240905/kratkovremennye-silnye-dozhdi-i-tuman-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1139718404.html

Кратковременные сильные дожди и туман: погода в Крыму в четверг

Кратковременные сильные дожди и туман: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 05.09.2024

Кратковременные сильные дожди и туман: погода в Крыму в четверг

В четверг в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ночью без осадков, в северных районах кратковременный дождь, гроза. Днем кратковременные дожди,... РИА Новости Крым, 05.09.2024

2024-09-05T00:01

2024-09-05T00:01

2024-09-05T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ночью без осадков, в северных районах кратковременный дождь, гроза. Днем кратковременные дожди, местами сильные, грозы. Ночью и утром в отдельных пунктах ожидается туман. В Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +27...+29.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем небольшой дождь, гроза. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +26…+28 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха +21...+23 градуса, днем +27...+29.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью и ждем дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут от +19 до +22 градусов, днем +26...+28.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240831/barkhatnyy-sezon-v-krymu-kak-dolgo-budet-dlitsya-1140006886.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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