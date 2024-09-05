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Непогода в Крыму – данные по подтоплениям к утру четверга - РИА Новости Крым, 05.09.2024
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Непогода в Крыму – данные по подтоплениям к утру четверга
Непогода в Крыму – данные по подтоплениям к утру четверга - РИА Новости Крым, 05.09.2024
Непогода в Крыму – данные по подтоплениям к утру четверга
На утро 5 сентября подтопленными в результате ливня и града в Джанкойском районе Крыма остаются 17 частных домовладений и 70 приусадебных участков, сотрудники... РИА Новости Крым, 05.09.2024
2024-09-05T08:08
2024-09-05T08:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. На утро 5 сентября подтопленными в результате ливня и града в Джанкойском районе Крыма остаются 17 частных домовладений и 70 приусадебных участков, сотрудники МЧС продолжают откачивать воду спецмашинами. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.Накануне вечером на Крым обрушились ливни. Сильнее всего от непогоды пострадало село Кондратьево Джанкойского района Крыма, где вода подтопила 70 частных домовладений. Ситуацию с подтоплениями жилых домов и дворов взяла на контроль прокуратура.По информации спасателей, на данный момент обстановка на территории Джанкойского района после выпадения обильных осадков стабилизировалась, но подтопленным остается одно село.Для ликвидации последствий подтопления на месте работает аэромобильная группировка, силы и средства седьмого пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым, а также специалисты аварийно-спасательной службы "Крым-Спас" и муниципальное звено РСЧС. Всего задействованы около 200 специалистов и порядка сотни единиц техники, включая плавсредство.Отмечается, что вода быстро уходит с придомовых территорий и частных домовладений. Работы по откачке продолжаются. Создан оперативный штаб для оперативного сбора информации и координации действий сил и средств, задействованных в работе по оказанию помощи населению.Ранее синоптик Александр Максимов предупредил, что на Крым 3 и 4 сентября обрушится непогода - он прогнозировал сильные ливни с градом и шквалистый ветер. Читайте также на РИА Новости Крым:Кратковременные сильные дожди и туман: погода в Крыму в четвергУровень воды до полуметра: что происходит в Крыму из-за непогодыВ Крыму ливень подтопил дома и дворы – ситуация на контроле прокуратуры
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Непогода в Крыму – данные по подтоплениям к утру четверга

В Крыму после ливней остаются подтопленными 17 домов и 70 приусадебных участков - МЧС

08:08 05.09.2024 (обновлено: 08:25 05.09.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРазлив реки Салгир в Новоандреевке под Симферополем
Разлив реки Салгир в Новоандреевке под Симферополем - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. На утро 5 сентября подтопленными в результате ливня и града в Джанкойском районе Крыма остаются 17 частных домовладений и 70 приусадебных участков, сотрудники МЧС продолжают откачивать воду спецмашинами. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.
Накануне вечером на Крым обрушились ливни. Сильнее всего от непогоды пострадало село Кондратьево Джанкойского района Крыма, где вода подтопила 70 частных домовладений. Ситуацию с подтоплениями жилых домов и дворов взяла на контроль прокуратура.
По информации спасателей, на данный момент обстановка на территории Джанкойского района после выпадения обильных осадков стабилизировалась, но подтопленным остается одно село.
"По состоянию на 6:00 5 сентября подтопленными остаются 17 частных домовладений в селе Кондратьево и 70 приусадебных участков", – сообщили в ведомстве.
Для ликвидации последствий подтопления на месте работает аэромобильная группировка, силы и средства седьмого пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым, а также специалисты аварийно-спасательной службы "Крым-Спас" и муниципальное звено РСЧС. Всего задействованы около 200 специалистов и порядка сотни единиц техники, включая плавсредство.
"Работает высокопроходимая и водооткачивающая техника, применяются мотопомпы… Сил и средств достаточно. Ситуация находится на контроле чрезвычайного ведомства", – уточнили в МЧС.
Отмечается, что вода быстро уходит с придомовых территорий и частных домовладений. Работы по откачке продолжаются. Создан оперативный штаб для оперативного сбора информации и координации действий сил и средств, задействованных в работе по оказанию помощи населению.
Ранее синоптик Александр Максимов предупредил, что на Крым 3 и 4 сентября обрушится непогода - он прогнозировал сильные ливни с градом и шквалистый ветер.
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