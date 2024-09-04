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Уровень воды до полуметра: что происходит в Крыму из-за непогоды

Уровень воды до полуметра: что происходит в Крыму из-за непогоды - РИА Новости Крым, 04.09.2024

Уровень воды до полуметра: что происходит в Крыму из-за непогоды

Сильнее всего от непогоды пострадало село Кондратьево Джанкойского района Крыма, об этом сообщил врио министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексей... РИА Новости Крым, 04.09.2024

2024-09-04T22:41

2024-09-04T22:41

2024-09-04T22:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Сильнее всего от непогоды пострадало село Кондратьево Джанкойского района Крыма, об этом сообщил врио министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексей Еременко, видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.По его словам, в настоящее время эвакуационные мероприятия из данного сельского поселения не проводятся. Но администрация Джанкойского района организовала пункт временного размещения для пострадавшего от непогоды населения. Он находится в Доме культуры села Победное.На месте от РСЧС работают 75 человек, 23 единицы спецтехники.Ранее сообщалось, что в Крыму оправдывается штормовое предупреждение: сильные дожди и град прошли в нескольких районах полуострова, подтоплено более 150 домов. Прокуратура Крыма поставила на контроль ситуацию с подтоплением домов в Джанкойском и Красноперекопском районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Непогода не уходит: на Крым надвигаются ливни и градГроза с градом и шквалом идет на Крым - объявлено штормовое на 3 дняВ Крыму затопило десятки домов и придомовых территорий – МЧС

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