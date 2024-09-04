Уровень воды до полуметра: что происходит в Крыму из-за непогоды
Сильнее всего от непогоды пострадало село Кондратьево Джанкойского района Крыма – МЧС
22:41 04.09.2024 (обновлено: 22:51 04.09.2024)
© МЧС КрымаСильнее всего от непогоды пострадало село Кондратьево Джанкойского района Крыма
© МЧС Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Сильнее всего от непогоды пострадало село Кондратьево Джанкойского района Крыма, об этом сообщил врио министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексей Еременко, видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.
"Водой здесь подтоплено 70 частных домовладений, из них в 21 домовладение поступила вода. На остальных (затоплена) – только придомовая территория. Уровень воды от 20 до 50 сантиметров", - рассказал Еременко.
По его словам, в настоящее время эвакуационные мероприятия из данного сельского поселения не проводятся. Но администрация Джанкойского района организовала пункт временного размещения для пострадавшего от непогоды населения. Он находится в Доме культуры села Победное.
"Но в жестких мерах эвакуации нет необходимости. Люди не хотят покидать свои дома. Сил и средств достаточно, чтобы в кратчайшие сроки спустить воду", - заверил он.
На месте от РСЧС работают 75 человек, 23 единицы спецтехники.
Ранее сообщалось, что в Крыму оправдывается штормовое предупреждение: сильные дожди и град прошли в нескольких районах полуострова, подтоплено более 150 домов. Прокуратура Крыма поставила на контроль ситуацию с подтоплением домов в Джанкойском и Красноперекопском районах.
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