https://crimea.ria.ru/20240916/krymskiy-most-situatsiya-na-utro-ponedelnika-1140369428.html

Крымский мост: ситуация на утро понедельника

Крымский мост: ситуация на утро понедельника - РИА Новости Крым, 16.09.2024

Крымский мост: ситуация на утро понедельника

На Крымском мосту начала расти очередь, досмотра с обеих сторон ожидают 155 транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 16.09.2024

2024-09-16T09:17

2024-09-16T09:17

2024-09-16T09:17

крым

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керчь

тамань

крымский мост

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. На Крымском мосту начала расти очередь, досмотра с обеих сторон ожидают 155 транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. На полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Керченский мост - стратегический объект. Проезд по нему разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 на подъезде к мосту часто наблюдается скопление транспорта. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: информация об очередях и полезные советыКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенОсобая зона на границе Ростовской области: что будет с коридором в Крым

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керчь

тамань

крымский мост

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, керчь, тамань, крымский мост, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп