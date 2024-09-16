https://crimea.ria.ru/20240916/krymskiy-most-situatsiya-na-utro-ponedelnika-1140369428.html
Крымский мост: ситуация на утро понедельника
Крымский мост: ситуация на утро понедельника - РИА Новости Крым, 16.09.2024
Крымский мост: ситуация на утро понедельника
На Крымском мосту начала расти очередь, досмотра с обеих сторон ожидают 155 транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 16.09.2024
2024-09-16T09:17
2024-09-16T09:17
2024-09-16T09:17
крым
новости крыма
керчь
тамань
крымский мост
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0e/1131416402_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4098c2e1606b281f6d788ba4d0e8cfb6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. На Крымском мосту начала расти очередь, досмотра с обеих сторон ожидают 155 транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. На полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Керченский мост - стратегический объект. Проезд по нему разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 на подъезде к мосту часто наблюдается скопление транспорта. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: информация об очередях и полезные советыКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенОсобая зона на границе Ростовской области: что будет с коридором в Крым
крым
керчь
тамань
крымский мост
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0e/1131416402_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d65835008e82e00e5db0e1281ed8b542.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, керчь, тамань, крымский мост, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
Крымский мост: ситуация на утро понедельника
На Крымском мосту в понедельник утром начала расти очередь на досмотр