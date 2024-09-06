Telegram начнет модерировать приватные чаты
Telegram обновил политику модерации приватных чатов после задержания Дурова
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Мессенджер Telegram начал модерировать приватные чаты после задержания во Франции основателя платформы Павла Дурова и предъявления ему обвинений, сказано в сообщении на официальном сайте мессенджера.
Согласно сохраненной копии страницы с часто задаваемыми вопросами, в пункте о незаконном контенте ранее говорилось, что все чаты Telegram являются приватными для их участников и платформа "не обрабатывает никакие запросы, связанные с ними". Теперь же в приватных чатах мессенджера появилась возможность пожаловаться на незаконный контент, ранее это было возможно только в каналах.
"Во всех приложениях Telegram есть кнопки "Пожаловаться", с помощью которых вы можете отметить незаконный контент для наших модераторов", - указано на обновленной странице.
Также в этом разделе указан адрес электронной почты, на который можно отправить модераторам жалобу.
Основатель Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.
Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю. Сегодня Дуров заявил, что установить правильный баланс между конфиденциальностью и безопасностью непросто, и Telegram готов покинуть страны, где не может договориться с регуляторами.
Читайте также на РИА Новости Крым: