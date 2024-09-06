https://crimea.ria.ru/20240906/telegram-nachnet-moderirovat-privatnye-chaty-1140172360.html

Telegram начнет модерировать приватные чаты

Telegram начнет модерировать приватные чаты - РИА Новости Крым, 06.09.2024

Telegram начнет модерировать приватные чаты

Мессенджер Telegram начал модерировать приватные чаты после задержания во Франции основателя платформы Павла Дурова и предъявления ему обвинений, сказано в... РИА Новости Крым, 06.09.2024

2024-09-06T11:31

2024-09-06T11:31

2024-09-06T11:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Мессенджер Telegram начал модерировать приватные чаты после задержания во Франции основателя платформы Павла Дурова и предъявления ему обвинений, сказано в сообщении на официальном сайте мессенджера.Согласно сохраненной копии страницы с часто задаваемыми вопросами, в пункте о незаконном контенте ранее говорилось, что все чаты Telegram являются приватными для их участников и платформа "не обрабатывает никакие запросы, связанные с ними". Теперь же в приватных чатах мессенджера появилась возможность пожаловаться на незаконный контент, ранее это было возможно только в каналах.Также в этом разделе указан адрес электронной почты, на который можно отправить модераторам жалобу.Основатель Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю. Сегодня Дуров заявил, что установить правильный баланс между конфиденциальностью и безопасностью непросто, и Telegram готов покинуть страны, где не может договориться с регуляторами.Читайте также на РИА Новости Крым:"Не анархический рай": Павел Дуров сделал первое заявление после арестаПробили дно: эксперт сравнил арест Дурова и охоту за Сноуденом и АссанжемКто стоит за арестом основателя Telegram Павла Дурова в Париже

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, павел дуров, париж, соцсети, telegram