https://crimea.ria.ru/20240829/pavel-durov-osvobozhden-iz-pod-strazhi-1139896385.html

Павел Дуров освобожден из-под стражи

Павел Дуров освобожден из-под стражи - РИА Новости Крым, 29.08.2024

Павел Дуров освобожден из-под стражи

Основатель Telegram Павел Дуров освобожден из-под стражи, он покинул здание суда в Париже на частном автомобиле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости Крым, 29.08.2024

2024-08-29T00:11

2024-08-29T00:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Основатель Telegram Павел Дуров освобожден из-под стражи, он покинул здание суда в Париже на частном автомобиле, передает корреспондент РИА Новости.Дурова задержали в Париже в субботу, 24 августа, при сходе с частного самолета, прибывшего из Азербайджана. В воскресенье политические деятели, бизнесмены, журналисты России и мира высказали свое мнение об этом. Посольство России во Франции обратилось к местным властям, но они не шли на сотрудничество.Во вторник председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что за арестом владельца Telegram стоит Вашингтон, так как "в преддверии выборов президента США Байдену важно взять Telegram под контроль".Все эти дни Дурова допрашивали по делу, которое касается 12 преступлений. В среду вечером стало известно, что Дуров был взят под судебный надзор, в частности, с требованием внести залог в размере пяти миллионов евро, обязательством являться в полицейский участок два раза в неделю и запретом покидать территорию ФранцииПавел Дуров имеет четыре гражданства, включая французское. Этим пользуется Париж, обосновывая законность его задержания и предъявление обвинений.Политолог Ростислав Ищенко в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что Дуров совершил ошибку, не пожелав принять ничью сторону. Решение о его аресте в Париже принималось на политическом уровне.

https://crimea.ria.ru/20240828/probili-dno-ekspert-sravnil-arest-durova-i-okhotu-za-snoudenom-i-assanzhem-1139945791.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел дуров, новости, париж, франция, в мире, telegram