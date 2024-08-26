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Дурову предъявлено обвинение в 12 преступлениях - РИА Новости Крым, 26.08.2024
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Дурову предъявлено обвинение в 12 преступлениях
Дурову предъявлено обвинение в 12 преступлениях - РИА Новости Крым, 26.08.2024
Дурову предъявлено обвинение в 12 преступлениях
Основатель соцсети Telegram Павел Дуров допрашивается по делу, которое касается 12 преступлений, большинство из них – киберпреступления. Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T19:31
2024-08-26T19:32
павел дуров
новости
telegram
россия
франция
политика
арест
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 авг – РИА Новости Крым. Основатель соцсети Telegram Павел Дуров допрашивается по делу, которое касается 12 преступлений, большинство из них – киберпреступления. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парижской прокуратуры.В список преступлений, связанных с делом, по которому допрашивается Дуров, входят отмывание преступлений организованной преступной группой, объединение злоумышленников с целью совершения преступления, предоставление услуг криптологии, направленных на обеспечение функций конфиденциальности без соответствующего заявления; предоставление средств криптологии, не обеспечивающих исключительно функции аутентификации или проверки целостности, и импорт средств криптологии, не обеспечивающих исключительно функции аутентификации или проверки целостности без предварительного уведомления.Это расследование в отношении неназванного лица также касается соучастия в администрировании онлайн-платформы, позволяющей осуществлять незаконную транзакцию, соучастия в хранении изображения несовершеннолетнего, имеющего педофильский, порнографический характер, в распространении или предоставлении организованной группой изображения несовершеннолетнего, носящего порнографический характер, соучастия в приобретении, транспортировке, хранении или передаче наркотических средств, соучастия в мошенничестве организованной группой и соучастия в передаче или предоставлении без законных оснований оборудования, инструмента, программы или данных, разработанных или адаптированных для взлома и доступа к функционированию автоматизированной системы обработки данных.Это дело также возбуждено в связи с отказом предоставить по запросу уполномоченных органов информацию или документы, необходимые для осуществления перехвата в рамках закона.Павла Дурова задержали в Париже в субботу вечером. В воскресенье политические деятели, бизнесмены, журналисты России и мира высказали свое мнение об этом. Посольство России во Франции обратилось к местным властям, но они не идут на сотрудничество.Политолог Ростислав Ищенко в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что Павел Дуров совершил ошибку, не пожелав принять ничью сторону. Решение об его аресте в Париже принималось на политическом уровне.
https://crimea.ria.ru/20240417/durov-dal-intervyu-takeru-karlsonu---glavnoe-1136626370.html
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павел дуров, новости, telegram, россия, франция, политика, арест
Дурову предъявлено обвинение в 12 преступлениях

Дурову предъявили обвинение в 12 преступлениях

19:31 26.08.2024 (обновлено: 19:32 26.08.2024)
 
© РИА Новости . Валерий Левитин / Перейти в фотобанкПавел Дуров. Архивное фото
Павел Дуров. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости . Валерий Левитин
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 авг – РИА Новости Крым. Основатель соцсети Telegram Павел Дуров допрашивается по делу, которое касается 12 преступлений, большинство из них – киберпреступления. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парижской прокуратуры.
В список преступлений, связанных с делом, по которому допрашивается Дуров, входят отмывание преступлений организованной преступной группой, объединение злоумышленников с целью совершения преступления, предоставление услуг криптологии, направленных на обеспечение функций конфиденциальности без соответствующего заявления; предоставление средств криптологии, не обеспечивающих исключительно функции аутентификации или проверки целостности, и импорт средств криптологии, не обеспечивающих исключительно функции аутентификации или проверки целостности без предварительного уведомления.
Это расследование в отношении неназванного лица также касается соучастия в администрировании онлайн-платформы, позволяющей осуществлять незаконную транзакцию, соучастия в хранении изображения несовершеннолетнего, имеющего педофильский, порнографический характер, в распространении или предоставлении организованной группой изображения несовершеннолетнего, носящего порнографический характер, соучастия в приобретении, транспортировке, хранении или передаче наркотических средств, соучастия в мошенничестве организованной группой и соучастия в передаче или предоставлении без законных оснований оборудования, инструмента, программы или данных, разработанных или адаптированных для взлома и доступа к функционированию автоматизированной системы обработки данных.
Это дело также возбуждено в связи с отказом предоставить по запросу уполномоченных органов информацию или документы, необходимые для осуществления перехвата в рамках закона.
Павла Дурова задержали в Париже в субботу вечером. В воскресенье политические деятели, бизнесмены, журналисты России и мира высказали свое мнение об этом. Посольство России во Франции обратилось к местным властям, но они не идут на сотрудничество.
Политолог Ростислав Ищенко в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что Павел Дуров совершил ошибку, не пожелав принять ничью сторону. Решение об его аресте в Париже принималось на политическом уровне.
Такер Карлсон опубликовал интервью с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым
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