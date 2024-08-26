https://crimea.ria.ru/20240826/ekspert-nazval-oshibku-pavla-durova-1139867918.html

Эксперт назвал ошибку Павла Дурова

Эксперт назвал ошибку Павла Дурова - РИА Новости Крым, 26.08.2024

Эксперт назвал ошибку Павла Дурова

Основатель Telegram Павел Дуров совершил ошибку, не пожелав принять ничью сторону. Решение об его аресте в Париже принималось на политическом уровне. Такое... РИА Новости Крым, 26.08.2024

2024-08-26T07:17

2024-08-26T07:17

2024-08-26T07:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Основатель Telegram Павел Дуров совершил ошибку, не пожелав принять ничью сторону. Решение об его аресте в Париже принималось на политическом уровне. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал политолог Ростислав Ищенко.Павлу Дурову не запрещено жить в России, в тюрьму его здесь не сажали. На Западе же у власти оказались леволиберальные силы, которые, по словам политолога, исповедуют тоталитарный способ управления, предусматривающий подавление всех, кто не с ними. В данном случае, по мнению эксперта, Запад показал всем остальным: если вы не будете поддерживать нас, то, неважно, нарушаете вы закон или нет, к вам будут применены репрессивные меры.Что касается возможности у Запада получить доступ к Telegram после ареста его основателя, то ответа на этот вопрос пока никто не знает."Ранее Дуров говорил, что неважно, арестуют его или нет, команда в любом случае блокирует любые попытки доступа в Telegram, все коды, все ключи доступа будут изменены. Те, кто его арестовывал, должны были понимать, что такая вероятность существует", - отмечает политолог.Ростислав Ищенко уверен, что арест Павла Дурова - явно политическое решение. Спецслужбы не могли поступить самостоятельно, по собственной инициативе. Они должна были получить санкции наверху.Политолог обращает внимание, что неважно, кто был инициатором задержания основателя Telegram: американские, британские или французские службы. Если бы американцы считали, что это неправильно, то сразу бы после того, как французы арестовали Дурова, заявили бы, что усматривают в этом подавление свободы слова. Но они этого не сделали.Павла Дурова задержали в Париже в субботу вечером. В воскресенье политические деятели, бизнесмены, журналисты России и мира высказали свое мнение об этом. Посольство России во Франции обратилось к местным властям, но они не идут на сотрудничество.Читайте также на РИА Новости Крым:Дуров дал интервью Такеру Карлсону - главноеTelegram вводит дополнительные меры защиты от интернет-террористов

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павел дуров, ростислав ищенко, мнения, франция, telegram, новости, в мире, россия