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Эксперт назвал ошибку Павла Дурова - РИА Новости Крым, 26.08.2024
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Эксперт назвал ошибку Павла Дурова
Эксперт назвал ошибку Павла Дурова - РИА Новости Крым, 26.08.2024
Эксперт назвал ошибку Павла Дурова
Основатель Telegram Павел Дуров совершил ошибку, не пожелав принять ничью сторону. Решение об его аресте в Париже принималось на политическом уровне. Такое... РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T07:17
2024-08-26T07:17
павел дуров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Основатель Telegram Павел Дуров совершил ошибку, не пожелав принять ничью сторону. Решение об его аресте в Париже принималось на политическом уровне. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал политолог Ростислав Ищенко.Павлу Дурову не запрещено жить в России, в тюрьму его здесь не сажали. На Западе же у власти оказались леволиберальные силы, которые, по словам политолога, исповедуют тоталитарный способ управления, предусматривающий подавление всех, кто не с ними. В данном случае, по мнению эксперта, Запад показал всем остальным: если вы не будете поддерживать нас, то, неважно, нарушаете вы закон или нет, к вам будут применены репрессивные меры.Что касается возможности у Запада получить доступ к Telegram после ареста его основателя, то ответа на этот вопрос пока никто не знает."Ранее Дуров говорил, что неважно, арестуют его или нет, команда в любом случае блокирует любые попытки доступа в Telegram, все коды, все ключи доступа будут изменены. Те, кто его арестовывал, должны были понимать, что такая вероятность существует", - отмечает политолог.Ростислав Ищенко уверен, что арест Павла Дурова - явно политическое решение. Спецслужбы не могли поступить самостоятельно, по собственной инициативе. Они должна были получить санкции наверху.Политолог обращает внимание, что неважно, кто был инициатором задержания основателя Telegram: американские, британские или французские службы. Если бы американцы считали, что это неправильно, то сразу бы после того, как французы арестовали Дурова, заявили бы, что усматривают в этом подавление свободы слова. Но они этого не сделали.Павла Дурова задержали в Париже в субботу вечером. В воскресенье политические деятели, бизнесмены, журналисты России и мира высказали свое мнение об этом. Посольство России во Франции обратилось к местным властям, но они не идут на сотрудничество.Читайте также на РИА Новости Крым:Дуров дал интервью Такеру Карлсону - главноеTelegram вводит дополнительные меры защиты от интернет-террористов
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павел дуров, ростислав ищенко, мнения, франция, telegram, новости, в мире, россия
Эксперт назвал ошибку Павла Дурова

Решение об аресте Павла Дурова в Париже принималось на политическом уровне – эксперт

07:17 26.08.2024
 
© РИА Новости . Валерий Левитин / Перейти в фотобанкПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости . Валерий Левитин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Основатель Telegram Павел Дуров совершил ошибку, не пожелав принять ничью сторону. Решение об его аресте в Париже принималось на политическом уровне. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал политолог Ростислав Ищенко.
"Он не хотел принимать ничью сторону – это его ошибка. Оставаться нейтральным в глобальном противостоянии сейчас невозможно. Вопросы доступа к Telegram – второстепенные", - уверен Ростислав Ищенко.
Павлу Дурову не запрещено жить в России, в тюрьму его здесь не сажали. На Западе же у власти оказались леволиберальные силы, которые, по словам политолога, исповедуют тоталитарный способ управления, предусматривающий подавление всех, кто не с ними. В данном случае, по мнению эксперта, Запад показал всем остальным: если вы не будете поддерживать нас, то, неважно, нарушаете вы закон или нет, к вам будут применены репрессивные меры.
"Ведь Дуров не нарушал закон. Обвинить его, что Telegram, который он создал, использовали для нарушения закона, все равно, что выдвинуть обвинение Калашникову, что его автомат использовали для совершения убийства", - приводит сравнение эксперт.
Что касается возможности у Запада получить доступ к Telegram после ареста его основателя, то ответа на этот вопрос пока никто не знает.
"Ранее Дуров говорил, что неважно, арестуют его или нет, команда в любом случае блокирует любые попытки доступа в Telegram, все коды, все ключи доступа будут изменены. Те, кто его арестовывал, должны были понимать, что такая вероятность существует", - отмечает политолог.
Ростислав Ищенко уверен, что арест Павла Дурова - явно политическое решение. Спецслужбы не могли поступить самостоятельно, по собственной инициативе. Они должна были получить санкции наверху.
Политолог обращает внимание, что неважно, кто был инициатором задержания основателя Telegram: американские, британские или французские службы. Если бы американцы считали, что это неправильно, то сразу бы после того, как французы арестовали Дурова, заявили бы, что усматривают в этом подавление свободы слова. Но они этого не сделали.
"Это проблема взаимоотношения между Россией и коллективным Западом, который взял на себя ответственность за арест. Это политическое решение, спецслужба – все лишь механизм", - отмечает эксперт.
Павла Дурова задержали в Париже в субботу вечером. В воскресенье политические деятели, бизнесмены, журналисты России и мира высказали свое мнение об этом. Посольство России во Франции обратилось к местным властям, но они не идут на сотрудничество.
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Павел ДуровРостислав ИщенкоМненияФранцияTelegramНовостиВ миреРоссия
 
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