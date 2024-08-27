https://crimea.ria.ru/20240827/kto-stoit-za-arestom-osnovatelya-telegram-pavla-durova-v-parizhe-1139899108.html

Кто стоит за арестом основателя Telegram Павла Дурова в Париже

Кто стоит за арестом основателя Telegram Павла Дурова в Париже - РИА Новости Крым, 27.08.2024

Кто стоит за арестом основателя Telegram Павла Дурова в Париже

За арестом создателя и владельца мессенджера Telegram Павла Дурова стоит Вашингтон. Таким образом США стремятся приобрести контроль над этой платформой, считает РИА Новости Крым, 27.08.2024

2024-08-27T08:40

2024-08-27T08:40

2024-08-27T08:40

павел дуров

вячеслав володин

telegram

информация

сша

франция

новости

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1b/1139898989_0:219:2865:1830_1920x0_80_0_0_d98987746775f3f91059d5c26baa54d6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. За арестом создателя и владельца мессенджера Telegram Павла Дурова стоит Вашингтон. Таким образом США стремятся приобрести контроль над этой платформой, считает председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.Он напомнил, что большинство глобальных мировых сетей — американские по происхождению, и Белый дом их контролирует. Их цель - заставить Telegram проводить премодерацию и поставлять данные Госдепу и ЦРУ. Поэтому во Франции Дурова пытаются обвинить более чем в десяти преступлениях."Сам Дуров при этом никогда иллюзий по поводу США не питал, называл их полицейским государством. Говорил о том, что успех Кремниевой долины в прошлом, делать бизнес там больше не стоит. Заявлял об избыточном внимании ФБР и спецслужб к нему лично и его компании, попытках завербовывать сотрудников Telegram, чтобы влиять на работу IT-корпорации изнутри", - напомнил Володин.Для Вашингтона слежка в соцсетях, их тотальная цензура и подчинение, в том числе с помощью шантажа под видом борьбы с разного рода угрозами, являются традиционными способами политического управления и внешнего влияния, подчеркнул председатель Госдумы.Владелец Telegram Павел Дуров имеет четыре гражданства, включая французское. Этим пользуется Париж, обосновывая законность его задержания, заключил он.24 августа основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. Уточняется, что задержание произошло вечером в субботу при сходе с частного самолета, который якобы прибыл из Азербайджана.После этого посольство России во Франции обратилось к местным властям, но они не идут на сотрудничество. Президент Франции Эммануэль Макрон поспешил заявить, что задержание Дурова не является политическим решением, оно якобы произошло в рамках продолжающегося судебного расследования.Павла Дурова допрашивают по делу, которое касается 12 преступлений, большинство из них – киберпреступления, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парижской прокуратуры.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержание Павла Дурова в Париже: реакция в России и в миреЭксперт назвал ошибку Павла ДуроваДурову продлили срок содержания под стражей

сша

франция

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел дуров, вячеслав володин, telegram, информация, сша, франция, новости, мнения