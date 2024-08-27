Рейтинг@Mail.ru
Кто стоит за арестом основателя Telegram Павла Дурова в Париже - РИА Новости Крым, 27.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240827/kto-stoit-za-arestom-osnovatelya-telegram-pavla-durova-v-parizhe-1139899108.html
Кто стоит за арестом основателя Telegram Павла Дурова в Париже
Кто стоит за арестом основателя Telegram Павла Дурова в Париже - РИА Новости Крым, 27.08.2024
Кто стоит за арестом основателя Telegram Павла Дурова в Париже
За арестом создателя и владельца мессенджера Telegram Павла Дурова стоит Вашингтон. Таким образом США стремятся приобрести контроль над этой платформой, считает РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-27T08:40
2024-08-27T08:40
павел дуров
вячеслав володин
telegram
информация
сша
франция
новости
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1b/1139898989_0:219:2865:1830_1920x0_80_0_0_d98987746775f3f91059d5c26baa54d6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. За арестом создателя и владельца мессенджера Telegram Павла Дурова стоит Вашингтон. Таким образом США стремятся приобрести контроль над этой платформой, считает председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.Он напомнил, что большинство глобальных мировых сетей — американские по происхождению, и Белый дом их контролирует. Их цель - заставить Telegram проводить премодерацию и поставлять данные Госдепу и ЦРУ. Поэтому во Франции Дурова пытаются обвинить более чем в десяти преступлениях."Сам Дуров при этом никогда иллюзий по поводу США не питал, называл их полицейским государством. Говорил о том, что успех Кремниевой долины в прошлом, делать бизнес там больше не стоит. Заявлял об избыточном внимании ФБР и спецслужб к нему лично и его компании, попытках завербовывать сотрудников Telegram, чтобы влиять на работу IT-корпорации изнутри", - напомнил Володин.Для Вашингтона слежка в соцсетях, их тотальная цензура и подчинение, в том числе с помощью шантажа под видом борьбы с разного рода угрозами, являются традиционными способами политического управления и внешнего влияния, подчеркнул председатель Госдумы.Владелец Telegram Павел Дуров имеет четыре гражданства, включая французское. Этим пользуется Париж, обосновывая законность его задержания, заключил он.24 августа основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. Уточняется, что задержание произошло вечером в субботу при сходе с частного самолета, который якобы прибыл из Азербайджана.После этого посольство России во Франции обратилось к местным властям, но они не идут на сотрудничество. Президент Франции Эммануэль Макрон поспешил заявить, что задержание Дурова не является политическим решением, оно якобы произошло в рамках продолжающегося судебного расследования.Павла Дурова допрашивают по делу, которое касается 12 преступлений, большинство из них – киберпреступления, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парижской прокуратуры.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержание Павла Дурова в Париже: реакция в России и в миреЭксперт назвал ошибку Павла ДуроваДурову продлили срок содержания под стражей
сша
франция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1b/1139898989_67:0:2796:2047_1920x0_80_0_0_561ee86f2f70180aec1158562834e44a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
павел дуров, вячеслав володин, telegram, информация, сша, франция, новости, мнения
Кто стоит за арестом основателя Telegram Павла Дурова в Париже

Вашингтон хочет заставить основателя Telegram отправлять данные ЦРУ и Госдепу - Володин

08:40 27.08.2024
 
© AP Photo Roman KulikПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© AP Photo Roman Kulik
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. За арестом создателя и владельца мессенджера Telegram Павла Дурова стоит Вашингтон. Таким образом США стремятся приобрести контроль над этой платформой, считает председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
"Telegram — одна из немногочисленных и одновременно самых больших интернет-площадок, на которую США не имеют влияния. При этом она работает во многих странах, которые представляют интерес для них. В преддверии выборов президента США Байдену важно взять Telegram под контроль", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что большинство глобальных мировых сетей — американские по происхождению, и Белый дом их контролирует. Их цель - заставить Telegram проводить премодерацию и поставлять данные Госдепу и ЦРУ. Поэтому во Франции Дурова пытаются обвинить более чем в десяти преступлениях.
"Сам Дуров при этом никогда иллюзий по поводу США не питал, называл их полицейским государством. Говорил о том, что успех Кремниевой долины в прошлом, делать бизнес там больше не стоит. Заявлял об избыточном внимании ФБР и спецслужб к нему лично и его компании, попытках завербовывать сотрудников Telegram, чтобы влиять на работу IT-корпорации изнутри", - напомнил Володин.
Для Вашингтона слежка в соцсетях, их тотальная цензура и подчинение, в том числе с помощью шантажа под видом борьбы с разного рода угрозами, являются традиционными способами политического управления и внешнего влияния, подчеркнул председатель Госдумы.
Владелец Telegram Павел Дуров имеет четыре гражданства, включая французское. Этим пользуется Париж, обосновывая законность его задержания, заключил он.
24 августа основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. Уточняется, что задержание произошло вечером в субботу при сходе с частного самолета, который якобы прибыл из Азербайджана.
После этого посольство России во Франции обратилось к местным властям, но они не идут на сотрудничество. Президент Франции Эммануэль Макрон поспешил заявить, что задержание Дурова не является политическим решением, оно якобы произошло в рамках продолжающегося судебного расследования.
Павла Дурова допрашивают по делу, которое касается 12 преступлений, большинство из них – киберпреступления, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парижской прокуратуры.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Задержание Павла Дурова в Париже: реакция в России и в мире
Эксперт назвал ошибку Павла Дурова
Дурову продлили срок содержания под стражей
 
Павел ДуровВячеслав ВолодинTelegramИнформацияСШАФранцияНовостиМнения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:08Беби-бум в Симферополе: в одном из роддомов приняли более 400 родов
09:06Крымский мост: очередь на досмотр растет
08:57На Кинбурнской косе "Днепр" уничтожил два катера ВСУ с личным составом
08:40Кто стоит за арестом основателя Telegram Павла Дурова в Париже
08:26Как получить компенсацию за покупку школьной формы
08:01В Сочи ливнями подтопило больницу и федеральную трассу
07:36Часть Керчи на день останется без газа
07:15Крымский мост утром во вторник: оперативная информация
06:54Разлитое на дороге топливо спровоцировало несколько ДТП на Ставрополье
06:37В Севастополе 27 августа ожидается отключение света по ряду адресов
06:16На Украине громко - взрывы звучали в Киеве и других городах
06:0828 августа пройдет парад планет: в какое время смотреть
00:01Активизация Черноморской депрессии: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 27 августа
23:20Главное за день: 26 августа
23:07Дурову продлили срок содержания под стражей
23:02Четыре ракеты "Точка-У" сбиты над Курской областью
22:52Главные новости Крыма: 26 августа
22:35Пожар в Феодосии: не допущено распространение огня на 4 населенных пункта
22:15Новый детский сад на 135 мест открыли в Евпатории
Лента новостейМолния