https://crimea.ria.ru/20240828/pavla-durova-pomestili-pod-sudebnyy-nadzor-1139958003.html

Павла Дурова поместили под судебный надзор

Павла Дурова поместили под судебный надзор - РИА Новости Крым, 28.08.2024

Павла Дурова поместили под судебный надзор

Основателя Telegram Павла Дурова взяли под судебный надзор, ему запрещается покидать территорию Франции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление... РИА Новости Крым, 28.08.2024

2024-08-28T23:07

2024-08-28T23:07

2024-08-28T23:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости. Основателя Telegram Павла Дурова взяли под судебный надзор, ему запрещается покидать территорию Франции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление прокуратуры Парижа.Предпринимателя обвиняют в таких преступлениях и правонарушениях, как:Согласно заявлению, Дурову грозит до десяти лет тюрьмы..Основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа вечером в субботу, 24 августа, при сходе с частного самолета, прибывшего из Азербайджана. Все эти дни его допрашивали по делу, которое касается 12 преступлений.Павел Дуров имеет четыре гражданства, включая французское. Этим пользуется Париж, обосновывая законность его задержания и предъявление обвинений.Посольство России во Франции запросило у французских властей разъяснения о причинах задержания Дурова, потребовало обеспечить защиту его прав и предоставить к нему консульский доступ. На это до сих пор нет ответа со стороны Парижа.

https://crimea.ria.ru/20240828/probili-dno-ekspert-sravnil-arest-durova-i-okhotu-za-snoudenom-i-assanzhem-1139945791.html

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павел дуров, новости, telegram, россия, франция, париж, суд