Павла Дурова поместили под судебный надзор
Павла Дурова поместили под судебный надзор и назначили ему залог в пять миллионов евро
23:07 28.08.2024 (обновлено: 23:32 28.08.2024)
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости. Основателя Telegram Павла Дурова взяли под судебный надзор, ему запрещается покидать территорию Франции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление прокуратуры Парижа.
"Он (Дуров – ред.) был взят под судебный надзор, в частности, с требованием внести залог в размере пяти миллионов евро, обязательством являться в полицейский участок два раза в неделю и запретом покидать территорию Франции", – говорится в документе.
Предпринимателя обвиняют в таких преступлениях и правонарушениях, как:
- —соучастие в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций организованной группой;
- —отказ предоставить данные или документы по запросу уполномоченных органов;
- —сокрытие преступлений в составе организованной преступной группы;
- —предоставление услуг криптологии для обеспечения функций конфиденциальности без соответствующего заявления и импорт средств криптологии, не обеспечивающих исключительно функции аутентификации или проверки целостности без предварительного уведомления;
- —соучастие в распространении организованной группой изображения детской порнографии;
- —незаконный оборот наркотиков;
- —мошенничество организованной группой;
- —соучастие в передаче или предоставлении без законных оснований оборудования, инструмента, программы или данных, разработанных или адаптированных для взлома и доступа к функционированию автоматизированной системы обработки данных;
- —соучастие в преступном сообществе для совершения преступлений.
Согласно заявлению, Дурову грозит до десяти лет тюрьмы..
Основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа вечером в субботу, 24 августа, при сходе с частного самолета, прибывшего из Азербайджана. Все эти дни его допрашивали по делу, которое касается 12 преступлений.
Павел Дуров имеет четыре гражданства, включая французское. Этим пользуется Париж, обосновывая законность его задержания и предъявление обвинений.
Посольство России во Франции запросило у французских властей разъяснения о причинах задержания Дурова, потребовало обеспечить защиту его прав и предоставить к нему консульский доступ. На это до сих пор нет ответа со стороны Парижа.