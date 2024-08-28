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Павла Дурова поместили под судебный надзор - РИА Новости Крым, 28.08.2024
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Павла Дурова поместили под судебный надзор
Павла Дурова поместили под судебный надзор - РИА Новости Крым, 28.08.2024
Павла Дурова поместили под судебный надзор
Основателя Telegram Павла Дурова взяли под судебный надзор, ему запрещается покидать территорию Франции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление... РИА Новости Крым, 28.08.2024
2024-08-28T23:07
2024-08-28T23:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости. Основателя Telegram Павла Дурова взяли под судебный надзор, ему запрещается покидать территорию Франции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление прокуратуры Парижа.Предпринимателя обвиняют в таких преступлениях и правонарушениях, как:Согласно заявлению, Дурову грозит до десяти лет тюрьмы..Основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа вечером в субботу, 24 августа, при сходе с частного самолета, прибывшего из Азербайджана. Все эти дни его допрашивали по делу, которое касается 12 преступлений.Павел Дуров имеет четыре гражданства, включая французское. Этим пользуется Париж, обосновывая законность его задержания и предъявление обвинений.Посольство России во Франции запросило у французских властей разъяснения о причинах задержания Дурова, потребовало обеспечить защиту его прав и предоставить к нему консульский доступ. На это до сих пор нет ответа со стороны Парижа.
https://crimea.ria.ru/20240828/probili-dno-ekspert-sravnil-arest-durova-i-okhotu-za-snoudenom-i-assanzhem-1139945791.html
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павел дуров, новости, telegram, россия, франция, париж, суд
Павла Дурова поместили под судебный надзор

Павла Дурова поместили под судебный надзор и назначили ему залог в пять миллионов евро

23:07 28.08.2024 (обновлено: 23:32 28.08.2024)
 
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Мессенджер Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости. Основателя Telegram Павла Дурова взяли под судебный надзор, ему запрещается покидать территорию Франции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление прокуратуры Парижа.

"Он (Дуров – ред.) был взят под судебный надзор, в частности, с требованием внести залог в размере пяти миллионов евро, обязательством являться в полицейский участок два раза в неделю и запретом покидать территорию Франции", – говорится в документе.

Предпринимателя обвиняют в таких преступлениях и правонарушениях, как:
  • соучастие в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций организованной группой;
  • отказ предоставить данные или документы по запросу уполномоченных органов;
  • сокрытие преступлений в составе организованной преступной группы;
  • предоставление услуг криптологии для обеспечения функций конфиденциальности без соответствующего заявления и импорт средств криптологии, не обеспечивающих исключительно функции аутентификации или проверки целостности без предварительного уведомления;
  • соучастие в распространении организованной группой изображения детской порнографии;
  • незаконный оборот наркотиков;
  • мошенничество организованной группой;
  • соучастие в передаче или предоставлении без законных оснований оборудования, инструмента, программы или данных, разработанных или адаптированных для взлома и доступа к функционированию автоматизированной системы обработки данных;
  • соучастие в преступном сообществе для совершения преступлений.
Согласно заявлению, Дурову грозит до десяти лет тюрьмы..
Основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа вечером в субботу, 24 августа, при сходе с частного самолета, прибывшего из Азербайджана. Все эти дни его допрашивали по делу, которое касается 12 преступлений.
Павел Дуров имеет четыре гражданства, включая французское. Этим пользуется Париж, обосновывая законность его задержания и предъявление обвинений.
Посольство России во Франции запросило у французских властей разъяснения о причинах задержания Дурова, потребовало обеспечить защиту его прав и предоставить к нему консульский доступ. На это до сих пор нет ответа со стороны Парижа.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
19:52Радио "Спутник в Крыму"
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