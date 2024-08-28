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Пробили дно: эксперт сравнил арест Дурова и охоту за Сноуденом и Ассанжем - РИА Новости Крым, 28.08.2024
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Пробили дно: эксперт сравнил арест Дурова и охоту за Сноуденом и Ассанжем
Пробили дно: эксперт сравнил арест Дурова и охоту за Сноуденом и Ассанжем - РИА Новости Крым, 28.08.2024
Пробили дно: эксперт сравнил арест Дурова и охоту за Сноуденом и Ассанжем
В аресте Павла Дурова, основателя и владельца Telegram, отчетливо прослеживается аналогия с охотой спецслужб США за журналистом Джулианом Ассанжем и техническим РИА Новости Крым, 28.08.2024
2024-08-28T19:52
2024-08-28T19:52
павел дуров
радио "спутник в крыму"
мнения
сергей горбачев
джулиан ассанж
эдвард сноуден
западные спецслужбы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В аресте Павла Дурова, основателя и владельца Telegram, отчетливо прослеживается аналогия с охотой спецслужб США за журналистом Джулианом Ассанжем и техническим специалистом Эдвардом Сноуденом, которые вскрыли секреты Пентагона и американской агентуры. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Сергей Горбачев.Им есть что скрыватьПо словам Горбачева, из того, как произошел арест Павла Дурова и что появилось в информационном поле в связи с этим, можно утверждать, что это политическое дело, которое имеет антироссийскую направленность.Также это и борьба бизнес-интересов определенных сил, добавил он.Есть и еще один, по словам эксперта, важный момент, который касается недоступности Telegram для сторонних сил. Это платформа, которая используется у нас очень активно, и ее главное преимущество – возможность сохранять конфиденциальность, подчеркнул эксперт."Есть проблемы у сторонних сил войти, внедриться, скачать, контролировать и так далее. На Западе тотальнейший контроль над всем, там не могут мириться с тем, что он (Telegram – ред.) таким образом действует", – сказал Горбачев.Учитывая, что спецслужбам США есть что скрывать, в том числе на фоне конфликта на Украине, в истории ареста Дурова прослеживаются аналогии со Сноуденом и другими персонажами, которые так или иначе связаны с общемировой информационно-коммуникационной составляющей и вбросом документов, добавил политолог.Громкие истории арестов по запросу США за публикацию секретной информации о деятельности ВашингтонаВ июне 2024 года из тюрьмы Великобритании вышел под залог основатель WikiLeaks, австралийский журналист Джулиан Ассанж. Он получил известность после ряда публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке, а также об условиях содержания в лагере в Гуантанамо. После этого Ассанжем заинтересовался Вашингтон. Журналист был арестован в апреле 2019 года в Лондоне по запросу США. Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден 25 августа прокомментировал арест Павла Дурова в Париже. Он назвал произошедшее посягательством на основные права человека на свободу слова и объединений."Я удивлен и глубоко опечален тем, что Макрон опустился до уровня взятия заложников в качестве средства получения доступа к частным сообщениям", – написал Сноуден в соцсети Х.Макрон сделал заявление по поводу задержания Павла Дурова&gt;&gt;Летом 2013 года на тот момент сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден передал газетам The Washington Post и The Guardian секретные материалы, доказывавшие ведение массированной слежки спецслужбами США. Свой поступок он объяснил желанием рассказать обществу правду, считая недопустимым следить за ни в чем невиновными гражданами.В АНБ и Пентагоне заявили, что Сноуден похитил около 1,7 млн секретных документов, касающихся не только деятельности спецслужб, но и операций Вооруженных сил США.В августе 2013 году Сноуден получил временное убежище в России, с 2014 – вид на жительство в РФ, а в сентябре 2022 – российское гражданство.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержание Павла Дурова в Париже: реакция в России и в мире Дурову предъявлено обвинение в 12 преступленияхПочему арест Дурова не связан с выборами в США – мнение
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РИА Новости Крым
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павел дуров, мнения, сергей горбачев, джулиан ассанж, эдвард сноуден, западные спецслужбы
Пробили дно: эксперт сравнил арест Дурова и охоту за Сноуденом и Ассанжем

В аресте Павла Дурова есть аналогия с охотой спецслужб США на Ассанжа и Сноудена – эксперт

19:52 28.08.2024
 
© AP Photo Roman KulikПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© AP Photo Roman Kulik
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В аресте Павла Дурова, основателя и владельца Telegram, отчетливо прослеживается аналогия с охотой спецслужб США за журналистом Джулианом Ассанжем и техническим специалистом Эдвардом Сноуденом, которые вскрыли секреты Пентагона и американской агентуры. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Сергей Горбачев.

Им есть что скрывать

По словам Горбачева, из того, как произошел арест Павла Дурова и что появилось в информационном поле в связи с этим, можно утверждать, что это политическое дело, которое имеет антироссийскую направленность.
Также это и борьба бизнес-интересов определенных сил, добавил он.
"Потому что на общей площадке новых технологий идет серьезная конкуренция. Мы это наблюдаем и по деятельности Илона Маска. Если проследить события последних лет, то и ему, хотя он человек влиятельнейший и богатейший, вставляли палки в колеса, и все это было существенно", – заметил Горбачев.
Есть и еще один, по словам эксперта, важный момент, который касается недоступности Telegram для сторонних сил. Это платформа, которая используется у нас очень активно, и ее главное преимущество – возможность сохранять конфиденциальность, подчеркнул эксперт.
"Есть проблемы у сторонних сил войти, внедриться, скачать, контролировать и так далее. На Западе тотальнейший контроль над всем, там не могут мириться с тем, что он (Telegram – ред.) таким образом действует", – сказал Горбачев.
Учитывая, что спецслужбам США есть что скрывать, в том числе на фоне конфликта на Украине, в истории ареста Дурова прослеживаются аналогии со Сноуденом и другими персонажами, которые так или иначе связаны с общемировой информационно-коммуникационной составляющей и вбросом документов, добавил политолог.

"Это и обнародование нелицеприятных для (американских) элит данных, и документы, связанные с коррупцией и ведением боевых действий теми же американцами в Ираке и в Афганистане. Все это для Запада нелицеприятно. Хотя они уже "не видят берегов и дно попробивали", но для них это существенно, это отзывается", – прокомментировал эксперт.

Громкие истории арестов по запросу США за публикацию секретной информации о деятельности Вашингтона

В июне 2024 года из тюрьмы Великобритании вышел под залог основатель WikiLeaks, австралийский журналист Джулиан Ассанж. Он получил известность после ряда публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке, а также об условиях содержания в лагере в Гуантанамо. После этого Ассанжем заинтересовался Вашингтон. Журналист был арестован в апреле 2019 года в Лондоне по запросу США.
Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден 25 августа прокомментировал арест Павла Дурова в Париже. Он назвал произошедшее посягательством на основные права человека на свободу слова и объединений.
"Я удивлен и глубоко опечален тем, что Макрон опустился до уровня взятия заложников в качестве средства получения доступа к частным сообщениям", – написал Сноуден в соцсети Х.
Макрон сделал заявление по поводу задержания Павла Дурова>>
Летом 2013 года на тот момент сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден передал газетам The Washington Post и The Guardian секретные материалы, доказывавшие ведение массированной слежки спецслужбами США. Свой поступок он объяснил желанием рассказать обществу правду, считая недопустимым следить за ни в чем невиновными гражданами.
В АНБ и Пентагоне заявили, что Сноуден похитил около 1,7 млн секретных документов, касающихся не только деятельности спецслужб, но и операций Вооруженных сил США.
В августе 2013 году Сноуден получил временное убежище в России, с 2014 – вид на жительство в РФ, а в сентябре 2022 – российское гражданство.
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Радио "Спутник в Крыму"Павел ДуровМненияСергей ГорбачевДжулиан АссанжЭдвард СноуденЗападные спецслужбы
 
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