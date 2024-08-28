https://crimea.ria.ru/20240828/probili-dno-ekspert-sravnil-arest-durova-i-okhotu-za-snoudenom-i-assanzhem-1139945791.html

Пробили дно: эксперт сравнил арест Дурова и охоту за Сноуденом и Ассанжем

Пробили дно: эксперт сравнил арест Дурова и охоту за Сноуденом и Ассанжем - РИА Новости Крым, 28.08.2024

Пробили дно: эксперт сравнил арест Дурова и охоту за Сноуденом и Ассанжем

В аресте Павла Дурова, основателя и владельца Telegram, отчетливо прослеживается аналогия с охотой спецслужб США за журналистом Джулианом Ассанжем и техническим РИА Новости Крым, 28.08.2024

2024-08-28T19:52

2024-08-28T19:52

2024-08-28T19:52

павел дуров

радио "спутник в крыму"

мнения

сергей горбачев

джулиан ассанж

эдвард сноуден

западные спецслужбы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В аресте Павла Дурова, основателя и владельца Telegram, отчетливо прослеживается аналогия с охотой спецслужб США за журналистом Джулианом Ассанжем и техническим специалистом Эдвардом Сноуденом, которые вскрыли секреты Пентагона и американской агентуры. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Сергей Горбачев.Им есть что скрыватьПо словам Горбачева, из того, как произошел арест Павла Дурова и что появилось в информационном поле в связи с этим, можно утверждать, что это политическое дело, которое имеет антироссийскую направленность.Также это и борьба бизнес-интересов определенных сил, добавил он.Есть и еще один, по словам эксперта, важный момент, который касается недоступности Telegram для сторонних сил. Это платформа, которая используется у нас очень активно, и ее главное преимущество – возможность сохранять конфиденциальность, подчеркнул эксперт."Есть проблемы у сторонних сил войти, внедриться, скачать, контролировать и так далее. На Западе тотальнейший контроль над всем, там не могут мириться с тем, что он (Telegram – ред.) таким образом действует", – сказал Горбачев.Учитывая, что спецслужбам США есть что скрывать, в том числе на фоне конфликта на Украине, в истории ареста Дурова прослеживаются аналогии со Сноуденом и другими персонажами, которые так или иначе связаны с общемировой информационно-коммуникационной составляющей и вбросом документов, добавил политолог.Громкие истории арестов по запросу США за публикацию секретной информации о деятельности ВашингтонаВ июне 2024 года из тюрьмы Великобритании вышел под залог основатель WikiLeaks, австралийский журналист Джулиан Ассанж. Он получил известность после ряда публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке, а также об условиях содержания в лагере в Гуантанамо. После этого Ассанжем заинтересовался Вашингтон. Журналист был арестован в апреле 2019 года в Лондоне по запросу США. Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден 25 августа прокомментировал арест Павла Дурова в Париже. Он назвал произошедшее посягательством на основные права человека на свободу слова и объединений."Я удивлен и глубоко опечален тем, что Макрон опустился до уровня взятия заложников в качестве средства получения доступа к частным сообщениям", – написал Сноуден в соцсети Х.Макрон сделал заявление по поводу задержания Павла Дурова>>Летом 2013 года на тот момент сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден передал газетам The Washington Post и The Guardian секретные материалы, доказывавшие ведение массированной слежки спецслужбами США. Свой поступок он объяснил желанием рассказать обществу правду, считая недопустимым следить за ни в чем невиновными гражданами.В АНБ и Пентагоне заявили, что Сноуден похитил около 1,7 млн секретных документов, касающихся не только деятельности спецслужб, но и операций Вооруженных сил США.В августе 2013 году Сноуден получил временное убежище в России, с 2014 – вид на жительство в РФ, а в сентябре 2022 – российское гражданство.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержание Павла Дурова в Париже: реакция в России и в мире Дурову предъявлено обвинение в 12 преступленияхПочему арест Дурова не связан с выборами в США – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел дуров, мнения, сергей горбачев, джулиан ассанж, эдвард сноуден, западные спецслужбы