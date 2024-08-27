https://crimea.ria.ru/20240827/pochemu-arest-durova-ne-svyazan-s-vyborami-v-ssha--mnenie-1139911473.html

Почему арест Дурова не связан с выборами в США – мнение

Почему арест Дурова не связан с выборами в США – мнение - РИА Новости Крым, 27.08.2024

Почему арест Дурова не связан с выборами в США – мнение

Захват Дурова в Париже – это попытка заставить его отдать инструменты управления соцсетью Telegram, чтобы ею можно было пользоваться для манипуляции... РИА Новости Крым, 27.08.2024

2024-08-27T20:47

2024-08-27T20:47

2024-08-27T20:47

павел дуров

telegram

франция

париж

новости

мнения

вадим колесниченко

радио "спутник в крыму"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111090/86/1110908601_0:471:2804:2048_1920x0_80_0_0_515a0775583b1bb704c8de97832c92dc.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Захват Дурова в Париже – это попытка заставить его отдать инструменты управления соцсетью Telegram, чтобы ею можно было пользоваться для манипуляции общественным мнением в России и Европе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.По словам Колесниченко, медийная поддержка выборов, в том числе в социальных сетях, безусловно, имеет большое значение. Но в этом смысле для США Telegram не так важен.Учитывая это, а также то, что "одна из главных задач коллективного Запада в лице глубинного государства США – это информационное воздействие и давление на весь земной шар", можно сделать вывод, что целью ареста Дурова является попытка надавить на него и получить инструменты влияния на умы граждан в Европе и России, где Telegram очень популярен."Это попытка заставить его отдать ключи управления этой соцсетью, чтобы ею можно было пользоваться для манипуляции общественным мнением. Информационное воздействие, распространение фейков происходит через соцсети, а население, увы, очень сильно ему подвержено. То есть это удар по Западной Европе, Европе в целом и подготовка удара по России", – сказал Колесниченко.По его словам, это важно для противников РФ еще и потому, что Telegram едва ли не последний информационный канал, соединяющий Европу с правдой. Ее также пытаются донести и российские СМИ, но их почти не осталось на Западе по итогам репрессий и осуществления политики "оболванивания населения" западных стран, сказал Колесниченко."Почти все наши СМИ запрещены в Европе. Мы что такие страшные? И, кстати, ни разу не было ни одного обвинения, которое бы подтвердило, что наши российские СМИ несут некую дезинформацию. Но деятельность наших журналистов вопреки всем международным договорам и договоренностям запрещена. Почему? Потому что это схема оболванивания всего населения. Потому что 2/3 информационного поля в мире захвачено коллективным Западом", – сказал Колесниченко.При этом он отметил, что россияне за два года ведения СВО научились более скептически относиться к информации в социальных сетях, и ситуация в инфополе стала заметно меняться к лучшему для России.27 августа председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что за арестом основателя и владельца Telegram Павла Дурова стоит Вашингтон, так как "в преддверии выборов президента США Байдену важно взять Telegram под контроль". Основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа вечером в субботу, 24 августа, при сходе с частного самолета, прибывшего из Азербайджана. Все эти дни его допрашивают по делу, которое касается 12 преступлений. Ему грозит до 20 лет тюрьмы, в том числе за соучастие в распространении порноснимков несовершеннолетних и продажу оружия.Владелец Telegram Павел Дуров имеет четыре гражданства, включая французское. Этим пользуется Париж, обосновывая законность его задержания и предъявление обвинений, заключил он.Посольство России во Франции запросило у французских властей разъяснения о причинах задержания Дурова и потребовали обеспечить защиту его прав и предоставить к нему консульский доступ. На это до сих пор нет ответа со стороны Парижа. Накануне суд продлил срок пребывания Дурова под стражей. *организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал ошибку Павла Дурова Задержание Павла Дурова в Париже: реакция в России и в мире

франция

париж

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел дуров, telegram, франция, париж, новости, мнения, вадим колесниченко