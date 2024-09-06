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"Не анархический рай": Павел Дуров сделал первое заявление после ареста - РИА Новости Крым, 06.09.2024
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"Не анархический рай": Павел Дуров сделал первое заявление после ареста
"Не анархический рай": Павел Дуров сделал первое заявление после ареста - РИА Новости Крым, 06.09.2024
"Не анархический рай": Павел Дуров сделал первое заявление после ареста
Основатель Telegram Павел Дуров сделал первое заявление после своего ареста в Париже. Предприниматель назвал вопросы французских правоохранителей к нему... РИА Новости Крым, 06.09.2024
2024-09-06T00:40
2024-09-06T00:47
павел дуров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Основатель Telegram Павел Дуров сделал первое заявление после своего ареста в Париже. Предприниматель назвал вопросы французских правоохранителей к нему "удивительными", отметив, что уже давно лично помог создать горячую линию между Telegram и Парижем для борьбы с терроризмом в стране.По словам Дурова, вопросы французской полиции к нему были для него "удивительными", так как у Telegram есть официальный представитель в Евросоюзе, который принимает запросы ЕС и отвечает на них. Его адрес электронной почты был публично доступен любому человеку в Евросоюзе, подчеркнул он.Кроме того, указал Дуров, у французских властей было множество способов связаться с ним, чтобы попросить о помощи.Он добавил, что если страна недовольна интернет-сервисом, то общепринятой практикой является начало судебного иска против самого сервиса. А "использование законов эпохи до смартфонов для обвинения гендиректора в преступлениях, совершенных третьими лицами на платформе, которой он управляет, является ошибочным подходом", считает Дуров.По его словам, установить правильный баланс между конфиденциальностью и безопасностью непросто, и Telegram готов покинуть страны, где не может договориться с регуляторами.Предприниматель подчеркнул, что утверждения некоторых СМИ о том, что Telegram – это своего рода анархический рай, "абсолютно не соответствуют действительности".Дуров добавил, что поставил перед собой личную цель добиться того, чтобы максимально обезопасить платформу от преступников."Мы уже начали этот процесс внутри компании, и очень скоро я поделюсь с вами более подробной информацией о нашем прогрессе. Я надеюсь, что августовские события приведут к тому, что Telegram и индустрия социальных сетей в целом станут безопаснее и сильнее", – подытожил Дуров.Владельца Telegram задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Этот инцидент вызвал широкую критику со стороны общественности во многих странах. Предпринимателя подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой – ему может грозить до десяти лет тюрьмы.
https://crimea.ria.ru/20240826/ekspert-nazval-oshibku-pavla-durova-1139867918.html
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павел дуров, новости, париж, telegram, франция
"Не анархический рай": Павел Дуров сделал первое заявление после ареста

Владелец Telegram Павел Дуров сделал первое официальное заявление после своего ареста

00:40 06.09.2024 (обновлено: 00:47 06.09.2024)
 
© Страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
Павел Дуров
© Страница Павла Дурова в соцсети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Основатель Telegram Павел Дуров сделал первое заявление после своего ареста в Париже. Предприниматель назвал вопросы французских правоохранителей к нему "удивительными", отметив, что уже давно лично помог создать горячую линию между Telegram и Парижем для борьбы с терроризмом в стране.
"В прошлом месяце после приезда в Париж меня в течение четырех дней допрашивала полиция. Мне сказали, что я могу нести личную ответственность за незаконное использование Telegram другими людьми, поскольку французские власти не получали ответов от Telegram", – написал он.
По словам Дурова, вопросы французской полиции к нему были для него "удивительными", так как у Telegram есть официальный представитель в Евросоюзе, который принимает запросы ЕС и отвечает на них. Его адрес электронной почты был публично доступен любому человеку в Евросоюзе, подчеркнул он.
Кроме того, указал Дуров, у французских властей было множество способов связаться с ним, чтобы попросить о помощи.

"Как гражданин Франции, я был частым гостем во французском консульстве в Дубае. Некоторое время назад, когда меня попросили, я лично помог им создать горячую линию с Telegram для борьбы с угрозой терроризма во Франции", – подчеркнул бизнесмен.

Он добавил, что если страна недовольна интернет-сервисом, то общепринятой практикой является начало судебного иска против самого сервиса. А "использование законов эпохи до смартфонов для обвинения гендиректора в преступлениях, совершенных третьими лицами на платформе, которой он управляет, является ошибочным подходом", считает Дуров.
По его словам, установить правильный баланс между конфиденциальностью и безопасностью непросто, и Telegram готов покинуть страны, где не может договориться с регуляторами.
Предприниматель подчеркнул, что утверждения некоторых СМИ о том, что Telegram – это своего рода анархический рай, "абсолютно не соответствуют действительности".

"Каждый день мы удаляем миллионы вредоносных постов и каналов. Мы ежедневно публикуем отчеты о прозрачности. У нас есть прямые горячие линии с неправительственными организациями, чтобы быстрее обрабатывать срочные запросы на модерацию", – рассказал бизнесмен.

Дуров добавил, что поставил перед собой личную цель добиться того, чтобы максимально обезопасить платформу от преступников.
"Мы уже начали этот процесс внутри компании, и очень скоро я поделюсь с вами более подробной информацией о нашем прогрессе. Я надеюсь, что августовские события приведут к тому, что Telegram и индустрия социальных сетей в целом станут безопаснее и сильнее", – подытожил Дуров.
Владельца Telegram задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Этот инцидент вызвал широкую критику со стороны общественности во многих странах. Предпринимателя подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой – ему может грозить до десяти лет тюрьмы.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
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Эксперт назвал ошибку Павла Дурова
 
Павел ДуровНовостиПарижTelegramФранция
 
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00:40"Не анархический рай": Павел Дуров сделал первое заявление после ареста
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