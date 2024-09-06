https://crimea.ria.ru/20240906/mezhdunarodnyy-diskussionnyy-klub-valday-otmechaet-20-letie-1140174564.html

Международный дискуссионный клуб "Валдай" отмечает 20-летие

Международный дискуссионный клуб "Валдай" отмечает 20-летие - РИА Новости Крым, 06.09.2024

Международный дискуссионный клуб "Валдай" отмечает 20-летие

Международный дискуссионный клуб "Валдай" 6 сентября отмечает свое 20-летие. За этот период Валдайский клуб стал ведущей российской интеллектуальной площадкой,... РИА Новости Крым, 06.09.2024

2024-09-06T13:26

2024-09-06T13:26

2024-09-06T13:28

международный дискуссионный клуб "валдай"

валдай

владимир путин (политик)

политика

россия

высшая школа экономики (вшэ)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Международный дискуссионный клуб "Валдай" 6 сентября отмечает свое 20-летие. За этот период Валдайский клуб стал ведущей российской интеллектуальной площадкой, в которой участвуют значимые представители экспертного сообщества из разных стран мира.Первое заседание Клуба состоялось 2 сентября 2004 года в Великом Новгороде, а 6 сентября в Ново-Огарево состоялась первая встреча экспертов "Валдая" с президентом России Владимиром Путиным. После этого было принято решение сделать заседания Клуба ежегодными, а ему самому дать название "Валдайский клуб".Как отметили создатели площадки, за прошедшие 20 лет в работе Клуба приняли участие более девяти тысяч ученых и исследователей, политиков и политологов, общественных и культурных деятелей из многих десятков стран мира.С момента создания Клуб привержен принципам академической свободы, уважения к различным точкам зрения, вносит свой вклад в создание международного экспертного сообщества, готового к открытому, непредвзятому разговору о самых насущных проблемах.Поздравительное обращение дискуссионному клубу в честь юбилея направил. Совет по внешней и оборонной политике (СВОП).Российский совет по международным делам (РСМД) также поздравил Клуб с 20-летием, указав, что "Валдай" "расширяет географию своих мероприятий, привлекая к своей деятельности новых исследователей в области международных отношений, экономики, политики, из года в год повышая уровень экспертных дискуссий".Ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов в свою очередь отметил, что Валдайский клуб "вычерчивает контуры будущего, готовит интеллектуальную основу для выстраивания более глубоких межстрановых связей и упрочения справедливого и безопасного многополярного мира".

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международный дискуссионный клуб "валдай", валдай, владимир путин (политик), политика, россия, высшая школа экономики (вшэ), новости