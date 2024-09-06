Рейтинг@Mail.ru
Международный дискуссионный клуб "Валдай" отмечает 20-летие - РИА Новости Крым, 06.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240906/mezhdunarodnyy-diskussionnyy-klub-valday-otmechaet-20-letie-1140174564.html
Международный дискуссионный клуб "Валдай" отмечает 20-летие
Международный дискуссионный клуб "Валдай" отмечает 20-летие - РИА Новости Крым, 06.09.2024
Международный дискуссионный клуб "Валдай" отмечает 20-летие
Международный дискуссионный клуб "Валдай" 6 сентября отмечает свое 20-летие. За этот период Валдайский клуб стал ведущей российской интеллектуальной площадкой,... РИА Новости Крым, 06.09.2024
2024-09-06T13:26
2024-09-06T13:28
международный дискуссионный клуб "валдай"
валдай
владимир путин (политик)
политика
россия
высшая школа экономики (вшэ)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/12/1121171902_0:0:3358:1890_1920x0_80_0_0_d25d33efdd767e3975a9b2c46f659675.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Международный дискуссионный клуб "Валдай" 6 сентября отмечает свое 20-летие. За этот период Валдайский клуб стал ведущей российской интеллектуальной площадкой, в которой участвуют значимые представители экспертного сообщества из разных стран мира.Первое заседание Клуба состоялось 2 сентября 2004 года в Великом Новгороде, а 6 сентября в Ново-Огарево состоялась первая встреча экспертов "Валдая" с президентом России Владимиром Путиным. После этого было принято решение сделать заседания Клуба ежегодными, а ему самому дать название "Валдайский клуб".Как отметили создатели площадки, за прошедшие 20 лет в работе Клуба приняли участие более девяти тысяч ученых и исследователей, политиков и политологов, общественных и культурных деятелей из многих десятков стран мира.С момента создания Клуб привержен принципам академической свободы, уважения к различным точкам зрения, вносит свой вклад в создание международного экспертного сообщества, готового к открытому, непредвзятому разговору о самых насущных проблемах.Поздравительное обращение дискуссионному клубу в честь юбилея направил. Совет по внешней и оборонной политике (СВОП).Российский совет по международным делам (РСМД) также поздравил Клуб с 20-летием, указав, что "Валдай" "расширяет географию своих мероприятий, привлекая к своей деятельности новых исследователей в области международных отношений, экономики, политики, из года в год повышая уровень экспертных дискуссий".Ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов в свою очередь отметил, что Валдайский клуб "вычерчивает контуры будущего, готовит интеллектуальную основу для выстраивания более глубоких межстрановых связей и упрочения справедливого и безопасного многополярного мира".
валдай
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/12/1121171902_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7672bf72d6f1dc67997b5ccf8dc5d0f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
международный дискуссионный клуб "валдай", валдай, владимир путин (политик), политика, россия, высшая школа экономики (вшэ), новости
Международный дискуссионный клуб "Валдай" отмечает 20-летие

Международному дискуссионному клубу "Валдай" исполнилось 20 лет

13:26 06.09.2024 (обновлено: 13:28 06.09.2024)
 
© РИА Новости . Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкЭмблема Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Эмблема Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости . Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Международный дискуссионный клуб "Валдай" 6 сентября отмечает свое 20-летие. За этот период Валдайский клуб стал ведущей российской интеллектуальной площадкой, в которой участвуют значимые представители экспертного сообщества из разных стран мира.
Первое заседание Клуба состоялось 2 сентября 2004 года в Великом Новгороде, а 6 сентября в Ново-Огарево состоялась первая встреча экспертов "Валдая" с президентом России Владимиром Путиным. После этого было принято решение сделать заседания Клуба ежегодными, а ему самому дать название "Валдайский клуб".
Как отметили создатели площадки, за прошедшие 20 лет в работе Клуба приняли участие более девяти тысяч ученых и исследователей, политиков и политологов, общественных и культурных деятелей из многих десятков стран мира.
С момента создания Клуб привержен принципам академической свободы, уважения к различным точкам зрения, вносит свой вклад в создание международного экспертного сообщества, готового к открытому, непредвзятому разговору о самых насущных проблемах.
Поздравительное обращение дискуссионному клубу в честь юбилея направил. Совет по внешней и оборонной политике (СВОП).
"Ежегодная конференция клуба "Валдай" - значимое событие мировой политической сцены. Главной цели, поставленной два десятилетия назад, "Валдай" достиг - объединил мировую интеллектуальную элиту для поиска решений по преодолению кризисов международной системы. Никакие катаклизмы мировой политики не мешают продолжать эту работу", - отметил почетный председатель президиума СВОП Сергей Караганов.
Российский совет по международным делам (РСМД) также поздравил Клуб с 20-летием, указав, что "Валдай" "расширяет географию своих мероприятий, привлекая к своей деятельности новых исследователей в области международных отношений, экономики, политики, из года в год повышая уровень экспертных дискуссий".
Ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов в свою очередь отметил, что Валдайский клуб "вычерчивает контуры будущего, готовит интеллектуальную основу для выстраивания более глубоких межстрановых связей и упрочения справедливого и безопасного многополярного мира".
 
Международный дискуссионный клуб "Валдай"ВалдайВладимир Путин (политик)ПолитикаРоссияВысшая школа экономики (ВШЭ)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:11Российские военные сбили украинский МиГ-29 и семь ракет ATACMS
16:01Армия России освободила населенный пункт Журавка в ДНР
15:39Россия ответит на американские санкции против СМИ - Песков
15:34В США блогершу уволили из медиакомпании из-за предполагаемой связи с RT
15:28Лучшая солистка: жительница Севастополя победила в международном конкурсе
15:18Сирота в Крыму пять лет не может получить положенное по закону жилье
15:01Взрывы в Севастополе в районе Кара-Кобы - что происходит
14:57Подтопление в Первомайском районе Крыма: ситуация сейчас
14:41Армия России в Курской области нанесла удары по 15 бригадам ВСУ
14:25Что происходит в Курской области – данные Минобороны
14:10Германия планирует передать Украине 77 танков Leopard
14:01Климат Крыма лихорадит – эксперт
13:51"Мы им не нужны": пленный боевик ВСУ рассказал правду о командовании
13:26Международный дискуссионный клуб "Валдай" отмечает 20-летие
13:14Турист упал со скалы на камни в Геленджике
13:05В Ялте закрыли пляжи
12:49Как проходят выборы в Крыму - фоторепортаж
12:19Прочь от армии через мины – уклонисты с Украины бегут в Белоруссию
11:53Очередь на Крымский мост со стороны Керчи выросла в четыре раза
11:31Telegram начнет модерировать приватные чаты
Лента новостейМолния