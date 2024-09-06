https://crimea.ria.ru/20240906/mezhdunarodnyy-diskussionnyy-klub-valday-otmechaet-20-letie-1140174564.html
Международный дискуссионный клуб "Валдай" отмечает 20-летие
Международный дискуссионный клуб "Валдай" отмечает 20-летие - РИА Новости Крым, 06.09.2024
Международный дискуссионный клуб "Валдай" отмечает 20-летие
Международный дискуссионный клуб "Валдай" 6 сентября отмечает свое 20-летие. За этот период Валдайский клуб стал ведущей российской интеллектуальной площадкой,... РИА Новости Крым, 06.09.2024
2024-09-06T13:26
2024-09-06T13:26
2024-09-06T13:28
международный дискуссионный клуб "валдай"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Международный дискуссионный клуб "Валдай" 6 сентября отмечает свое 20-летие. За этот период Валдайский клуб стал ведущей российской интеллектуальной площадкой, в которой участвуют значимые представители экспертного сообщества из разных стран мира.Первое заседание Клуба состоялось 2 сентября 2004 года в Великом Новгороде, а 6 сентября в Ново-Огарево состоялась первая встреча экспертов "Валдая" с президентом России Владимиром Путиным. После этого было принято решение сделать заседания Клуба ежегодными, а ему самому дать название "Валдайский клуб".Как отметили создатели площадки, за прошедшие 20 лет в работе Клуба приняли участие более девяти тысяч ученых и исследователей, политиков и политологов, общественных и культурных деятелей из многих десятков стран мира.С момента создания Клуб привержен принципам академической свободы, уважения к различным точкам зрения, вносит свой вклад в создание международного экспертного сообщества, готового к открытому, непредвзятому разговору о самых насущных проблемах.Поздравительное обращение дискуссионному клубу в честь юбилея направил. Совет по внешней и оборонной политике (СВОП).Российский совет по международным делам (РСМД) также поздравил Клуб с 20-летием, указав, что "Валдай" "расширяет географию своих мероприятий, привлекая к своей деятельности новых исследователей в области международных отношений, экономики, политики, из года в год повышая уровень экспертных дискуссий".Ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов в свою очередь отметил, что Валдайский клуб "вычерчивает контуры будущего, готовит интеллектуальную основу для выстраивания более глубоких межстрановых связей и упрочения справедливого и безопасного многополярного мира".
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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международный дискуссионный клуб "валдай", валдай, владимир путин (политик), политика, россия, высшая школа экономики (вшэ), новости
Международный дискуссионный клуб "Валдай" отмечает 20-летие
Международному дискуссионному клубу "Валдай" исполнилось 20 лет
13:26 06.09.2024 (обновлено: 13:28 06.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Международный дискуссионный клуб "Валдай" 6 сентября отмечает свое 20-летие. За этот период Валдайский клуб стал ведущей российской интеллектуальной площадкой, в которой участвуют значимые представители экспертного сообщества из разных стран мира.
Первое заседание Клуба состоялось 2 сентября 2004 года в Великом Новгороде, а 6 сентября в Ново-Огарево состоялась первая встреча экспертов "Валдая" с президентом России Владимиром Путиным. После этого было принято решение сделать заседания Клуба ежегодными, а ему самому дать название "Валдайский клуб".
Как отметили создатели площадки, за прошедшие 20 лет в работе Клуба приняли участие более девяти тысяч ученых и исследователей, политиков и политологов, общественных и культурных деятелей из многих десятков стран мира.
С момента создания Клуб привержен принципам академической свободы, уважения к различным точкам зрения, вносит свой вклад в создание международного экспертного сообщества, готового к открытому, непредвзятому разговору о самых насущных проблемах.
Поздравительное обращение дискуссионному клубу в честь юбилея направил. Совет по внешней и оборонной политике (СВОП).
"Ежегодная конференция клуба "Валдай" - значимое событие мировой политической сцены. Главной цели, поставленной два десятилетия назад, "Валдай" достиг - объединил мировую интеллектуальную элиту для поиска решений по преодолению кризисов международной системы. Никакие катаклизмы мировой политики не мешают продолжать эту работу", - отметил почетный председатель президиума СВОП Сергей Караганов.
Российский совет по международным делам (РСМД) также поздравил Клуб с 20-летием, указав, что "Валдай" "расширяет географию своих мероприятий, привлекая к своей деятельности новых исследователей в области международных отношений, экономики, политики, из года в год повышая уровень экспертных дискуссий".
Ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов в свою очередь отметил, что Валдайский клуб "вычерчивает контуры будущего, готовит интеллектуальную основу для выстраивания более глубоких межстрановых связей и упрочения справедливого и безопасного многополярного мира".