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Армия России в Курской области нанесла удары по 15 бригадам ВСУ - РИА Новости Крым, 06.09.2024
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Армия России в Курской области нанесла удары по 15 бригадам ВСУ
Армия России в Курской области нанесла удары по 15 бригадам ВСУ - РИА Новости Крым, 06.09.2024
Армия России в Курской области нанесла удары по 15 бригадам ВСУ
Вооруженные силы РФ за сутки нанесли удары по 15 бригадам ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны России в пятницу. РИА Новости Крым, 06.09.2024
2024-09-06T14:41
2024-09-06T14:41
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ситуация в курской области после нападения всу
курская область
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всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за сутки нанесли удары по 15 бригадам ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны России в пятницу."Ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями российских войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой, 92-й штурмовой, 152-й егерской бригад и 1004-й бригады охраны и обеспечения в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Внезапное, Гордеевка, Кругленькое, Казачая Локня, Косица, Леонидово, Мартыновка, Малая Локня, Новоивановка, Новая Сорочина и Снагость", - говорится в сообщении.Также силами оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов ВСУ в районах населенных пунктов Белополье, Боромля, Бруски, Гриценково, Глухов, Глыбное, Линово, Мирополье, Орловка, Ободы, Писаревка, Сумы, Хотень, Юнаковка и Ямполь, добавили в военном ведомстве.Сутками ранее российские военные отразили четыре атаки украинских боевиков в направлении населенных пунктов Матвеевка, Ольговка, Малая Локня и Черкасское Поречное в Курской области, сорвали попытки атак противника в направлении Борков, Камышевки и Марьевки, а также нанесли поражение ВСУ в районах 17 населенных пунктов региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Черноморский флот уничтожил 11 безэкипажных катеровРоссийские войска освободили Заветное в ДНРАрмия России разгромила завод по производству боеприпасов ВСУ
https://crimea.ria.ru/20240906/chto-proiskhodit-v-kurskoy-oblasti--dannye-minoborony-1140175695.html
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новости, новости сво, ситуация в курской области после нападения всу, курская область, россия, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф
Армия России в Курской области нанесла удары по 15 бригадам ВСУ

Армия России в Курской области за сутки нанесла удары по 15 бригадам ВСУ

14:41 06.09.2024
 
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© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за сутки нанесли удары по 15 бригадам ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны России в пятницу.
"Ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями российских войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой, 92-й штурмовой, 152-й егерской бригад и 1004-й бригады охраны и обеспечения в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Внезапное, Гордеевка, Кругленькое, Казачая Локня, Косица, Леонидово, Мартыновка, Малая Локня, Новоивановка, Новая Сорочина и Снагость", - говорится в сообщении.
Также силами оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов ВСУ в районах населенных пунктов Белополье, Боромля, Бруски, Гриценково, Глухов, Глыбное, Линово, Мирополье, Орловка, Ободы, Писаревка, Сумы, Хотень, Юнаковка и Ямполь, добавили в военном ведомстве.
Сутками ранее российские военные отразили четыре атаки украинских боевиков в направлении населенных пунктов Матвеевка, Ольговка, Малая Локня и Черкасское Поречное в Курской области, сорвали попытки атак противника в направлении Борков, Камышевки и Марьевки, а также нанесли поражение ВСУ в районах 17 населенных пунктов региона.
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