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В Алешках при атаке ВСУ тяжело ранен пенсионер - РИА Новости Крым, 06.09.2024
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В Алешках при атаке ВСУ тяжело ранен пенсионер
В Алешках при атаке ВСУ тяжело ранен пенсионер - РИА Новости Крым, 06.09.2024
В Алешках при атаке ВСУ тяжело ранен пенсионер
Пенсионер тяжело ранен в результате атаки украинских боевиков на город Алешки в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 06.09.2024
2024-09-06T10:46
2024-09-06T10:46
херсонская область
происшествия
обстрелы всу
владимир сальдо
алешки
днепряны
каховка
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Пенсионер тяжело ранен в результате атаки украинских боевиков на город Алешки в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По данным губернатора, за минувшие сутки ВСУ выпустили по мирным жителям левобережья Херсонской области 46 артиллерийских снарядов и минометных мин, продолжали атаки дронами. Обстрелам подверглись населенные пункты Алешки, Каховка, Таврийск, Большая Лепетиха, Горностаевка, Днепряны, Казачьи Лагеря, Малокаховка, Новая Маячка, Саги, Старая Збурьевка.В Каховке на автотранспортном предприятии повреждены три автобуса. В поселке Днепряны сгорел жилой дом, еще один получил повреждения, отметил Сальдо.В селе Малокаховка дроном повреждено административное здание, еще один беспилотник не взорвался и был обезврежен саперами, добавил губернатор.Накануне ВСУ атаковали дронами администрацию в Херсонской области во время приема граждан. Никто не пострадал, однако в здании были выбиты окна и поврежден автомобиль, припаркованный рядом.Ранее стало известно, что в больнице скончалась женщина, раненая в среду при атаке Вооруженных сил Украины на рынок "Сокол" в Донецке.В четверг утром также появилась информация, что в городе Горловка Донецкой Народной Республики в результате атаки украинских беспилотников погибла женина-медик и ранены пятеро мирных жителей.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое детей погибли - число пострадавших при обстреле рынка достигло 1350-летний водитель минивэна погиб в Новой Каховке от рук боевиков ВСУИнструкторы НАТО готовят ВСУ к десанту на Кинбурнскую и Тендровскую косы
херсонская область
алешки
днепряны
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Новости
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РИА Новости Крым
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херсонская область, происшествия, обстрелы всу, владимир сальдо, алешки, днепряны, каховка, новые регионы россии, новости
В Алешках при атаке ВСУ тяжело ранен пенсионер

Пенсионер тяжело ранен при атаке украинских боевиков на Алешки - Сальдо

10:46 06.09.2024
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПоследствия атаки ВСУ на Херсонскую область
Последствия атаки ВСУ на Херсонскую область
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Пенсионер тяжело ранен в результате атаки украинских боевиков на город Алешки в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В Алешках вследствие обстрела множественные осколочные ранения получил 79-летний пожилой человек. Пострадавший доставлен на лечение в Скадовскую центральную районную больницу", - написал он в своем Тelegram-канале.
По данным губернатора, за минувшие сутки ВСУ выпустили по мирным жителям левобережья Херсонской области 46 артиллерийских снарядов и минометных мин, продолжали атаки дронами.
Обстрелам подверглись населенные пункты Алешки, Каховка, Таврийск, Большая Лепетиха, Горностаевка, Днепряны, Казачьи Лагеря, Малокаховка, Новая Маячка, Саги, Старая Збурьевка.
В Каховке на автотранспортном предприятии повреждены три автобуса. В поселке Днепряны сгорел жилой дом, еще один получил повреждения, отметил Сальдо.
В селе Малокаховка дроном повреждено административное здание, еще один беспилотник не взорвался и был обезврежен саперами, добавил губернатор.
Накануне ВСУ атаковали дронами администрацию в Херсонской области во время приема граждан. Никто не пострадал, однако в здании были выбиты окна и поврежден автомобиль, припаркованный рядом.
Ранее стало известно, что в больнице скончалась женщина, раненая в среду при атаке Вооруженных сил Украины на рынок "Сокол" в Донецке.
В четверг утром также появилась информация, что в городе Горловка Донецкой Народной Республики в результате атаки украинских беспилотников погибла женина-медик и ранены пятеро мирных жителей.
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Херсонская областьПроисшествияОбстрелы ВСУВладимир СальдоАлешкиДнепряныКаховкаНовые регионы РоссииНовости
 
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