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Дрон ВСУ убил женщину-медика в Горловке

Дрон ВСУ убил женщину-медика в Горловке - РИА Новости Крым, 05.09.2024

Дрон ВСУ убил женщину-медика в Горловке

В городе Горловка Донецкой Народной Республики в результате атаки украинских беспилотников в четверг погибла женина-медик и ранены пятеро мирных жителей. Об... РИА Новости Крым, 05.09.2024

2024-09-05T09:14

2024-09-05T09:14

2024-09-05T09:14

донецкая народная республика (днр)

горловка

происшествия

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ 5 сен – РИА Новости Крым. В городе Горловка Донецкой Народной Республики в результате атаки украинских беспилотников в четверг погибла женина-медик и ранены пятеро мирных жителей. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Также ранен мужчина, его персональные данные сейчас устанавливаются, добавил глава региона.Еще трое раненых в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника – в Никитовском районе Горловки.По его словам, с начала суток боевики не только применяли ударные дроны против мирных жителей ДНР, но и совершили уже семь вооруженных атак, выпустив около 10 боеприпасов из ствольной артиллерии калибром 155 мм.Накануне ВСУ обстреляли рынок "Сокол" в Донецке – погибли двое детей и взрослый, много людей получили ранения разной степени тяжести. К концу дня сообщалось, что число пострадавших достигло 13 человек. Читайте также на РИА Новости Крым:Атака безэкипажных катеров на Новороссийск – что известноДжонсон сделал откровенное признание о позиции Зеленского по КрымуВ Горловке ранены 8 человек - ВСУ ударили кассетными боеприпасами

донецкая народная республика (днр)

горловка

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), горловка, происшествия, обстрелы всу, денис пушилин, новости, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе