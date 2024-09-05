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Дрон ВСУ убил женщину-медика в Горловке - РИА Новости Крым, 05.09.2024
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Дрон ВСУ убил женщину-медика в Горловке
Дрон ВСУ убил женщину-медика в Горловке - РИА Новости Крым, 05.09.2024
Дрон ВСУ убил женщину-медика в Горловке
В городе Горловка Донецкой Народной Республики в результате атаки украинских беспилотников в четверг погибла женина-медик и ранены пятеро мирных жителей. Об... РИА Новости Крым, 05.09.2024
2024-09-05T09:14
2024-09-05T09:14
донецкая народная республика (днр)
горловка
происшествия
обстрелы всу
денис пушилин
новости
ситуация в донбассе: новости и комментарии
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СИМФЕРОПОЛЬ 5 сен – РИА Новости Крым. В городе Горловка Донецкой Народной Республики в результате атаки украинских беспилотников в четверг погибла женина-медик и ранены пятеро мирных жителей. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Также ранен мужчина, его персональные данные сейчас устанавливаются, добавил глава региона.Еще трое раненых в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника – в Никитовском районе Горловки.По его словам, с начала суток боевики не только применяли ударные дроны против мирных жителей ДНР, но и совершили уже семь вооруженных атак, выпустив около 10 боеприпасов из ствольной артиллерии калибром 155 мм.Накануне ВСУ обстреляли рынок "Сокол" в Донецке – погибли двое детей и взрослый, много людей получили ранения разной степени тяжести. К концу дня сообщалось, что число пострадавших достигло 13 человек. Читайте также на РИА Новости Крым:Атака безэкипажных катеров на Новороссийск – что известноДжонсон сделал откровенное признание о позиции Зеленского по КрымуВ Горловке ранены 8 человек - ВСУ ударили кассетными боеприпасами
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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донецкая народная республика (днр), горловка, происшествия, обстрелы всу, денис пушилин, новости, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе
Дрон ВСУ убил женщину-медика в Горловке

Медик погибла и пятеро мирных жителей ранены в Горловке после атаки беспилотника ВСУ

09:14 05.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРабота бригады скорой помощи в Горловке
Работа бригады скорой помощи в Горловке - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ 5 сен – РИА Новости Крым. В городе Горловка Донецкой Народной Республики в результате атаки украинских беспилотников в четверг погибла женина-медик и ранены пятеро мирных жителей. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"При сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ по улице Жукова погибла рентген-лаборант ГБ N2 Горловки – женщина 1954 года рождения, которая ехала на работу", – сообщил Пушилин.
Также ранен мужчина, его персональные данные сейчас устанавливаются, добавил глава региона.
Еще трое раненых в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника – в Никитовском районе Горловки.
"Ранения средней степени тяжести получили четыре сотрудника ООО "Никитовский хлеб" – мужчины 2000, 1987, 1980 и 1979 годов рождения. Всем оказана необходимая медицинская помощь", – уточнил Пушилин.
По его словам, с начала суток боевики не только применяли ударные дроны против мирных жителей ДНР, но и совершили уже семь вооруженных атак, выпустив около 10 боеприпасов из ствольной артиллерии калибром 155 мм.
Накануне ВСУ обстреляли рынок "Сокол" в Донецке – погибли двое детей и взрослый, много людей получили ранения разной степени тяжести. К концу дня сообщалось, что число пострадавших достигло 13 человек.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)ГорловкаПроисшествияОбстрелы ВСУДенис ПушилинНовостиСитуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в Донбассе
 
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