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Джонсон сделал откровенное признание о позиции Зеленского по Крыму

Джонсон сделал откровенное признание о позиции Зеленского по Крыму - РИА Новости Крым, 04.09.2024

Джонсон сделал откровенное признание о позиции Зеленского по Крыму

Владимир Зеленский смирился бы с потерей Крыма и Донбасса в 2022 году, если бы не Великобритания. Об этом заявил бывший британский премьер-министр Борис Джонсон РИА Новости Крым, 04.09.2024

2024-09-04T10:47

2024-09-04T10:47

2024-09-04T10:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский смирился бы с потерей Крыма и Донбасса в 2022 году, если бы не Великобритания. Об этом заявил бывший британский премьер-министр Борис Джонсон в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), которые выступили от имени французского экономиста-глобалиста, политика и банкира Жака Аттали.При этом, по словам политика, он гордится тем, что Великобритания "помогла в решающий момент".Говоря о шансах Украины стать членом НАТО, бывший британский премьер констатировал, что страна не может вступить в Североатлантический альянс, пока "находится в состоянии войны и ее границы оспариваются"."Но нам нужно найти способ… Должно быть четкое приглашение Украины. Потому что перспектива членства в НАТО – это то, что сейчас будет способствовать миру. Конечной целью должно стать членство Украины в НАТО", – заявил Джонсон.В ноябре 2023 года соратник Зеленского, глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в интервью одному из украинских телеканалов сообщил, что Борис Джонсон, приезжая в Киев весной 2022 года, отговорил Зеленского подписывать мирное соглашение с Россией, хотя военные действия могли закончиться еще тогда.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Киев не заинтересован в прекращении боевых действий – ПутинПереговоры с Киевом после вторжения в Курскую область исключены - ЛавровВсе закончится диалогом: Зеленский о завершении конфликта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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