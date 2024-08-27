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Все закончится диалогом: Зеленский о завершении конфликта - РИА Новости Крым, 27.08.2024
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Все закончится диалогом: Зеленский о завершении конфликта
Все закончится диалогом: Зеленский о завершении конфликта - РИА Новости Крым, 27.08.2024
Все закончится диалогом: Зеленский о завершении конфликта
Конфликт на Украине завершится с помощью переговоров, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире всеукраинского... РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-27T18:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг — РИА Новости. Конфликт на Украине завершится с помощью переговоров, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире всеукраинского телемарафона, его слова приводит РИА Новости.Ранее президент РФ Владимир Путин исключил переговоры с киевскими властями, заявив, что с атакующими мирных людей и объекты ядерной энергетики ни о чем договариваться нельзя.Президент отметил также, что действиями в Курской области противник стремится улучшить свои переговорные позиции.6 августа боевики киевского режима прорвались через границу РФ с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры с Киевом после вторжения в Курскую область исключены - ЛавровОтвет на вторжение ВСУ в Курскую область обязательно будет – КремльВСУ приказали убивать мирных в Курской области за сопротивление – пленный
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РИА Новости Крым
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новости, владимир зеленский, новости сво, украина, россия
Все закончится диалогом: Зеленский о завершении конфликта

Зеленский сделал новое заявление о конфликт о завершении конфликта с РФ

18:03 27.08.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг — РИА Новости. Конфликт на Украине завершится с помощью переговоров, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире всеукраинского телемарафона, его слова приводит РИА Новости.
"Все закончится диалогом, но надо иметь сильные позиции для диалога", - заявил Зеленский.
Ранее президент РФ Владимир Путин исключил переговоры с киевскими властями, заявив, что с атакующими мирных людей и объекты ядерной энергетики ни о чем договариваться нельзя.
Президент отметил также, что действиями в Курской области противник стремится улучшить свои переговорные позиции.
6 августа боевики киевского режима прорвались через границу РФ с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
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Переговоры с Киевом после вторжения в Курскую область исключены - Лавров
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