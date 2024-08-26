Ответ на вторжение ВСУ в Курскую область обязательно будет – Кремль
Враждебные действия ВСУ в Курской области не могут не остаться без ответа – Песков
12:44 26.08.2024 (обновлено: 12:46 26.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ 26 авг – РИА Новости Крым. Вторжение ВСУ в Курскую область не останется без ответа, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Речь не идет об отдельном решении. Разумеется, подобные враждебные действия не могут остаться без соответствующего ответа, и ответ обязательно будет", – цитирует РИА Новости представителя Кремля.
Он также прокомментировал появившиеся во французской прессе сведения о том, что Москва и Киев якобы ведут переговоры о прекращении атак на объекты энергетики.
"Нет, никаких переговоров не было, тема переговоров в настоящий момент она изрядно потеряла актуальность. Сообщений о различных контактах появляется очень много, и далеко не все имеют правдивый характер", – сказал по этому поводу Песков.
Атака ВСУ на Курскую область
6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.
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