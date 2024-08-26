https://crimea.ria.ru/20240826/otvet-na-vtorzhenie-vsu-v-kurskuyu-oblast-obyazatelno-budet--kreml-1139877414.html

Ответ на вторжение ВСУ в Курскую область обязательно будет – Кремль

Ответ на вторжение ВСУ в Курскую область обязательно будет – Кремль - РИА Новости Крым, 26.08.2024

Ответ на вторжение ВСУ в Курскую область обязательно будет – Кремль

Вторжение ВСУ в Курскую область не останется без ответа, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 26.08.2024

2024-08-26T12:44

2024-08-26T12:44

2024-08-26T12:46

дмитрий песков

курская область

кремль

россия

новости

украина

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 авг – РИА Новости Крым. Вторжение ВСУ в Курскую область не останется без ответа, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он также прокомментировал появившиеся во французской прессе сведения о том, что Москва и Киев якобы ведут переговоры о прекращении атак на объекты энергетики.Атака ВСУ на Курскую область6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин встретился с руководством Объединенной группировки войскИз украинского плена вернули 115 военных, захваченных в Курской областиПоражение Курской АЭС при ударах ВСУ чревато техногенной катастрофой

курская область

россия

украина

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, курская область, кремль, россия, новости, украина, всу (вооруженные силы украины)