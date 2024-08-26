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Ответ на вторжение ВСУ в Курскую область обязательно будет – Кремль - РИА Новости Крым, 26.08.2024
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Ответ на вторжение ВСУ в Курскую область обязательно будет – Кремль
Ответ на вторжение ВСУ в Курскую область обязательно будет – Кремль - РИА Новости Крым, 26.08.2024
Ответ на вторжение ВСУ в Курскую область обязательно будет – Кремль
Вторжение ВСУ в Курскую область не останется без ответа, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T12:44
2024-08-26T12:46
дмитрий песков
курская область
кремль
россия
новости
украина
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 авг – РИА Новости Крым. Вторжение ВСУ в Курскую область не останется без ответа, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он также прокомментировал появившиеся во французской прессе сведения о том, что Москва и Киев якобы ведут переговоры о прекращении атак на объекты энергетики.Атака ВСУ на Курскую область6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин встретился с руководством Объединенной группировки войскИз украинского плена вернули 115 военных, захваченных в Курской областиПоражение Курской АЭС при ударах ВСУ чревато техногенной катастрофой
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РИА Новости Крым
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дмитрий песков, курская область, кремль, россия, новости, украина, всу (вооруженные силы украины)
Ответ на вторжение ВСУ в Курскую область обязательно будет – Кремль

Враждебные действия ВСУ в Курской области не могут не остаться без ответа – Песков

12:44 26.08.2024 (обновлено: 12:46 26.08.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКремль
Кремль - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 авг – РИА Новости Крым. Вторжение ВСУ в Курскую область не останется без ответа, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Речь не идет об отдельном решении. Разумеется, подобные враждебные действия не могут остаться без соответствующего ответа, и ответ обязательно будет", – цитирует РИА Новости представителя Кремля.
Он также прокомментировал появившиеся во французской прессе сведения о том, что Москва и Киев якобы ведут переговоры о прекращении атак на объекты энергетики.
"Нет, никаких переговоров не было, тема переговоров в настоящий момент она изрядно потеряла актуальность. Сообщений о различных контактах появляется очень много, и далеко не все имеют правдивый характер", – сказал по этому поводу Песков.

Атака ВСУ на Курскую область

6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.
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Дмитрий ПесковКурская областьКремльРоссияНовостиУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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