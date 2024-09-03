https://crimea.ria.ru/20240903/v-gorlovke-raneny-8-chelovek---vsu-udarili-kassetnymi-boepripasami-1140098992.html
В Горловке ранены 8 человек - ВСУ ударили кассетными боеприпасами
В Горловке ранены 8 человек - ВСУ ударили кассетными боеприпасами - РИА Новости Крым, 03.09.2024
В Горловке ранены 8 человек - ВСУ ударили кассетными боеприпасами
Восемь мирных жителей пострадали в Горловке в ДНР в результате киевской агрессии. Об этом сообщил глава респблики Денси Пушилин. РИА Новости Крым, 03.09.2024
2024-09-03T21:17
2024-09-03T21:17
2024-09-03T21:26
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
донецкая народная республика (днр)
горловка
денис пушилин
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Восемь мирных жителей пострадали в Горловке в ДНР в результате киевской агрессии. Об этом сообщил глава респблики Денси Пушилин.Также, по информации Пушилина, в поселке Ольгинка Волновахского муниципального округа в результате подрыва трактора на взрывоопасном предмете во время проведения полевых работ ранен мужчина 1965 г.р. Все пострадавшие получили ранения средней степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь."Повреждены 16 жилых домостроений в Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры - школа, кафе, салон красоты. Кроме того, повреждены легковые автомобили и мусоровоз", - добавил глава республики.По его словам со стороны ВФУ совершено 10 вооруженных атак, выпущено порядка 30 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа.
https://crimea.ria.ru/20240903/vsu-udarili-po-khramu-svyatitelya-nikolaya-v-belgorodskoy-oblasti-1140078401.html
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обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), горловка, денис пушилин, новости
В Горловке ранены 8 человек - ВСУ ударили кассетными боеприпасами
8 мирных жителей постарадали в ДНР при атаке ВСУ - Пушилин
21:17 03.09.2024 (обновлено: 21:26 03.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Восемь мирных жителей пострадали в Горловке в ДНР в результате киевской агрессии. Об этом сообщил глава респблики Денси Пушилин.
"В Никитовском районе Горловки ранена женщина 1949 г.р. В Центрально-Городском районе в результате применения противником ствольной артиллерии кассетного типа ранены шесть человек: женщины 1949, 1963 и 1994 г.р., мужчины 1973, 1980 и 1987 г.р.", - говосрится в сообщении.
Также, по информации Пушилина, в поселке Ольгинка Волновахского муниципального округа в результате подрыва трактора на взрывоопасном предмете во время проведения полевых работ ранен мужчина 1965 г.р. Все пострадавшие получили ранения средней степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
"Повреждены 16 жилых домостроений в Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры - школа, кафе, салон красоты. Кроме того, повреждены легковые автомобили и мусоровоз", - добавил глава республики.
По его словам со стороны ВФУ совершено 10 вооруженных атак, выпущено порядка 30 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа.