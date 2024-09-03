https://crimea.ria.ru/20240903/v-gorlovke-raneny-8-chelovek---vsu-udarili-kassetnymi-boepripasami-1140098992.html

В Горловке ранены 8 человек - ВСУ ударили кассетными боеприпасами

В Горловке ранены 8 человек - ВСУ ударили кассетными боеприпасами - РИА Новости Крым, 03.09.2024

В Горловке ранены 8 человек - ВСУ ударили кассетными боеприпасами

Восемь мирных жителей пострадали в Горловке в ДНР в результате киевской агрессии. Об этом сообщил глава респблики Денси Пушилин. РИА Новости Крым, 03.09.2024

2024-09-03T21:17

2024-09-03T21:17

2024-09-03T21:26

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

донецкая народная республика (днр)

горловка

денис пушилин

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Восемь мирных жителей пострадали в Горловке в ДНР в результате киевской агрессии. Об этом сообщил глава респблики Денси Пушилин.Также, по информации Пушилина, в поселке Ольгинка Волновахского муниципального округа в результате подрыва трактора на взрывоопасном предмете во время проведения полевых работ ранен мужчина 1965 г.р. Все пострадавшие получили ранения средней степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь."Повреждены 16 жилых домостроений в Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры - школа, кафе, салон красоты. Кроме того, повреждены легковые автомобили и мусоровоз", - добавил глава республики.По его словам со стороны ВФУ совершено 10 вооруженных атак, выпущено порядка 30 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа.

https://crimea.ria.ru/20240903/vsu-udarili-po-khramu-svyatitelya-nikolaya-v-belgorodskoy-oblasti-1140078401.html

донецкая народная республика (днр)

горловка

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обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), горловка, денис пушилин, новости