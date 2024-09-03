Рейтинг@Mail.ru
В Горловке ранены 8 человек - ВСУ ударили кассетными боеприпасами - РИА Новости Крым, 03.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240903/v-gorlovke-raneny-8-chelovek---vsu-udarili-kassetnymi-boepripasami-1140098992.html
В Горловке ранены 8 человек - ВСУ ударили кассетными боеприпасами
В Горловке ранены 8 человек - ВСУ ударили кассетными боеприпасами - РИА Новости Крым, 03.09.2024
В Горловке ранены 8 человек - ВСУ ударили кассетными боеприпасами
Восемь мирных жителей пострадали в Горловке в ДНР в результате киевской агрессии. Об этом сообщил глава респблики Денси Пушилин. РИА Новости Крым, 03.09.2024
2024-09-03T21:17
2024-09-03T21:26
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
донецкая народная республика (днр)
горловка
денис пушилин
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/04/1136274000_0:101:3283:1947_1920x0_80_0_0_03c80704a1cf7b0e67c12296947d1607.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Восемь мирных жителей пострадали в Горловке в ДНР в результате киевской агрессии. Об этом сообщил глава респблики Денси Пушилин.Также, по информации Пушилина, в поселке Ольгинка Волновахского муниципального округа в результате подрыва трактора на взрывоопасном предмете во время проведения полевых работ ранен мужчина 1965 г.р. Все пострадавшие получили ранения средней степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь."Повреждены 16 жилых домостроений в Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры - школа, кафе, салон красоты. Кроме того, повреждены легковые автомобили и мусоровоз", - добавил глава республики.По его словам со стороны ВФУ совершено 10 вооруженных атак, выпущено порядка 30 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа.
https://crimea.ria.ru/20240903/vsu-udarili-po-khramu-svyatitelya-nikolaya-v-belgorodskoy-oblasti-1140078401.html
донецкая народная республика (днр)
горловка
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/04/1136274000_276:0:3005:2047_1920x0_80_0_0_8f46b928e1dce4649c7cec9b8345f838.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), горловка, денис пушилин, новости
В Горловке ранены 8 человек - ВСУ ударили кассетными боеприпасами

8 мирных жителей постарадали в ДНР при атаке ВСУ - Пушилин

21:17 03.09.2024 (обновлено: 21:26 03.09.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Восемь мирных жителей пострадали в Горловке в ДНР в результате киевской агрессии. Об этом сообщил глава респблики Денси Пушилин.
"В Никитовском районе Горловки ранена женщина 1949 г.р. В Центрально-Городском районе в результате применения противником ствольной артиллерии кассетного типа ранены шесть человек: женщины 1949, 1963 и 1994 г.р., мужчины 1973, 1980 и 1987 г.р.", - говосрится в сообщении.
Также, по информации Пушилина, в поселке Ольгинка Волновахского муниципального округа в результате подрыва трактора на взрывоопасном предмете во время проведения полевых работ ранен мужчина 1965 г.р. Все пострадавшие получили ранения средней степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
"Повреждены 16 жилых домостроений в Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры - школа, кафе, салон красоты. Кроме того, повреждены легковые автомобили и мусоровоз", - добавил глава республики.
По его словам со стороны ВФУ совершено 10 вооруженных атак, выпущено порядка 30 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа.
Дрон ВСУ атаковал храм Святителя Николая в селе Грузское Борисовского района Белгородской области
09:17
ВСУ ударили по храму Святителя Николая в Белгородской области
Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Донецкая Народная Республика (ДНР)ГорловкаДенис ПушилинНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:30Главные новости Крыма: 3 сентября
22:12Зеленский уволил замглавы своего офиса
21:58Маск объяснил отказ включить Starlink над Крымом для ВСУ
21:48Стремительное продвижение ВС РФ в Донбассе: что помогло мощному прорыву
21:31Выбор в пользу БРИКС – что выиграет Турция
21:17В Горловке ранены 8 человек - ВСУ ударили кассетными боеприпасами
20:57Каких специалистов не хватает науке в ДНР – власти
20:33Участники СВО из Крыма победили на межрегиональных соревнованиях
20:08В Совете ЕС сняли вопрос использования российских активов в помощь Киеву
19:51В Крыму украли оборудование для цементного завода на 3 миллиарда рублей
19:45Самое продуктивное в мире: ученые Крыма помогут "вылечить" Азовское море
19:31В Сочи 1,5-годовалый ребенок проглотил батарейку и умер
19:10Военный эксперт оценил потенциал группировки ВСУ в Курской области
18:43Алушта и два поселка остались без света
18:34В Алуште пресекли деятельность наркопритона
18:16Шаги в никуда: Украина "дерусифицирует" копейки – что дальше
17:41В Крыму оценили роль Большой африканской экспедиции Росрыболовства
17:16Избиение отдыхающих в Анапе – задержан житель Дагестана
17:02Интернат в Керчи проверят после видео с насилием над подростком
16:36Из-за аварии обесточены 12 населенных пунктов в трех районах Крыма
Лента новостейМолния