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В Донецке скончалась раненная при атаке ВСУ на рынок женщина
В Донецке скончалась раненная при атаке ВСУ на рынок женщина - РИА Новости Крым, 05.09.2024
В Донецке скончалась раненная при атаке ВСУ на рынок женщина
Женщина, раненая в среду при атаке Вооруженных сил Украины на рынок "Сокол" в Донецке, скончалась в больнице. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 05.09.2024
2024-09-05T13:03
2024-09-05T13:03
2024-09-05T13:53
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донецк
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Женщина, раненая в среду при атаке Вооруженных сил Украины на рынок "Сокол" в Донецке, скончалась в больнице. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.По информации главы ДНР, погибшая – мама девочки, умершей накануне. Семья во время атаки находилась в машине. Отец погиб возле автомобиля. Сын получил ранение и сейчас находится в больнице. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести."О нем позаботимся, его дальнейшую судьбу будем отслеживать", – сказал Пушилин.Рынок "Сокол" в Донецке ВСУ обстреляли в среду – погибли двое детей и взрослый, много людей получили ранения разной степени тяжести. К концу дня сообщалось, что число пострадавших достигло 13 человек.В четверг утром стало известно, что в городе Горловка Донецкой Народной Республики в результате атаки украинских беспилотников погибла женщина-медик и ранены пятеро мирных жителей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Горловке ранены 8 человек - ВСУ ударили кассетными боеприпасамиАтака на Белгородский район: ранена женщинаЧисло раненых в Белгороде увеличилось – двое детей в тяжелом состоянии
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости, донецк, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
В Донецке скончалась раненная при атаке ВСУ на рынок женщина
Число погибших после атаки ВСУ на рынок в Донецке увеличилось
13:03 05.09.2024 (обновлено: 13:53 05.09.2024)