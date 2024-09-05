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В Донецке скончалась раненная при атаке ВСУ на рынок женщина

В Донецке скончалась раненная при атаке ВСУ на рынок женщина - РИА Новости Крым, 05.09.2024

В Донецке скончалась раненная при атаке ВСУ на рынок женщина

Женщина, раненая в среду при атаке Вооруженных сил Украины на рынок "Сокол" в Донецке, скончалась в больнице. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 05.09.2024

2024-09-05T13:03

2024-09-05T13:03

2024-09-05T13:53

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обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Женщина, раненая в среду при атаке Вооруженных сил Украины на рынок "Сокол" в Донецке, скончалась в больнице. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.По информации главы ДНР, погибшая – мама девочки, умершей накануне. Семья во время атаки находилась в машине. Отец погиб возле автомобиля. Сын получил ранение и сейчас находится в больнице. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести."О нем позаботимся, его дальнейшую судьбу будем отслеживать", – сказал Пушилин.Рынок "Сокол" в Донецке ВСУ обстреляли в среду – погибли двое детей и взрослый, много людей получили ранения разной степени тяжести. К концу дня сообщалось, что число пострадавших достигло 13 человек.В четверг утром стало известно, что в городе Горловка Донецкой Народной Республики в результате атаки украинских беспилотников погибла женщина-медик и ранены пятеро мирных жителей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Горловке ранены 8 человек - ВСУ ударили кассетными боеприпасамиАтака на Белгородский район: ранена женщинаЧисло раненых в Белгороде увеличилось – двое детей в тяжелом состоянии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, донецк, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу