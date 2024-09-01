https://crimea.ria.ru/20240901/chislo-ranenykh-v-belgorode-uvelichilos--dvoe-detey-v-tyazhelom-sostoyanii-1140044871.html

Число раненых в Белгороде увеличилось – двое детей в тяжелом состоянии

Число раненых в Белгороде увеличилось – двое детей в тяжелом состоянии - РИА Новости Крым, 01.09.2024

Число раненых в Белгороде увеличилось – двое детей в тяжелом состоянии

Число людей, раненных в результате ракетной атаки на Белгород и Белгородскую область, увеличилось до 11, из них двое детей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 01.09.2024

2024-09-01T18:10

2024-09-01T18:10

2024-09-01T18:15

вячеслав гладков

белгородская область

новости

скорая помощь

обстрелы всу

больница

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Число людей, раненных в результате ракетной атаки на Белгород и Белгородскую область, увеличилось до 11, из них двое детей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Десять пациентов доставлены в больницы, одному была оказана медицинская помощь на месте.При необходимости дети будут доставлены для лечения в Москву, уже идут консультации с федеральными клиниками, рассказал губернатор. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь."Видел, как люди на улице оказывали доврачебную помощь пострадавшей маме и мальчику. Одни держали над ними пледы, чтобы уберечь от падающих осколков. Мужчина наложил жгут на ногу ребенка. Наши жители после всех трудных событий, которые пережил регион, моментально приходят на помощь, у многих с собой жгуты и аптечки и люди знают, что нужно делать", – поделился Гладков.Что касается повреждений инфраструктуры, то, по предварительной информации, в 22 квартирах 14-ти МКД выбиты окна, осколками посечен 21 автомобиль. В восьми частных домах повреждены кровли, фасады, окна и заборы.От падения осколков в самом Белгороде и в селе Шагаровка Белгородского района произошло возгорание сухой травы. Все очаги были оперативно потушены.Также пожарные оперативно потушили один автомобиль и балкон в одной из квартир многоквартирного дома. Информация о последствиях воздушной атаки уточняется. Все оперативные службы и администрации работают на местах, подытожил Гладков.ВСУ в воскресенье нанесли очередной удар по мирным районам Белгорода и Белгородской области. Ранее сообщалось, что в Белгороде в результате обстрела было ранено восемь человек, еще один мирный житель пострадал в поселке Майский Белгородского района.30 августа в результате обстрела Белгорода кассетными боеприпасами по жилым кварталам города пострадали 46 человек, семеро из них – дети. Еще пятеро мирных жителей погибли.Читайте также на РИА Новости Крым:158 дронов над 14 регионами России: подробности ночной атаки ВСУДвенадцать многоэтажек повреждены из-за обстрелов ВСУ в ШебекиноШебекино обстреляли дважды за утро - ранены два человека

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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