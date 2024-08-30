https://crimea.ria.ru/20240830/pyat-chelovek-pogibli-i-37-raneny-v-belgorode-v-rezultate-ataki-vsu-1140018954.html

Пять человек погибли и 37 ранены в Белгороде в результате атаки ВСУ

Пять человек погибли и 37 ранены в Белгороде в результате атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 30.08.2024

Пять человек погибли и 37 ранены в Белгороде в результате атаки ВСУ

Пять человек погибли в результате обстрела киевскими боевиками Белгорода и Белгородского района кассетными боеприпасами из реактивных систем залпового огня... РИА Новости Крым, 30.08.2024

2024-08-30T22:23

2024-08-30T22:23

2024-08-30T22:37

обстрелы белгородской области

белгород

вячеслав гладков

происшествия

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Пять человек погибли в результате обстрела киевскими боевиками Белгорода и Белгородского района кассетными боеприпасами из реактивных систем залпового огня Vampire, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранены 37 мирных жителей, из них шестеро детей. В тяжелом состоянии семь взрослых и трое детей, уточнил губернатор. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Белгорода, вся необходимая помощь оказывается.В городе пробиты кровли и выбиты окна в двух многоквартирных домах, еще в одном МКД повреждено остекление. Кроме того, в двух социальных объектах и двух коммерческих объектах повреждены остекление и фасады. Также осколками посечены девять автомобилей, добавил глава региона.В Белгородском районе в поселке Дубовое возле торгового центра повреждены 13 автомобилей. Также в результате прямых попаданий загорелись два дома, легковой автомобиль и гараж. Возгорания оперативно потушены. В поселке повреждены кровли, выбиты окна в одном МКД и пяти частных жилых домах. ⠀Информация о последствиях воздушной атаки уточняется.

https://crimea.ria.ru/20240830/zhozep-borrel-dlya-kieva-sleduet-snyat-ogranicheniya-na-udary-po-rossii-1139985935.html

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обстрелы белгородской области, белгород, вячеслав гладков, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости